Poznaj przepisy na dania z papryki

Dania z papryką mają to do siebie, że są po prostu pyszne! Możesz je przygotować na wiele sposobów - paprykę możesz faszerować, zrobić z niej aromatyczny gulasz lub warzywne leczo. A jeśli zależy ci na czasie, postaw na zupę-krem albo peperonatę z kurczakiem. Co jeszcze można zrobić z papryki?