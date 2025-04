Przetwory z derenia pysznie smakują w połączeniu ze słodkim pieczywem lub deserami. Owoce derenia mają w sobie mnóstwo witamin i minerałów, dzięki czemu wspierają odporność i chronią przed sezonowymi infekcjami. Możesz je wykorzystać do przygotowania słodko-kwaśnej konfitury z derenia, syropów oraz nalewek. Do czego jeszcze wykorzystać dereń jadalny?

Spis treści:

Domowe przetwory to przede wszystkim pyszne dżemy. Do ich przygotowania najlepiej wybierać dojrzałe owoce derenia, a przed ich przerobieniem warto dodatkowo je wyparzyć.

Składniki:

kilogram owoców derenia jadalnego,

400 g drobnego cukru (lub mniej, jeśli wolisz mniej słodkie przetwory).

Sposób przygotowania:

Owoce derenia umyj, a następnie przetrzyj przez gęste sito, aby pozbyć się pestek. Uzyskaną pulpę przełóż do rondelka. Zasyp cukrem i zagotuj, a następnie zmniejsz ogień do minimum. Podgrzewaj, aż cukier dobrze się rozpuści, a masa zgęstnieje i stanie się bardziej jednolita. Jeśli chcesz, aby gotowy dżem był bardziej gęsty i sprężysty, możesz dodać do masy pektyny i zagotować jeszcze raz całość. Przełóż do wyparzonych, suchych słoików i szczelnie zakręć, a następnie postaw słoiki "na głowach". Dzięki temu nie musisz ich pasteryzować.

fot. Dereń przetwory: dżem z derenia/Adobe Stock, Maria

Lekko kwaskowaty kompot lub sok z derenia to idealny napój, zarówno w wersji na ciepło, jak i na zimno. Zawiera dużo witaminy C, a dodatkowo pomaga walczyć z takimi chorobami, jak anemia. Warto więc włączyć go do codziennej diety.

Składniki:

1 kg owoców derenia,

200 g cukru,

750 ml wody.

Sposób przygotowania:

Umyte owoce umieść w słoiku. Wodę z cukrem zagotuj w rondelku. Doprowadź do wrzenia i gotuj, aż powstanie gęsty syrop. Tak przygotowaną mieszanką zalej owoce i szczelnie zamknij słoik. Zapasteryzuj lub postaw do góry dnem, aby zakrętka mocno się zassała. Do kompotu możesz dodać też inne owoce, np. gruszki.

fot. Dereń przetwory: kompot z derenia/Adobe Stock, Anzhela

Dereniówka, czyli nalewka z derenia, nie jest najłatwiejsza w przygotowaniu, jednak jej smak jest tego wart. Ten jesienny trunek ma intensywnie czerwony kolor i świetnie pasuje do słodkich wypieków.

Składniki:

4 kg owoców dojrzałego derenia,

1,5 kg cukru,

2 l wódki,

2 l spirytusu.

Sposób przygotowania:

Umyte owoce przełóż do miski i lekko zgniataj, aż puszczą jak najwięcej soku. Następnie przełóż do słoja i zalej mieszanką wódki oraz spirytusu. Zamknij słój, potrząśnij nim lekko, aby składniki w środku się wymieszały, a następnie odstaw na ok. miesiąc w ciepłe miejsce. W tym czasie owoce puszczą sok, a smaki się połączą. Następnie odcedź i przelej alkohol do osobnego naczynia. W słoiku zostaw tylko owoce. Dodaj cukier i mieszaj, aż się całkowicie rozpuści. Przykryj słój ściereczką i odstaw na ok. tydzień. Naczynie z alkoholem szczelnie zamknij i odstaw. Po kolejnym tygodniu owoce przecedź i przeciśnij przez sito, a uzyskaną mieszankę połącz z alkoholem. Zamknij słój i odstaw na kolejny tydzień. Po tym czasie możesz sklarować nalewkę, przelać ją do butelek, zakorkować i odstawić w ciemne miejsce na minimum 6 miesięcy.

fot. Dereń przetwory: nalewka dereniówka/Adobe Stock, Pixel-Shot

