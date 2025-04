Buraki często są niedoceniane - przyrządzamy z nich tylko barszcz czerwony i nie wykorzystujemy dostatecznie ich dobroczynnych właściwości.

Reklama

Na skróty:

Buraki są bezcennym źródłem witamin i minerałów, oczyszczają organizm, przyspieszają przemianę materii, wspomagają odchudzanie, a do tego mają w sobie mnóstwo błonnika i kwasu foliowego.

W kuchni dają szerokie pole do popisu. Są idealną bazą przetworów - nie tylko tradycyjnej ćwikły! Możesz przyrządzić też buraczki z papryką lub kiszone buraki. Oprócz klasycznego barszczu i barszczu ukraińskiego, stanowią smakowity składnik dań głównych, np. kopytek.

Sprawdzą się jako element przystawek, np. carpaccio lub sałatek. No i na sam koniec - warto używać ich do... deserów! Jeśli nie jadłaś jeszcze pysznego brownie z buraka, najwyższy czas to zmienić!

W naszym menu możemy wykorzystywać nie tylko same bulwy buraków, lecz także ich młode liście, zwyczajowo nazywane botwinką. Wiosną mają one delikatny smak i świetnie nadają się do chłodnika lub sosu.

W naszym zbiorze przepisów znajdziesz nie tylko pomysły na tradycyjne wykorzystanie tych warzyw, ale również bardziej nietypowe inspiracje - np. kotlety z buraków.

Składniki:

1 kg ziemniaków,

2 upieczone, średniej wielkości buraki,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

2 jajka,

pieprz,

sól,

2 szklanki mąki pszennej.

Zdjęcia, stylizacja i potrawy: Artur Rogalski, Ewa Gmiter-Rogalska, Anna Borowska/licencja

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz, umyj. Pokrój na mniejsze kawałki i ugotuj w osolonym wrzątku (zazwyczaj trwa to około 20 minut). Ugotowane ziemniaki odcedź, dokładnie utłucz albo przepuść przez praskę. Odstaw do wystygnięcia. Upieczonego buraka obierz ze skórki, jeśli nie zrobiłaś tego przed pieczeniem. Następnie przepuść przez praskę lub zmiksuj za pomocą blendera. Ziemniaki wymieszaj z burakami. Dodaj 2 jajka, mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną. Dopraw solą i pieprzem. Zagniataj na stolnicy podsypanej mąką, aż powstanie gładkie ciasto. Z gotowej masy odrywaj fragmenty. Potem formuj z każdego z nich wałeczek, który następnie nożem dziel na kopytka. W dużym garnku zagotuj wodę. Kopytka wrzucaj na osolony wrzątek, gotuj przez około 2 minuty od momentu wypłynięcia. Gotowe kopytka z buraków możesz serwować np. z zeszkloną na maśle cebulką i skwarkami.

Składniki:

1 kg buraków,

600-700 g ziemniaków,

korzeń pietruszki,

2 marchewki,

1 cebula,

2 sporej wielkości jabłka,

500 ml passaty pomidorowej,

3 liście laurowe,

2 ziela angielskie,

pieprz,

sól,

2 łyżki oleju.

Do podawania:

kozi ser albo ser feta,

prażone pestki dyni.

Reklama

Zdjęcia, stylizacja i potrawy: Artur Rogalski, Ewa Gmiter-Rogalska, Anna Borowska/licencja

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz i posiekaj. Na patelni rozgrzej olej i przesmaż cebulę. Buraki, marchewkę, pietruszkę i ziemniaki dokładnie umyj i obierz. Warzywa pokrój na mniejsze części. Jabłka obierz, pokrój na ćwiartki, pozbaw gniazd nasiennych. Wszystkie warzywa i jabłka wrzuć do dużego garnka. Zalej około 2 litrami wody. Dodaj passatę pomidorową, sól, pieprz, ziele angielskie i listki laurowe. Gotuj na wolnym ogniu pod przykryciem przez mniej więcej 50-60 minut. Jeśli chcesz, gotowy krem możesz ponownie doprawić. Zupę z buraków zblenduj na gładką masę. Podawaj z serem i pestkami dyni.

Sprawdź 22 przepisy na dania z buraków: