Ogórek to warzywo bardzo lubiane, a mizeria jest jednym z najpopularniejszych dodatków do dań obiadowych. Ogórek jest sprzymierzeńcem osób, które są na diecie, ponieważ zawiera w sobie mało kalorii. Dobrze wpływa na procesy trawienne i dostarcza organizmowi dużo witaminy K. Może być też składnikiem zup ogórkowych, niekoniecznie z kiszonek.

Chłodnik ogórkowy

Absolutny hit lata obok chłodnika litewskiego, to chłodnik z ogórków. Nie potrzebuje wielu składników, by zyskać fanów w każdej grupie wiekowej. Pamiętaj o tym, by ogórki były chrupiące i świeże. Dla podkręcenia smaku chłodnika ogórkowego możesz dodać posiekaną kolendrę, trawę cytrynową czy sok z limonki.

Składniki:

8 ogórków,

200 ml maślanki,

100 ml jogurtu naturalnego,

1 ząbek czosnku,

0,5 pęczka koperku,

kilka listków mięty pieprzowej,

1 łyżeczka soku z cytryny lub limonki

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki na chłodnik z ogórka przechowuj w lodówce i wyjmij tuż przed rozpoczęciem przygotowań. Ogórki obierz ze skórki i pokrój w drobną, estetyczną kostkę. Przełóż do garnka i posól, następnie odsącz z nadmiaru płynu, ale bardziej oszczędnie, niż w przypadku mizerii. Do ogórków dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, pamiętaj tylko, by chwilę po przeciśnięciu odparował i odleżał. Do ogórków wlej maślankę i jogurt. Następnie dopraw chłodnik ogórkowy drobno posiekanym koperkiem, solą i pieprzem i wstaw do lodówki. Chłodnik ogórkowy przed podaniem możesz udekorować rzodkiewką, startym na tarce ogórkiem lub gałązkami koperku. Chłodnik z ogórków podawaj z ziemniakami z wody.

fot. Adobe Stock

Zupa ze świeżych ogórków

Atrakcyjna i niecodzienna propozycja to zupa ze świeżych ogórków. Jest podawana z pieczywem, smakuje wszystkim i jest niedroga. Sekretem aksamitnej konsystencji są ziemniaki i mascarpone.

Składniki:

5 sporych ogórków,

3 ziemniaki,

1 mała cebula łagodna,

100 g serka mascarpone,

ok. 3/4 l bulionu lub domowego rosołu,

sól, pieprz,

olej,

liść laurowy,

kilka ziaren ziela angielskiego,

ew. ząbek czosnku.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki i cebulę obierz i pokrój w kostkę (cebulę oczywiście drobniej). Ogórek umyj i pokrój w kostkę bez obierania. Na oleju zeszklij cebulkę (plus opcjonalnie ząbek czosnku). Do gotującego się bulionu wrzuć ziemniaki i przyprawy. Po ok. 7 minutach dodaj ogórek i cebulę. Gotuj ok 8 minut. Zupa ze świeżych ogórków jest już prawie gotowa. Zupę zestaw z ognia, dodaj zahartowany serek i wymieszaj z zupą. Następnie zblenduj i dopraw. Podawaj z domowymi grzankami.

fot. Adobe Stock

