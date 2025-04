Wśród naszych przepisów na dania z brokułami znajdziesz rewelacyjną zapiekankę w beszamelowym sosie, makaron z brokułami i szynką oraz pożywną sałatkę, która doskonale sprawdzi się na lunch.

Brokuły to jedne z najbardziej uniwersalnych warzyw - pasują niemal do wszystkiego. Nie wszyscy wiedzą, że brokuły to specyficzna odmiana warzyw kapustnych. Nie jemy jednak ich liści, a jedynie kwiatostany z łodygami.

Brokuły są bogate w witaminę C, wapń, żelazo, selen, fosfor i błonnik. Są lekkostrawne i niskokaloryczne, a do tego dietetycy zalecają ich spożywanie osobom borykającym się z anemią.

Spis treści:

Składniki:

6 ziemniaków,

1 brokuł,

1 cebula,

3 ząbki czosnku,

200 g sera mozzarella,

400 ml mleka,

1 łyżka mąki pszennej,

1 łyżka masła,

1 łyżeczka gałki muszkatołowej,

1 łyżeczka papryki chili w proszku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz i ugotuj w całości w osolonej wodzie. Odcedź i pokrój w 1 cm plastry. Nagrzej piekarnik do 190 stopni. W osobnym garnku zagotuj osoloną wodę i wrzuć różyczki brokuła. Gotuj przez 2 minuty. Naczynie żaroodporne posmaruj masłem. Wyłóż dno plastrami ziemniaków i oprósz je papryką chili i pieprzem. Następnie ułóż cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek i różyczki brokuła. Na wierzch znów wyłóż warstwę ziemniaków. Przygotuj sos: w małym garnku roztop masło, dodaj mąkę i energicznie mieszaj, aż postanie gładka masa. Powoli wlewaj mleko cały czas mieszając. Dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Gdy sos zgęstnieje, zestaw garnek z ognia. Sos wylej na zapiekankę i posyp serem mozzarella. Wstaw do piekarnika i piecz przez około 15 minut. Zapiekanka z brokułami to pyszny obiad dla całej rodziny.

fot. Adobe Stock

Składniki:

5 ziemniaków,

1 brokuł,

1 cebula,

1 łyżka masła,

500 ml bulionu warzywnego,

1 łyżeczka gałki muszkatołowej,

śmietana 18%,

pestki słonecznika do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku rozgrzej masło i zeszklij cebulę pokrojoną w piórka. Po 2 minutach dodaj czosnek pokrojony w plasterki i ziemniaki pokrojone w kostkę. Smaż wszystko około 5 minut, co jakiś czas mieszając. Wlej gorący bulion i gotuj całość przez 10 minut. Po tym czasie dodaj różyczki brokuła i dopraw całość solą, pieprzem i gałką. Po kolejnych 10 minutach zestaw garnek z ognia. Zmiksuj blenderem na gładką masę. Zupę krem z brokułów podawaj z łyżką śmietany i pestkami słonecznika lub dyni.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2 piersi z kurczaka,

200 g białego ryżu,

1 mały brokuł,

5 łyżek sosu sojowego,

1 łyżka miodu,

1 łyżeczka papryki słodkiej,

sezam (do podania),

szczypior (do podania),

olej roślinny do smażenia,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj ryż według instrukcji na opakowaniu. Piersi z kurczaka umyj i pokrój na mniejsze kawałki. Mięso oprósz papryką, solą i pieprzem. Na patelni rozgrzej olej i dodaj kurczaka. Po 2 minutach smażenia dodaj różyczki brokuła i smaż całość przez kolejne 2 minuty. Dodaj sos sojowy, miód i nakryj patelnię. Duś wszystko przez 6-7 minut. Kurczaka z brokułami podawaj posypanego ziarnami sezamu i z kawałkami szczypiorku.

fot. Adobe Stock

Składniki:

400 g makaronu penne,

1 brokuł,

6 plastrów szynki parmeńskiej,

4 łyżki oliwy z oliwek,

50 g parmezanu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron według instrukcji na opakowaniu. Na 4 minuty przed końcem gotowania dodaj różyczki brokuła. Na dużej patelni rozgrzej oliwę z oliwek, dodaj pokrojony w plasterki czosnek i szynkę. Podsmaż całość przez 2-3 minuty. Dodaj brokuły, makaron i smaż przez 2 minuty. Makaron z brokułami i szynką podawaj z odrobiną startego parmezanu.

fot. Adobe Stock

Składniki:

1 mały brokuł,

2 jajka,

puszka tuńczyka,

kilka pomidorków koktajlowych,

150 ml jogurtu naturalnego,

sok z 1/2 cytryny,

1 czerwona cebula,

1 ząbek czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Brokuły przygotuj na parze albo na 4 minuty zanurz je w osolonym wrzątku. Jajka ugotuj na twardo i pokrój na ćwiartki. Przygotuj sos: w miseczce wymieszaj jogurt z sokiem z cytryny i czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Dopraw solą i pieprzem. Na miskę wyłóż ugotowane brokuły, dodaj przekrojone na pół pomidorki koktajlowe, tuńczyka, jajka, cebulę pokrojoną w piórka i całość polej sosem jogurtowym. Sałatkę z brokułem podawaj ze świeżym pieczywem lub grzankami.

fot. Adobe Stock

