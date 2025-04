Dania z migdałami: czy wiesz, co zrobić z migdałów? Z ich pomocą przygotujesz aromatyczne desery, zupy oraz dania główne

Co zrobić z migdałów? Te pyszne orzechy idealnie nadają się do wielu potraw, zarówno tych na słodko, jak i słono. Będą doskonałym dodatkiem do zup, sałatek, a także bazą słodkich kremów czy ciasteczek. Możesz z nich przygotować także oryginalną panierkę do kurczaka lub wykorzystać do dekoracji dań.