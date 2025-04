Fasolka po bretońsku - przepis na to pyszne danie z pewnością ci się przyda. Podstawowy przepis na fasolkę po bretońsku to fasola gotowana (lub duszona) w sosie pomidorowym ze smacznymi dodatkami. Najczęściej jest to kiełbasa i boczek, ale bardzo popularna jest także mniej typowa fasolka po bretońsku - wegetariańska! Dodaj wtedy więcej cebuli, możesz również wzbogacić danie drobno pokrojoną papryką.

Fasolka po bretońsku: kalorie

Ile kalorii ma fasolka po bretońsku? 100 g tej potrawy ma zazwyczaj około 160 kalorii. Przeciętna porcja dania to na ogół 200 g, więc "zjadamy" wtedy mniej więcej 320 kalorii. Z kolei wegetariańska fasolka po bretońsku to 100 kalorii w 100 g. Warto pamiętać o tym, że jest to dość ciężkostrawny posiłek - może np. wywoływać wzdęcia.

Jak ugotować fasolkę po bretońsku? Prosty przepis

Do przygotowania fasolki po bretońsku z kiełbasą (4 porcje) potrzebne są następujące składniki:

30 dag białej fasoli,

2 goździki,

cebula,

2 listki laurowe,

120 g wędzonego boczku,

łyżka koncentratu pomidorowego,

2 ząbki czosnku,

puszka pomidorów bez skórki,

marchewka,

2 łyżki masła,

majeranek,

sól,

pieprz.

Fasolę opłucz, zalej dużą ilością lodowatej wody i pozostaw na 12 godzin. Wodę odlej, zalej fasolę porcją świeżej wody i doprowadź do wrzenia. Cebulę posiekaj i podsmaż na patelni. Do gotującej się fasoli dodaj listki laurowe, goździki, cebulę, marchewkę, pieprz oraz sól. Przez 20 minut gotuj, ale nie nakładaj pokrywki.

Boczek drobno pokrój i zrumień na suchej patelni - jest wystarczająco tłusty, aby się podsmażyć. Dodaj do fasoli z posiekanym czosnkiem i koncentratem pomidorowym. Gdy fasola będzie już miękka, dodaj do niej majeranek oraz pomidory z puszki. Gotuj jeszcze przez 15-20 minut, w razie potrzeby dopraw do smaku.

Fasolka po bretońsku to danie, które... najlepiej smakuje po odgrzaniu. Można ją też zamrażać - później będzie równie pyszna!

Dietetyczna fasolka po bretońsku i wegetariańska fasolka po bretońsku

Dietetyczna fasolka po bretońsku nie powinna zawierać kiełbasy, ani tym bardziej boczku. Kalorie zredukujesz dzięki dodaniu do niej piersi kurczaka.

Wegetariańska fasolka po bretońsku nie musi różnić się od tradycyjnej wersji. Wystarczy pominąć mięso, a smak możesz wzbogacić większą ilością przypraw - dodaj np. sos sojowy, chili, kminek.

