Szczyt sezonu na gęsinę przypada na październik, listopad i grudzień. Najczęściej przyrządza się pieczoną gęś 11 listopada - to właśnie wtedy przypada dzień św. Marcina, a podczas tego święta zgodnie z tradycją należy przygotować obiad lub kolację z gęsiego mięsa.

Dania z gęsiny

Gęsina jest bardzo delikatna, ale mniej popularna od mięsa indyczego, kaczego lub kurzego. Wynika to m.in. z zapachu, jaki powstaje przy jej obróbce w wyższej temperaturze oraz teorii o trudnościach i czasochłonności przygotowania potraw z gęsiny.

Warto przyrządzać gęsinę częściej, niż raz do roku. Popularne jest zarówno serwowanie gęsi w całości, jak i przygotowywanie udek lub samej piersi. Tłusta skóra gęsi chroni mięso przed przesuszeniem, dlatego warto wykorzystać ją jako atut podczas przyrządzania mięsa. Gęś świetnie komponuje się ze smakiem owoców, dlatego często podajemy gęś z jabłkami lub żurawiną. Warto dodać do niej również suszone owoce oraz surówki.

Żeby gęsina była smaczna i delikatna w smaku, należy ją marynować przez noc oraz dusić w bulionie. Unikaj smażenia piersi z gęsi - choć trwa ono ok. 15 minut, mięso gęsi może być twarde i niesmaczne. Najbardziej spektakularny smak otrzymasz po wielogodzinnym pieczeniu gęsiny - choć wydaje się to skomplikowane, to w rzeczywistości mięso idealne dla kulinarnych leniuchów, którzy rano wstawiają je do piekarnika, a potem niespiesznie wyjmują gotowe danie z gęsi na obiad.

Gęś pieczona - tradycyjny przepis



Skła​dniki:

gęś o wadze ok. 4,5-5 kg,

sól,

pieprz,

majeranek,

ew. gruszka i śliwki.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nastaw na 220°C. Gęś dokładnie natrzyj solą, pieprzem i majerankiem, tak, by cała była pokryta przyprawami od zewnątrz i na zewnątrz. Gęsinę umieść w brytfance i włóż do mocno rozgrzanego piekarnika i piecz ok. 40 minut. Możesz poczuć nieprzyjemny zapach wytapiającego się tłuszczu. Opcjonalnie po tym czasie dołóż kilka obranych i pozbawionych pestek, gruszek oraz śliwek i obniż temperaturę do 180°C i piecz jeszcze przez ok. 3 godziny. Gęś pieczoną polewaj często tłuszczem, który powstaje w trakcie pieczenia po to, żeby mięso nie wyschło. Po upieczeniu wyłącz piekarnik, ale nie wyjmuj gęsiny, polej tłuszczem i odczekaj, aż jej temperatura powoli zacznie się obniżać. Uchyl drzwiczki. Wyjmij po ok. 20 minutach, odczekaj 15 minut i dopiero wtedy pokrój. Gęś pieczoną podawaj z ziemniakami, kaszą oraz surówkami, np. słodko-gorzką surówką z cykorii.

Pierś z gęsi duszona - aromatyczna i miękka

Składniki:

pierś z gęsi,

sól,

1 l bulionu,

majeranek,

czosnek,

oliwa.

Sposób przygotowania:

Pierś z gęsi umyj i osusz, następnie posól oraz natrzyj czosnkiem i majerankiem. Włóż do lodówki na min. 3 godziny. Mięso ponacinaj nożem tak, by tworzyło kratę. Na patelni rozgrzej oliwę lub masło klarowane. Pierś z gęsi smaż ok. 8 minut z każdej strony zaczynając od dołu, aż do uzyskania złocistego koloru. Następnie odłóż mięso (nie przykrywaj!) na 5 minut, niech odpocznie. Tłuszcz z patelni przelej do garnka, przełóż do niego mięso i zalej gorącym bulionem. Pierś z gęsi duś ok. 3 godzin na małym ogniu.

