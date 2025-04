Szukasz pomysłów na dania z mięsa mielonego? W naszej książce kucharskiej znajdziesz przepisy na dania z każdego zakątka świata: od greckiej musaki, przez włoską lasagne i aż po nasze rodzime kotlety mielone. Zobacz, co zrobić z mięsa mielonego.

Spis treści:

Podczas kupowania mięsa mielonego warto zwrócić uwagę na jego jakość. Wiele osób unika mięsa mielonego właśnie w obawie o to, co może się tam znaleźć. Czytaj składy i patrz, jak dużo tłuszczu jest w mięsie (szczególnie, jeśli unikasz tłustych mięs). Najbezpieczniejszym wyjściem jest zawsze wybranie kawałka mięsa i samodzielne zmielenie go w domu lub poproszenie o to sprzedawcy w sklepie – coraz więcej stoisk mięsnych ma taką możliwość.

Jak przygotować mięso mielone? Zacznij od podsmażenia na oleju cebulki. Gdy się już zeszkli, dodaj do niej przeciśnięty przez praskę czosnek i – uwaga – wszystkie przyprawy, które wybrałaś do dania. W ten sposób ich smak łatwiej rozejdzie się po mięsie i będzie ono naprawdę esencjonalne.

Jeśli jesteś na diecie, wybierz mielonego indyka. Doskonale sprawdzi się przy robieniu pulpetów czy kotletów pożarskich. Do lazanii czy zapiekanek ziemniaczanych lub makaronowych wybieraj raczej mięso wołowe, wieprzowe lub wieprzowo-wołowe. Mają one więcej tłuszczu, dzięki czemu lepiej rozprowadzą smak potrawy.

Lasagne (lazania) to pyszne i łatwe w przygotowaniu danie, które sprawdzi się idealnie jako sycący obiad dla całej rodziny. Aby było nieco bardziej lekkostrawne, wybierz mięso z indyka albo wołowinę.

Składniki:

ok. 10 płatków makaronu lasagne,

500 g mięsa mielonego,

400 g passaty pomidorowej lub pomidorów z puszki,

cebula,

2 małe marchewki albo 1 duża,

300 ml bulionu,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

majeranek,

bazylia,

sól i pieprz,

600 ml mleka,

4 łyżki masła,

3 łyżki mąki,

150 g tartego sera.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w drobną kostkę, a marchew zetrzyj na drobnych oczkach. Podsmaż cebulę na odrobinie oleju lub oliwy, a następnie dodaj marchew. Podsmaż przez kilka minut, aż całość się zrumieni. Następnie partiami dodawaj mięso mielone. Kiedy jedna partia się zarumieni, dodaj kolejną. Kiedy całe mięso będzie już w patelni (lub rondelku, jeśli używasz), wlej bulion i zagotuj. Następnie dodaj passatę albo pomidory z puszki oraz przecier. Przykryj i duś ok. pół godziny na bardzo małym ogniu. Pod koniec duszenia dopraw solą i pieprzem. Dodaj też odrobinę majeranku i bazylii. W naczyniu żaroodpornym układaj partiami kilka płatów makaronu oraz pomidorowo-mięsną mieszankę. Pierwszą i ostatnią warstwą musi być makaron. Lekko dociskaj każdą warstwę, aby zmieściło się jak najwięcej "pięter". Przygotuj beszamel. W rondelku rozpuść masło, a następnie dodaj mąkę i podsmażaj, aż się zarumieni. Powoli wlej mleko i cały czas mieszając poczekaj, aż sos zgęstnieje. Dopraw solą i pieprzem. Gotowy beszamel wylej na przygotowaną lasagne, posyp obficie serem i wstaw do piekarnika (175 stopni) na ok. 50 minut. W połowie czasu możesz przykryć naczynie folią.

fot. Co zrobić z mięsa mielonego: lasagne/Adobe Stock, exclusive-design

Chili con carne to tradycyjny meksykański przepis na dobrze doprawiony ostry gulasz. Jego podstawą jest oczywiście mięso mielone, ale także czerwona fasola i kukurydza. Najlepiej smakuje z ryżem lub z podpieczonym taco.

Składniki:

500 g mięsa mielonego (najlepiej wołowego),

puszka krojonych pomidorów,

cebula,

2 ząbki czosnku,

150 g kukurydzy,

150 ml bulionu,

200 g czerwonej fasoli,

duża czerwona papryka,

szczypta cukru,

sól i pieprz,

łyżeczka chili,

oregano.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na patelni. Podczas smażenia dodaj ok. pół łyżeczki cukru. Kiedy cebula się skarmelizuje, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek oraz przyprawy. Wymieszaj i stopniowo, partiami dodawaj mięso. Cały czas mieszaj, aby wszystko dobrze się podsmażyło. Mięso musi się mocno zrumienić i całkowicie zmienić kolor na szarobrązowy. Dodaj pomidory z puszki, przykryj i duś przez ok. 20-30 minut na niewielkim ogniu. Po tym czasie dodaj pokrojoną w kostkę paprykę, fasolę oraz kukurydzę. Wlej także bulion, wymieszaj i zwiększ ogień, aby całość się zredukowała i powstał gęsty sos. Gotuj jeszcze kilka minut. Gotowe chili con carne podawaj z ryżem lub jedz bez dodatków.

fot. Dania z mięsa mielonego: chili con carne/Adobe Stock, alex9500

Pulpety to świetny dodatek do spaghetti, ale także mięsna baza obiadu z ziemniakami i surówką. Świetnie smakują samodzielnie i podane z gęstym, kremowym sosem (np. z pieczarek). Możesz je przygotować z dowolnego mięsa.

Składniki:

500 g mięsa mielonego,

cebula,

3 czubate łyżki bułki tartej,

jajko,

sól i pieprz,

pół łyżeczki mielonej papryki,

łyżka sosu sojowego.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na niewielkiej ilości oleju. Mięso mielone umyj i przełóż do miski. Dodaj jajko, bułkę tartą i podsmażoną cebulę razem z tłuszczem. Dopraw do smaku. Wlej sos sojowy i całość wymieszaj, aby wszystkie składniki połączyły się w gładką masę. Lekko wilgotnymi lub natłuszczonymi dłońmi formuj z mięsa kulki i przekładaj na rozgrzany olej. Smaż kilka minut z każdej strony, najlepiej w dość głębokim tłuszczu.

Co zrobić z mięsem mielonym: pulpety/Adobe Stock, weyo

Mięso mielone, odpowiednio doprawione i z dodatkiem świeżych warzyw, świetnie sprawdzi się zawinięte w tortilli. Tak przygotowane danie może być szybką i lekką przekąską imprezową albo pyszną kolacją.

Składniki:

6 placków tortilli.

500 g mięsa mielonego,

czerwona cebula,

150 g startego sera,

100 g czerwonej fasoli,

100 g kukurydzy,

100 ml bulionu,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

oregano,

majeranek,

szczypta chili (opcjonalnie),

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w kostkę i lekko zeszklij na oliwie. Następnie partiami dodawaj mięso mielone, cały czas mieszając. Kiedy całe mięso już się zrumieni, dodaj bulion wymieszany z przecierem. Przykryj i duś ok. 15 minut. Następnie dodaj kukurydzę oraz fasolę, wymieszaj i podsmażaj jeszcze przez chwilę, aż większość wody się zredukuje. Tak przygotowane mięso przełóż na placki tortilli, posyp serem i zawiń. Możesz dodać ulubione warzywa i krótko podpiec całość w piekarniku lub podsmażyć na suchej patelni.

fot. Co zrobić z mięsa mielonego: tortille/Adobe Stock, Vusal

