Gruszki w syropie to klasyczny przysmak, który zachwyca swoją prostotą i wszechstronnością. Zamknięte w słoiku soczyste gruszki, zanurzone w słodkim syropie, to doskonały sposób na pyszne zimowe przetwory.

Możesz je podawać jako samodzielny deser, dodatek do ciast, lodów, a nawet do wykwintnych dań mięsnych. Przygotowanie gruszek w syropie w domu jest proste i pozwala cieszyć się ich smakiem przez cały rok.

Klasyczne gruszki w syropie to połączenie soczystych owoców z delikatnie słodką zalewą. Gruszki, obrane i zanurzone w aromatycznym syropie, doskonale nadają się do deserów, jak również jako dodatek do śniadaniowych naleśników czy owsianki. Proste w przygotowaniu, stanowią idealny zapas na zimowe dni.

Składniki:

1,5 kg gruszek,

160 g cukru,

800 ml wody,

łyżka imbiru (świeżo startego lub mielonego),

szczypta gałki muszkatołowej (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Gruszki dokładnie umyj i obierz ze skórki. Następnie usuń gniazda nasienne, a owoce pokrój na połówki lub ćwiartki. Umieść w czystych, wyparzonych słoikach. Podgrzej cukier razem z wodą, imbirem i gałką muszkatołową. Całość gotuj na wolnym ogniu ok. 10 minut. Gorący syrop przecedź przez sitko i przelej do słoików. Odstaw do wystygnięcia.

fot. Gruszki w syropie: przepis/Adobe Stock, kasia2003

Gruszki z kompotu można łatwo przekształcić w pyszny deser, konserwując je w syropie. Ten przepis pozwala wykorzystać owoce z kompotu w nowy, apetyczny sposób, oferując intensywniejszy smak i wyjątkową konsystencję. Tak przygotowane przetwory z gruszek świetnie sprawdzą się jako składnik ciast lub jako słodka przekąska.

Składniki:

6-8 gruszek z kompotu,

ok. 600 ml wody,

3 łyżeczki cukru,

2 łyżeczki miodu wielokwiatowego,

5 goździków,

Szczypta kardamonu.

Sposób przygotowania:

Gruszki wyjmij z kompotu lub zalewy i pokrój na mniejsze kawałki. Włóż w wyparzone wcześniej słoiki zaciskowe z gumką lub zwykłe z pokrywką. Cukier zagotuj w wodzie razem z miodem wielokwiatowym lub akacjowym. Wsyp kardamon i goździki. Gotuj na małym ogniu, ok. 10-15 minut. Przelej do słoika z gruszkami i porządnie zakręć. Wekuj w garnku wyłożonym ściereczką i wypełnionym wrzącą wodą przez około 15 minut. Po tym czasie przełóż słoiki do góry dnem, aż zaciśnie się wieczko.

fot. Gruszki w syropie z gruszek z kompotu/Adobe Stock, Olga Kriger

Dodatek cynamonu do gruszek w syropie to doskonały sposób na wzbogacenie smaku tego klasycznego deseru. Gruszki marynowane w słodkim syropie z nutą korzennej przyprawy, zyskują wyjątkowy aromat i głęboki smak, idealny na chłodne dni. Ta wersja gruszek w syropie doskonale komponuje się z zimowymi deserami oraz jako dodatek do dań świątecznych.

Składniki:

1,5 kg gruszek,

120 g cukru,

3 laski cynamonu,

szczypta mielonych goździków.

Sposób przygotowania:

Gruszki dokładnie umyj, osusz na ręczniku papierowym i obierz ze skórki. Następnie usuń gniazda nasienne, a owoce pokrój na kawałki. Włóż do czystych, wyparzonych słoików. Podgrzej wodę, dodaj cukier razem z imbirem, gałką muszkatołową. Całość gotuj na wolnym ogniu ok. 10 minut. Gorący syrop przecedź przez sitko i przelej do słoiczka, a następnie odstaw do wystygnięcia. Tak przyrządzony, lekko ostry syrop doskonale nadaje się do lodów owocowych oraz innych deserów.

fot. Gruszki w syropie z cynamonem/Adobe Stock, Olga Kriger

Gruszki to nie tylko smaczny owoc, ale także naturalne i skuteczne remedium na wiele dolegliwości zdrowotnych. Zawierają one cenne witaminy i minerały, które wspierają nasz organizm na różne sposoby. Gruszki w syropie nie tracą swoich właściwości, a sam płyn może działać jak remedium na sezonowe infekcje.

Dzięki obecności witaminy C, witaminy K oraz miedzi, gruszki pomagają w walce z wolnymi rodnikami, które uszkadzają komórki organizmu, przyczyniając się do starzenia i rozwoju różnych chorób. Spożywanie gruszek wspiera również zdrowie serca, ponieważ zawarty w nich błonnik obniża poziom cholesterolu, co chroni nas przed chorobami sercowo-naczyniowymi.

Gruszki mogą być również pomocne w przypadku problemów z gardłem. Są skuteczne w łagodzeniu infekcji i bólu gardła. Jeśli odczuwasz suchy kaszel, syrop z gruszek może przynieść ulgę, chroniąc przy tym krtań i nawilżając ściany gardła.

