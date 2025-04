Pyszne przepisy na romantyczną kolację dla dwojga to zawsze dobry pomysł na spędzenie 14 lutego. Możecie wspólnie z partnerem czy partnerką wybrać się na romantyczną kolację w restauracji, ale świetnym pomysłem będzie przygotowanie czegoś w domu. Niezależnie od tego, czy walentynki spędzasz z ukochanym, czy może z przyjaciółką, warto tego dnia przygotować coś specjalnego. Najlepiej zróbcie to wspólnie, aby dodatkowo spędzić ze sobą czas w kuchni. Oto pomysły na kolację walentynkową.

Nic tak nie zbliża, jak wspólne gotowanie i spędzanie czasu w kuchni. Na walentynki możecie przygotować coś bardzo prostego, a jednocześnie ciekawego. Idealnie sprawdzi się tu ciasto francuskie, kurczak oraz warzywny dodatek w postaci świeżych pomidorów. Podaj je z uwodzicielskim drinkiem albo zimową herbatą z owocami i miodem.

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

garść pomidorków koktajlowych,

pierś z kurczaka,

garść szpinaku,

50 g startego sera mozzarella,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

szczypta chili.

Sposób przygotowania:

Opakowanie ciasta francuskiego podziel na 4 części. Następnie przełóż wstępnie podsmażoną pierś z kurczaka (pokrojoną w kawałki) na ciasto i dopraw solą, pieprzem i chili. Szpinak posiekaj, pokrój drobno pomidorki koktajlowe. Ułóż warzywa na piersi z kurczaka. Następnie posyp startą mozzarellą. Zwiń ciasto francuskie w kształt serca i przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Zapiekamy przez 25 minut w temperaturze 180 stopni. Tak przygotowana kolacja walentynkowa idealnie smakuje zarówno na zimno, jak i na ciepło.

fot. Kolacja walentynkowa: koperty z ciasta francuskiego/Adobe Stock, devmarya

Symbolem walentynek jest oczywiście serce, a pizza to zawsze dobry pomysł na szybki obiad czy kolację. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to połączyć i przygotować pizzę w kształcie serca! Wykorzystaj ulubione dodatki i podaj gotowe danie z oliwą, tartym serem lub sosami. Na deser możesz przygotować ciasto w kształcie serca, aby dopełnić dzieła.

Składniki:

300 gramów maki pszennej lub pełnoziarnistej,

jajko,

szklanka mleka,

25 gramów drożdży,

szczypta soli,

łyżeczka suszonego oregano i bazylii,

mozzarella,

plastry salami,

pomidorki koktajlowe,

plasterki jalapeno,

sos pomidorowy.

Sposób przygotowania:

Do miski wsyp mąkę i dodaj jajko. Podgrzej mleko do letniej temperatury i wsyp odrobinę cukru. Rozkrusz drożdże i wsyp do letniego mleka i odczekaj 15 minut do wyrośnięcia. Pozwól, żeby zaczyn "popracował", aby ciasto było giętkie i elastyczne. Wymieszaj składniki na spód i dokładnie wygnieć ciasto na pizzę przynajmniej przez 10 minut. Odstaw w ciepłe miejsce i przykryj dokładnie ściereczką. Przełóż ciasto na blachę lub do formy i nadaj kształt. Posmaruj passatą i ułóż składniki według uznania. Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 30 minut do zbrązowienia brzegów. Podaj z ulubionym czerwonym winem. Smacznego!

fot. Kolacja walentynkowa: pizza w kształcie serca/Adobe Stock, udra11

Spaghetti to szybki i pyszny pomysł na walentynkową kolację, a krewetki to mocny afrodyzjak, który znacznie poprawi romantyczny nastrój i pomoże ci zdobyć faceta, jeśli walentynki zbiegają się z jedną z waszych pierwszych randek. Nie od dziś przecież wiadomo, że droga do serca wiedzie przez żołądek.

