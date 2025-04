Pyszny deser z mleczka kokosowego możesz przygotować zarówno z jego stałej, jak i płynnej części. Możesz także z jego pomocą zrobić wegańską bitą śmietanę i użyć jej do dekoracji deserów. Mleko kokosowe uwielbia towarzystwo miodów, syropów klonowych, etc., a także świeżych owoców oraz bakalii.

Spis treści:

Idealnym pomysłem na szybki deser, ale także słodkie śniadanie, jest pudding chia. Przygotujesz go w kilka chwil, ale musisz odstawić go na kilka godzin do lodówki. Zrób więc wszystko wieczorem, aby rano wyjąć gotową śniadaniową propozycję. Wystarczy tylko udekorować deser świeżymi owocami, listkami mięty oraz posiekanymi orzechami.

Składniki:

150 g malin + kilka do dekoracji,

2 łyżki nasion chia,

300 ml mleczka kokosowego (płynnego),

łyżeczka cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Mleczko kokosowe powinno mieć płynną formę, więc przed przygotowaniem deseru wyjmij je z lodówki. Maliny umyj i osusz, a następnie przełóż do miski i zblenduj na gładki mus. Rozłóż w szklankach lub słoiczkach. W misce wymieszaj mleko kokosowe z cukrem pudrem oraz nasionami chia. Umieść w szklankach na musie malinowym. Rób to ostrożnie, aby zachować warstwowość deseru. Tak przygotowany pudding wstaw do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Przed podaniem udekoruj świeżymi malinami i niewielką ilością miodu.

fot. Deser z mleczka kokosowego: pudding chia/Adobe Stock, losinstantes

Domowe bounty możesz przygotować na dwa sposoby: w formie batonika lub deseru na zimno w szklance czy słoiczku. W obu przypadkach idealnie sprawdzi się jako szybka przekąska. Możesz także przygotować pyszne keto bounty, a więc niskowęglowodanową przekąskę bez grama cukru.

Składniki na krem kokosowy:

500 ml mleczka kokosowego,

100 g kaszy jaglanej,

2 łyżki miodu lub syropu klonowego,

120 g wiórek kokosowych,

szczypta soli.

Składniki na masę czekoladową:

100 ml mleka kokosowego,

2 łyżki kakao,

łyżka cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania kremu czekoladowego. W rondelku rozgrzej mleko kokosowe. Kiedy stanie się płynne i jednolite, dodaj kakao wymieszane z cukrem pudrem i energicznie wymieszaj trzepaczką. Pilnuj, aby nie powstały grudki. Zmniejsz ogień i gotuj ok. 2 minuty, a następnie całość lekko wystudź i przelej do szklanek, salaterek lub słoiczków. Następnie w suchym rondelku podpraż kaszę jaglaną, cały czas mieszając. Kiedy puści orzechowy zapach, wlej mleko kokosowe i całość podgrzej. Gotuj, aż kasza wchłonie cały płyn i stanie się miękka. Zdejmij z ognia, dodaj miód lub syrop oraz sól i wiórki kokosowe. Dokładnie wymieszaj. Masę wystudź i przełóż na sos czekoladowy. Wstaw do lodówki na kilka godzin. Przed podaniem udekoruj wedle uznania.

fot. Deser z mleczka kokosowego à la bounty/Adobe Stock, irina

Pudding ryżowy jest idealnym pomysłem na słodkie śniadanie z niczego. To też lekka propozycja dla fanów sycących, ale nie obciążających przepisów. Świetnie sprawdzi się także dla najmłodszych. Pudding wykorzystasz również jako deser po obiedzie albo przekąskę na rodzinnych imprezach.

Składniki:

100 g białego ryżu,

350 ml mleka kokosowego,

3 łyżki cukru (najlepszy będzie brązowy),

szczypta soli,

cynamon,

opcjonalnie kilka kropel ekstraktu waniliowego,

ulubione owoce i dodatki do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Do rondelka wlej mleko kokosowe i podgrzej. Kiedy będzie mieć jednolitą, płynną konsystencję, dodaj ryż, cukier oraz sól. Gotuj na małym ogniu, często mieszając, aż ryż wchłonie większość płynu. Dodaj ekstrakt waniliowy oraz cynamon. Wymieszaj i gotuj jeszcze chwilę, aż cukier się rozpuści. Przełóż do miseczek, udekoruj jeszcze raz szczyptą cynamonu oraz wybranymi dodatkami. Świetnie sprawdzą się banany, mango, posiekane migdały oraz bakalie, a także kleks dżemu lub konfitury.

fot. Deser z mleczka kokosowego: pudding ryżowy/Adobe Stock, Marcus Z-pics

Panna cotta to pyszny deser, który idealnie smakuje w upalne dni. Najlepiej podawać ją ze świeżymi owocami, musem lub dżemem, a także sosem czekoladowym lub waniliowym. W wersji wegańskiej otrzymuje dodatkowo subtelny kokosowy smak.

Składniki:

250 ml mleka kokosowego,

3 łyżki cukru,

płaska łyżka żelatyny,

łyżka ciepłej, ale nie gorącej wody,

3 łyżki białego wina.

Sposób przygotowania:

Mleko kokosowe umieść w rondelku, wymieszaj z cukrem i białym winem. Podgrzej, ale nie doprowadzaj do wrzenia. W miseczce wymieszaj dokładnie żelatynę z ciepłą wodą. Musi powstać jednolita masa. Ciepłe mleko kokosowe odstaw z ognia, dodaj żelatynę i energicznie wymieszaj, aż całość się połączy. Nie możesz dopuścić do powstania grudek. Tak przygotowaną masę przelej do szklanek lub salaterek i odstaw do lodówki do całkowitego stężenia. Panna cottę możesz uzupełnić musem owocowym, dżemem albo galaretką, a także udekorować bakaliami czy wiórkami kokosowymi.

fot. Deser z mleczka kokosowego: panna cotta/Adobe Stock, ricka_kinamoto

Warstwowy deser z biszkoptów lub herbatników idealnie sprawdzi się jako szybka przekąska podczas spotkania z przyjaciółką oraz jako pyszny deser. Możesz dowolnie modyfikować składniki. Zamiast biszkoptów świetnie sprawdzi się domowa granola lub muesli. Deser świetnie smakuje z kawałkami bananów oraz posiekanymi migdałami.

Składniki:

300 ml mocno schłodzonego mleka kokosowego,

2 łyżki cukru pudru,

200 g biszkoptów,

miód lub syrop z agawy.

Sposób przygotowania:

Mleko kokosowe musi być mocno schłodzone - powinno spędzić w lodówce minimum 24 godziny, a najlepiej jeszcze więcej. Z mleka kokosowego oddziel twardą część i przełóż ją do miski. Płynna nie będzie ci teraz potrzebna. Do stałej części mleczka dodaj cukier puder i zacznij ubijać na wysokich obrotach miksera. Ubijaj kilka minut, aż powstanie sztywna, kremowa masa. Do szklanki włóż porcję pokruszonych biszkoptów, polej niewielką ilością miodu, a następnie ułóż porcję masy kokosowej. Powtarzaj do wyczerpania składników i miejsca w szklankach. Całość udekoruj kleksem bitej śmietany, wiórkami czekoladowymi lub owocami.

fot. Deser z mleczka kokosowego i biszkoptów/Adobe Stock, alexanderon

