Desery z dyni to nie tylko dyniowa tarta czy dżem z dyni. To warzywo nadaje się także do przygotowania deserów w pucharkach, naleśników, serników, ciasteczek.

Jeśli zastanawiasz się jaka dynia na deser będzie najlepsza, wybierz japońską kabochę. Jest słodka, ale niestety nie jest ona zbyt popularna i może być trudno ją kupić.

Na deser z dyni doskonale nadaje się także dynia piżmowa w kształcie dużej gruszki. Do zrobienia deseru z dyni nie poleca się za to dyni makaronowej, ale już dynia hokkaido, najczęściej przeznaczana na zupę z dyni, dobrze smakuje także na słodko.

Z dyni można przyrządzić mnóstwo dań obiadowych i przekąsek w najrozmaitszych wariantach - na uwagę zasługują choćby zapiekanka z dyni, placki z dyni i chleb dyniowy. Jeśli jednak chcesz zrobić niebanalny deser z dyni, skorzystaj z przepisów zamieszczonych poniżej.

Mus z dyni na słodko

Składniki:

250 g puree z dyni (upieczonej, obranej, zmiksowanej i przetartej przez sitko dyni),

kilka łyżek kaszy manny,

0,5 opakowania galaretki cytrynowej,

2 i 2/3 szklanki mleka,

200 ml śmietanki 30%,

3 łyżki cukru pudru,

aromat waniliowy.

Sposób przygotowania:

Puree z dyni przełóż do garnka, dodaj kilka łyżek mleka i podgrzej. Do gorącej masy dodaj galaretkę i aromat waniliowy. Mieszaj, aż się rozpuszczą. Śmietankę ubij na sztywno z dodatkiem cukru. W drugim garnuszku zagotuj mleko z kaszą manną. Mus z dyni przełóż do pucharków, na to wyłóż warstwę kaszy manny. Udekoruj bitą śmietaną. Mus z dyni można podawać na ciepło lub po schłodzeniu w lodówce.

Sernik dyniowy na spodzie z herbatników

Herbatniki w przepisie możesz zastąpić biszkoptami. Jeśli wolisz typowo słodki spód, użyj kruszonych ciastek połączonych z masą kajmakową.

Składniki:

2 opakowania herbatników,

400 g pieczonej dyni,

1 kg mielonego twarogu z wiaderka,

250 g serka mascarpone,

1 szklanka cukru,

3 jaja,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

1 torebka cukru wanilinowego,

1 budyń o smaku waniliowym,

kilka kropel aromatu pomarańczowego.

Sposób przygotowania:

Ostudzoną, upieczoną dynię (bez skórki) przełóż do misy miksera i zmiksuj z twarogiem i mascarpone, dodaj aromat pomarańczowy. Herbatniki wyłóż na dno formy do pieczenia, szczelnie obok siebie. Do masy dyniowo-serowej dodawaj stopniowo: jajka, budyń, cukier, mąkę ziemniaczaną, cukier wanilinowy i zmiksuj gładko. Wyłóż masę na herbatniki. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 1 godzinę (grzałka góra - dół). Ostudź przed podaniem.

