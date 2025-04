Dorsza można przyrządzić na kilka sposobów. Świetnie smakuje przygotowany zarówno na parze, jak i w piekarniku czy smażony. To dość sucha ryba, więc towarzystwo masła lub oliwy bardzo jej służy. Rybę podawaj z cząstką cytryny i świeżymi ziołami - koperkiem, pietruszką lub tymiankiem..

Reklama

Dorsz to doskonałe źródło kwasów omega -3 i -6, co sprawia, że warto włączyć go do swojej diety i spożywać raz w tygodniu.

Spis treści:

Składniki:

4 filety z dorsza,

3 ząbki czosnku

4 łyżki soku z cytryny,

2 łyżki masła,

świeży koperek (do podania),

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 190 stopni Celsjusza. Dorsza oprósz solą i pieprzem. Formę do pieczenia wysmaruj masłem i ułóż rybę. Dodaj rozciśnięty czosnek, resztę masła i piecz przez 20 minut. Dorsza z piekarnika podawaj z pieczonymi ziemniakami, ulubioną surówką i świeżym koperkiem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

6 filetów z dorsza,

pół szklanki bułki tartej,

2 łyżki mleka,

1 jajko,

masło klarowane,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Rybę oprósz solą i pieprzem. Przygotuj dwie miseczki - do jednej wbij jajko i roztrzep je z dwiema łyżkami mleka, a do drugiej nasyp bułkę tartą. Na patelni rozgrzej masło klarowane i smaż obtoczone w jajku i bułce kawałki dorsza na złoto (po 2 minuty z każdej strony). Zdejmij rybę z patelni i osusz na ręczniku papierowym. Dorsza w panierce podawaj z frytkami i sosem tzaztiki.

fot. Adobe Stock

Składniki:

4 filety z dorsza,

50 ml białego, wytrawnego wina,

1 cytryna,

3 łyżki masła,

1 ząbek czosnku,

2 łyżki kaparów,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Rybę oprósz solą i pieprzem. Na patelni rozgrzej masło, dodaj wino, kapary, czosnek i skórkę otartą z cytryny. Smaż przez 2 minuty. Następnie nakryj i duś przez kolejne 2-3 minuty. Na aromatyzowanym maśle ułóż filety z dorsza i smaż po 2 minuty z każdej strony. Dopraw całość solą i pieprzem. Smażonego dorsza możesz podać z ryżem, ziemniakami albo na warzywnym ratatouille.

fot. Adobe Stock

Składniki:

4 filety z dorsza,

2 łyżki sosu sojowego,

1 łyżeczka masła,

1 cytryna,

1 ząbek czosnku,

świeży tymianek (do podania),

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Filety z dorsza umyj i zamarynuj w sosie sojowym i pieprzu. Odstaw na 20 minut. Ułóż rybę na nakładce na garnku z gorącą wodą, obłóż ją plasterkami cytryny i czosnku. Gotuj przez 10-12 minut. Dorsz na parze jest zdrowy i pyszny. Podawaj go z odrobiną masła, obficie skropionego cytryną i ze świeżym tymiankiem. Możesz dodać do niego również warzywa na parze - brokuły, kalafiora i marchewkę (w parowarze ugotują się w tym samym czasie, co ryba).

fot. Adobe Stock

Reklama

Więcej przepisów na dorsza: