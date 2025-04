W ostatnich latach na rynku pojawia się coraz więcej parówek, które składają się niemal z samego mięsa i przypraw. Włączenie ich do diety nie jest wtedy niczym złym. Podpowiemy ci, co zrobić z parówek oraz jakie dania z parówek dla dzieci są odpowiednie!

Spis treści:

Najpopularniejszym daniem z parówek są klasyczne hot-dogi. O ile te kupione w budce z fast foodami nie są zbyt apetyczne, o tyle te domowe mogą być naprawdę smaczne i wcale nie muszą być niezdrowe. Proponujemy zapieczenie ich w piekarniku z dużą ilością dodatków. Świetnie sprawdzą się podczas imprez oraz jako pomysł na szybką kolację.

Składniki:

4 parówki,

4 bułki do hot-dogów, np. paluchy,

50 g sera żółtego,

3 ogórki konserwowe,

1/2 cebuli czerwonej,

1/2 czerwonej papryki,

prażona cebulka,

majonez,

ketchup,

opcjonalnie: musztarda.

Sposób przygotowania:

Bułki natnij wzdłuż, ale nie rozcinaj ich do samego końca, aby się nie rozpadły. Posmaruj wewnątrz majonezem, musztardą oraz ketchupem. Cebulę obierz i posiekaj. Paprykę umyj i pokrój. Ogórki konserwowe odsącz z zalewy i pokrój. Ser żółty zetrzyj na tarce. W każdej bułce umieść parówkę, kawałki cebuli, papryki oraz ogórków. Posyp cebulką prażoną i startym serem. Ułóż hot-dogi na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Zapiekaj przez 10 minut w 180 stopniach C.

fot. Dania z parówek: hot dogi/Adobe Stock, Mikhaylovskiy

Leczo to jedno z najpopularniejszych dań jednogarnkowych. Zazwyczaj przyrządza się je z kiełbasy, często z dodatkiem boczku wędzonego. Ilość warzyw sprawia, że potrawa jest sycąca i kolorowa. Zamiast korzystać z klasycznego przepisu na leczo, co powiesz na leczo z parówkami?

Składniki:

500 g parówek,

500 g pieczarek,

2 czerwone papryki,

1 spora cukinia,

duża cebula,

3 ząbki czosnku,

2 puszki pomidorów krojonych,

sól,

pieprz,

kilka łyżek masła do smażenia,

zioła prowansalskie,

słodka papryka.

Sposób przygotowania:

Parówki pokrój na plasterki. Cukinię umyj i pokrój na cienkie półplasterki. Paprykę umyj, usuń ogonek i gniazdo nasienne, pokrój. Pieczarki oczyść, pokrój. Cebulę oraz czosnek obierz, drobno posiekaj. W dużym garnku z grubym dnem rozgrzej masło. Wrzuć czosnek i cebulę, całość zeszklij. Dodaj cukinię, pieczarki i paprykę. Dodaj wszystkie przyprawy, podlej 2 szklankami wody. Przykryj i duś przez 10 minut. Dodaj pokrojone parówki i krojone pomidory z puszki. Wszystko razem wymieszaj i duś leczo z parówkami kolejne 15-20 minut – obserwuj, kiedy warzywa staną się miękkie i zaczną się lekko rozpadać.

fot. Dania z parówek: leczo z parówkami/Adobe Stock, Photographee.eu

Parówki świetnie sprawdzają się także do zapiekania. Lubią towarzystwo serów oraz grubszych makaronów (świderków, penne, kokardek), a także sera i śmietanowego lub pomidorowego sosu. Zapiekanka idealnie sprawdzi się jako proste i mało wymagające danie obiadowe.

Składniki:

250 g parówek,

250 g dowolnego makaronu (jednakże odradzamy tagliatelle, bądź spaghetti),

300 g pieczarek,

duża cebula,

2 średniej wielkości cukinie,

duża papryka,

2 opakowania mozzarelli,

300 ml przecieru pomidorowego,

2 łyżki oleju do smażenia,

ząbek czosnku,

oregano suszone,

papryka słodka,

tymianek,

posiekana natka.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente i odcedź. Pokrój parówki, oczyszczoną paprykę, cebulę oraz czosnek. Wrzuć składniki na patelnię i dodaj olej. Smaż przez 5 minut. Dodaj pokrojoną cukinię i smaż kolejne 5 minut. Po tym czasie oczyść pieczarki, również pokrój i wrzuć na patelnię, smażąc całość kolejne 5 minut. Dodaj przyprawy oraz natkę, wymieszaj. Wlej przecier i wrzuć makaron. Całość dokładnie ze sobą połącz. Przerzuć całość do naczynia żaroodpornego. Na wierzch zapiekanki makaronowej dodaj kawałki mozzarelli. Zapiekaj w 180 stopniach przez15 minut. Polecamy ci zakryć brytfankę folią aluminiową, by nie wysuszyć makaronu.

fot. Dania z parówek: zapiekanka z parówkami/Adobe Stock, Sebastian Studio

Standardowy niemiecki currywurst oczywiście robi się na bazie dobrej jakości kiełbasy, ale dobrze smakuje także w wersji parówkowej. W niektórych marketach możesz znaleźć także gotowy sos do currywurst, przez co będzie to ekspresowe danie.

Składniki:

6 parówek,

łyżka oleju,

cebula,

2 łyżki ketchupu

łyżka musztardy

łyżeczka cukru

łyżeczka papryki w proszku

łyżeczka curry

pół łyżeczki soli

pół łyżeczki pieprzu

pół szklanki wody.

Sposób przygotowania:

Parówki przekrój na pół lub na kawałki o długości ok. 5 cm. Podsmaż je na rozgrzanym oleju przez kilka minut, aż będą lekko przyrumienione z każdej strony. W międzyczasie, na tej samej patelni, podsmaż drobno posiekaną cebulę, aż będzie miękka i lekko złocista. Dodaj ketchup, musztardę, cukier, paprykę, curry, sól, pieprz oraz wodę. Gotuj na małym ogniu przez około 5 minut, aż sos lekko zgęstnieje. Ułóż usmażone parówki na talerzu, polej je przygotowanym sosem curry. Możesz dodać dodatkową posypkę curry na wierzch dla wzmocnienia smaku.

fot. Dania z parówek: currywurst/Adobe Stock, Martin Rettenberger

Przede wszystkim warto sięgnąć po parówki dobrej jakości, które będą zawierały jak najmniej sztucznych dodatków. Wybieraj te, które mają krótki skład, bez konserwantów czy sztucznych barwników.

Zwróć też uwagę na rodzaj mięsa. Najlepsze parówki to te, które zawierają głównie mięso, a nie nadmiar tłuszczu czy skórek. Jeśli dbasz o zdrowie, sięgnij po parówki o obniżonej zawartości soli lub te w wersji light. Znajdziesz je w niektórych większych marketach. Istnieją również parówki wegetariańskie lub wegańskie, które stanowią świetną alternatywę dla osób unikających mięsa.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.11.2020.

