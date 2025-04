Desery na bazie domowych lodów przygotowanych z owoców lub skondensowanego mleka to ciekawy pomysł na coś słodkiego dla dzieci. Możemy je wykonać bez pieczenia z wykorzystaniem herbatników, krakersów lub biszkoptów. Sprawdź nasze przepisy na doskonałe desery!

Desery lodowe

Oto składniki na deser lodowy z bananami:

2 szklanki borówek

2 banany

opakowanie jogurtu

2 łyżki cukru

Jak zrobić deser lodowy z bananami?

Umieszczamy borówki oraz kawałki banana do miksera. Stopniowo wlewamy jogurt i wsypujemy cukier. Miksujemy wszystko dokładnie. Przekładamy do kubeczków do lodów. Wcześniej wykładamy je folią spożywczą, aby móc łatwiej i szybciej wyciągnąć deser. Przekładamy całość do zamrażarki na 5 -7 godzin do całkowitego zamrożenia. Tak przygotowane lody możemy polać stopioną czekoladą.

Desery na zimno

Oto składniki na deser na zimno z truskawkami:

opakowanie krakersów

3 łyżki masła

galaretka truskawkowa

opakowanie sera twarogowego

3 łyżeczki cukru

300 g truskawek

dżem truskawkowy

Jak zrobić sernik na zimno z truskawkami?

Formę do pieczenia wykładamy folią spożywczą lub smarujemy dowolnym tłuszczem. Opakowanie krakersów dokładnie kruszymy w woreczku strunowym za pomocą wałka lub przekładamy do miksera i blendujemy. Roztapiamy masło i mieszamy z okruszkami. Przesypujemy do formy i delikatnie ugniatamy ręką. Ser twarogowy miksujemy dokładnie z tężejącą galaretką truskawkową. Dosypujemy cukier. Przekładamy na spód z krakersów i odkładamy do schłodzenia do lodówki. Zostawiamy na 24 godziny. Truskawki kroimy na mniejsze plasterki i układamy według uznania. Polewamy całość dżemem truskawkowym. Tak przygotowany sernik na zimno z truskawkami możemy serwować z kawałkami czekolady.

Desery bez pieczenia

Oto składniki na deser bez pieczenia z czekoladą:

¼ kostki masła

szklanka brązowego cukru

ekstrakt waniliowy

szczypta soli

puszka mleka skondensowanego

szklanka mąki

kawałki czekolady

Jak zrobić deser bez pieczenia z czekoladą?

Formę do pieczenia wykładamy papierem lub smarujemy dowolnym tłuszczem. W mikserze ubijamy masło razem z cukrem i ekstraktem waniliowym do momentu, aż masa będzie puszysta i delikatna. Dolewamy mleko skondensowane i kawałki czekolady. Przesianą wcześniej mąkę dodajemy do masy i delikatnie ubijamy. Całość przekładamy na blachę i schładzamy przez 5 godzin w lodówce. Tak przygotowany deser z czekoladą możemy urozmaicić ekstraktem miętowym.

