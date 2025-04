Fasolka szparagowa zawiera dużo witaminy C oraz błonnika. Cechuje ją niska kaloryczność (jedynie 20-30 kalorii w 100 gramach), ale zbyt długie gotowanie zdecydowanie jej nie sprzyja. Możną ją jeść ugotowaną tradycyjnie lub na parze, upieczoną, smażoną lub zamarynowaną. Warto wiedzieć jak ugotować fasolkę szparagową, by nie traciła swoich wartości odżywczych i smakowych.

Jak ugotować fasolkę szparagową w garnku

Na ugotowanie w garnku kilograma fasolki szparagowej w garnku potrzebujesz zaledwie kilku produktów. Fasolka szparagowa nie powinna być zbyt miękka i rozpadająca się, ale widelec powinien bez problemu ją nakłuć.

Jak ugotować fasolkę szparagową, by nie straciła koloru i była apetycznie żółta? Ważne, by nie była gotowana na zbyt dużym ogniu, a jej barwa to też wypadkowa dodania soli i cukru. Zmieniaj proporcje w zależności od ilości fasolki - np. 1 kg fasolki szparagowej żółtej gotuj maksymalnie 15 minut, by była al dente.

Składniki:

2 l wody,

1/2 łyżki soli,

3/4 łyżki cukru.

Sposób przygotowania:

Fasolkę umyj, odetnij końcówki. W wysokim garnku umieść wodę, a gdy zacznie wrzeć, wsyp fasolkę. Posól i posłódź warzywa. Gotuj 4-9 minut pod przykryciem na średnim ogniu, kontrolując miękkość fasolki.

Jak ugotować fasolkę szparagową na parze

Gotowanie fasolki szparagowej na parze ma wiele zalet, a czas gotowania może wydłużyć się do 5 minut - wiele zależy od grubości fasolki. Młoda fasolka szparagowa szybciej mięknie i jest o wiele smaczniejsza.

Sposób przygotowania:

Fasolkę szparagową umyj i odetnij końcówki. Ułóż na sitku lub w garnku do gotowania na parze. W garnku zagotuj wodę i ustaw czas na 15-20 minut. Gotową fasolkę możesz przyprawić solą, czosnkiem, pieprzem, podawać z zasmażką lub solo.

Fasolka szparagowa - wskazówki co do gotowania

Zielona fasolka - gotowanie jej zajmie kilka minut więcej, niż przygotowanie żółtej fasolki szparagowej,

odmiana i wiek fasolki wpływa na czas gotowania,

mrożoną fasolkę przed gotowaniem musisz najpierw rozmrozić,

nie należy przesadzać z czasem gotowania - sprawdzaj miękkość widelcem,

jeśli fasolka szparagowa jest łykowata - usuń przed gotowaniem włókna,

pamiętaj, by przygotować zasmażkę do fasolki szparagowej z bułką tartą/czosnkiem/jajkiem lub przyrządzić ją według przepisów poniżej.

Przepis na ryż smażony z kurczakiem i fasolką szparagową

Składniki:

20 dag ryżu,

pojedyncza pierś z kurczaka,

1 brokuł,

15 dag fasolki szparagowej,

kawałek imbiru,

4 ząbki czosnku,

kilka łyżek sosu sojowego,

pieprz,

gałka muszkatołowa,

olej.

Sposób przygotowania:

Ryż ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pierś z kurczaka pokrój, polej kilkoma łyżkami sosu sojowego, oprósz pieprzem oraz solą. Odstaw na 30 minut do lodówki, aby mięso przeszło smakiem przypraw. Pokrój fasolkę szparagową, brokuła oraz imbir i czosnek. Na kilku łyżkach oleju podsmaż warzywa. Dodaj czosnek oraz imbir i mieszając, smaż jeszcze kilka minut. Warzywa zdejmij z patelni. Kurczaka usmaż na kilku łyżkach oleju, dodaj ryż, chwilę smaż, dodaj warzywa, podgrzej. Dopraw sosem sojowym, pieprzem i gałką muszkatołową.

Leczo z fasolki szparagowej

Składniki:

1 kg fasolki szparagowej (zielonej, żółtej lub mieszanej),

1 czerwona papryka,

1 żółta papryka,

2 cebule,

2 ząbki czosnku,

400 g kiełbasy lub kabanosów,

500 ml przecieru pomidorowego,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1/4 łyżeczki ostrej papryki,

sól,

pieprz,

cukier,

olej.

Sposób przygotowania:

Z fasolki szparagowej usuń końcówki i pokrój na kawałki. Gotuj z łyżeczką soli i cukru. Fasolkę odcedź, ale odstaw wodę - przyda się na później. Cebulki obierz i posiekaj, paprykę oczyść z gniazd nasiennych, umyj, a potem pokrój. Kiełbasę lub kabanosy pokrój na plasterki. Na rozgrzanym oleju zeszklij cebulę. Czosnek obierz i zmiażdż albo zetrzyj na tarce. Do cebulki dodaj kiełbasę, lekko przesmaż i wrzuć paprykę oraz czosnek. Smaż chwilę i posyp przyprawami. Zamieszaj i smaż 3 minuty. Warzywa wrzuć do fasolki szparagowej. Dodaj przecier pomidorowy, szklankę wody z gotowania fasolki, dopraw. Gotuj jeszcze przez kilka minut, serwuj z pieczywem.

