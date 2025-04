Jeśli chcesz przygotować pyszne ciasto na andrzejki, sięgnij po sprawdzone klasyki, ale przygotuj je po swojemu. Udekoruj tematycznie, dodaj korzenne przyprawy oraz słony, karmelowy sos. W ten sposób andrzejkowe słodkości będą pyszne, oryginalne i doskonale podkreślą klimat imprezy.

To pyszne ciasto na zimno, inspirowane znanym batonikiem 3Bit, to prawdziwy klasyk. Idealnie sprawdza się zarówno w upalne, jak i chłodne dni. Pasuje do kawy, jesiennej herbaty, jak i imprezowego drinka.

Składniki:

500 g herbatników,

500 g masy kajmakowej,

700 ml mleka,

kostka miękkiego masła (200 g),

80 g budyniu waniliowego,

3 łyżki cukru,

opakowanie cukru wanilinowego,

kakao lub wiórki czekoladowe do dekoracji.

Sposób przygotowania:

W rondelku zagotuj 500 ml mleka z cukrem zwykłym i wanilinowym, a pozostałe 200 wlej do miski i rozpuść w nim proszki budyniowe. Kiedy mleko zacznie kipieć, wlej je do rondelka i energicznie mieszaj, aż całość się połączy i zgęstnieje. Gotowy budyń przełóż do miski i całkowicie ostudź. Do osobnej miski wrzuć miękkie masło, a następnie ubij je mikserem na puszysty krem i stopniowo dodawaj całkowicie wystudzony budyń. Dno formy wyłóż warstwą herbatników, a następnie rozprowadź na nich niewielką część masy kajmakowej. Wyłóż prawie cały krem budyniowy, zostawiając w misce ok. 3-4 łyżki. Następnie ponownie ułóż warstwę herbatników oraz pozostały kajmak i kolejną warstwę herbatników. Na wierzch wyłóż resztę budyniu, przykryj kolejną warstwą herbatników, a następnie wysmaruj resztką kajmaki i udekoruj wiórkami czekoladowymi lub kakao.

fot. Ciasto na andrzejki: ciasto 3bit/Adobe Stock, Anna

To kolejna inspiracja znanymi ciasteczkami. Sernik z ich dodatkiem zyskuje oryginalny smak i idealnie komponuje się z dobrą zabawą. Dzięki temu świetnie sprawdzi się jako ciasto na andrzejki.

Składniki:

2 opakowania ciasteczek Oreo,

100 g rozpuszczonego masła,

800 g twarogu na sernik,

250 ml śmietanki 36%,

3 jajka + 2 żółtka,

170 g drobnego cukru,

po łyżce mąki pszennej i ziemniaczanej,

opakowanie cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Jedno opakowanie ciastek zgnieć lub zmiksuj w malakserze na drobne kawałki. Dodaj rozpuszczone, lekko wystudzone masło i połącz całość, aby powstała gęsta masa. Wyłóż ją na spód formy, ugniatając palcami, a następnie wstaw do lodówki na ok. 30 minut. W tym czasie przygotuj masę serową. Do misy blendera dodaj twaróg, śmietankę, cukier zwykły i waniliowy, obie mąki oraz jajka i żółtka. Wymieszaj całość, jednak miksuj tylko do połączenia składników, aby niepotrzebnie nie napowietrzać masy. Gotowy krem przełóż do formy ze schłodzonym spodem, a do środka powkładaj pokruszone ciasteczka. Wyrównaj wierzch i włóż do piekarnika (160 stopni) na ok. godzinę. Studź przy lekko uchylonych drzwiczkach, a następnie gotowe ciasto włóż do lodówki na całą noc. Przed podaniem udekoruj pokruszonymi ciastkami Oreo.

fot. Ciasto na andrzejki: sernik Oreo/Adobe Stock, p-fotography

Blondie to odpowiedź na tradycyjne czekoladowe brownie. Przygotujesz je z białej czekolady, a dodatek słonego sosu karmelowego idealnie przełamie słodki smak wypieku. To ciekawa propozycja na andrzejkowe ciasto, niemniej na pewno warto z niej skorzystać.

Składniki:

200 g białej czekolady,

100 g masła,

150 g mąki pszennej,

4 jajka,

150 g drobnego cukru,

opakowanie cukru wnailinowego,

szczypta soli,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

łyżka cynamonu,

3 łyżki słonego karmelu.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. W rondelku rozpuść masło, a następnie dodaj podzieloną na kostki białą czekoladę i mieszaj, aż całość dobrze się rozpuści. Następnie zostaw do wystudzenia. W osobnej misce utrzyj jajka z cukrem i cukrem wanilinowym, a następnie dodaj lekko wystudzoną masę czekoladową. Wymieszaj. Do środka przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia. Dodaj cynamon oraz sól i całość dobrze wymieszaj lub zmiksuj. Przelej gotową masę do formy i włóż do piekarnika (170 stopni) na ok. 30-35 minut. Po wystudzeniu polej solonym karmelem.

fot. Ciasto na andrzejki: blondie ze słonym karmelem/Adobe Stock, kasia2003

Tarta czekoladowa ma wielu zwolenników, przez co będzie świetnym wyborem na ten październikowy wieczór. To idealne ciasto na andrzejki - możesz je dowolnie udekorować.

Składniki:

200 g mąki pszennej,

100 g czekolady mlecznej,

100 g czekolady gorzkiej,

50 g cukru pudru,

jajko,

100 g miękkiego masła + 50 na krem czekoladowy,

180 ml śmietanki 36%,

20 g kakao.

Sposób przygotowania:

Mąkę, cukier puder i kakao wymieszaj, a następnie przesiej do miski. Dodaj miękkie masło (100 g) oraz wbij jajko. Zagnieć ciasto, a następnie zawiń je w folię spożywczą i odstaw do lodówki na ok. godzinę. Po tym czasie schłodzone ciasto rozwałkuj i przenieś na formę do tarty, wysmarowanej masłem. Nakłuj widelcem, a następnie włóż do piekarnika (190 stopni) na ok. 25 minut. Odstaw do wystudzenia i przygotuj masę. Do rondelka wlej śmietankę i podgrzej, aż będzie prawie wrzała. Dodaj czekoladę połamaną na kostki i wymieszaj. Kiedy się rozpuści, dodaj masło i jeszcze raz całość zamieszaj. Odstaw na ok. 20-30 minut, aby się przestudziła, a następnie wlej ją na czekoladowy spód. Odstaw na kilka godzin do stężenia, a następnie udekoruj przesianym kakao albo posiekanymi orzechami.

fot. Ciasto na andrzejki: tarta czekoladowa/Adobe Stock, Gresei