Składniki:

2 porcje spaghetti,

300 g krewetek (najlepsze będą koktajlowe),

3 łyżki pesto,

6-8 sztuk pomidorków koktajlowych,

łyżka oliwy z oliwek,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz,

szczypta chili (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente w osolonej wodzie. Pod koniec odlej ok. 50 ml "wody makaronowej", a spaghetti odcedź. Czosnek przeciśnij przez praskę i podsmaż na oliwie. Kiedy się zrumieni, dodaj krewetki i podsmaż dosłownie przez chwilę - im dłużej będziesz smażyć krewetki, tym twardsze i bardziej "gumowate" będą. Następnie na oliwę wrzuć makaron, pesto oraz wodę makaronową. Zmniejsz ogień i smaż jeszcze przez chwilę. Dodaj przyprawy, wymieszaj i przełóż na talerze. Udekoruj pokrojonymi pomidorkami koktajlowymi i świeżymi ziołami.

fot. Kolacja walentynkowa: makaron z pesto i krewetkami/Adobe Stock, Vrinceanu

Kolacja walentynkowa to nie tylko dania na słono. Idealny wieczór dopełni pyszny i prosty w przygotowaniu deser. Klasyczne włoskie tiramisu to pyszny deser na bazie aksamitnego kremu oraz mocnej, czarnej kawy. Często podawane jest właśnie w słoiczkach jako pojedynczy deser.

Składniki:

500 g mascarpone,

12-14 biszkoptów,

200 ml mocno schłodzonej śmietanki 30%,

3 łyżki cukru pudru,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

4 żółtka,

100 g cukru,

200 ml mocnej kawy,

łyżka amaretto (opcjonalnie),

kakao do posypania.

Sposób przygotowania:

Zacznij od kremu. W misce ubij żółtka z cukrem na jasną, puszystą masę. W osobnej misce ubij mocno schłodzoną śmietanę na sztywno. Do ubitych żółtek dodaj mascarpone oraz ekstrakt waniliowy. Dokładnie wymieszaj, aż uzyskasz gładką, jednolita masę. Delikatnie połącz masę jajeczną z ubitą śmietaną, mieszając szpatułką, aby śmietana nie opadła. Na końcu dodaj amaretto (jeśli używasz) i ponownie lekko wymieszaj. Przygotuj mocną kawę i przelej do głębokiego talerza. Lekko wystudź. Powinna być ciepła, ale nie gorąca. Układaj składniki warstwowo. Najpierw zanurz na sekundę biszkopty w kawie i ułóż na dnie słoiczka. Następnie nałóż część kremu na biszkopty, wygładzając powierzchnię szpatułką. Powtarzaj proces - nasączone biszkopty, krem i tak dalej, aż słoiczek będzie pełny. Ostatnia warstwa powinna być kremowa. Przykryj słoiczki folią spożywczą i wstaw do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej na całą noc, aby smaki się przegryzły. Przed podaniem posyp wierzch kakao.

fot. Kolacja walentynkowa dla dwojga: tiramisu w słoiczkach/Adobe Stock, zefirchik06

W okresie walentynkowym trudno o świeże truskawki, ale sprawdzą się także te mrożone! To pyszna propozycja na szybki i pyszny deser. Kolacja zakończona truskawkowymi tartaletkami na pewno będzie pięknym zwieńczeniem wieczoru we dwoje.

Składniki na spód:

200 g herbatników maślanych,

100 g roztopionego masła.

Składniki na krem:

250 g serka kremowego typu Philadelphia,

200 ml mocno schłodzonej śmietanki 30%

100 g jogurtu naturalnego,

3 łyżki cukru pudru,

łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Przygotuj spód. Zmiel herbatniki na drobny proszek (możesz użyć robota kuchennego, malaksera lub włożyć je do woreczka i rozgnieść wałkiem). Wymieszaj zmielone herbatniki z roztopionym masłem, aż powstanie masa przypominająca mokry piasek. Przełóż ją do foremek na tarty (lub jednej większej formy) i dokładnie wciśnij, tworząc równomierny spód. Pamiętaj także o bokach foremek. Wstaw całość do lodówki na około 30 minut, aby spód stwardniał. Wariant: możesz także przygotować kruche ciasto na tartę i rozłożyć je w tartaletkach, a następnie podpiec w piekarniku (180 stopni, 10-15 minut). W misce umieść serek i jogurt oraz cukier puder. Ubij mikserem na gładką, aksamitną masę. W osobnej misce ubij śmietanę na sztywno (musi być mocno schłodzona, żeby dobrze się ubiła). Dodaj ekstrakt waniliowy i delikatnie wymieszaj ubitą śmietanę z masą serową. Całość dokładnie połącz, uważając, żeby śmietana nie opadła. Na schłodzony spód herbatnikowy nałóż równą warstwę kremu waniliowego, delikatnie wygładzając powierzchnię szpatułką. Ułóż na wierzchu truskawki (świeże lub rozmrożone, odsączone z nadmiaru wody), udekoruj w ten sposób każdą tartę. Wstaw tarty do lodówki na minimum 2 godziny, aby krem lekko stężał i wszystkie smaki się przegryzły.

fot. Kolacja walentynkowa dla dwojga: tartaletki z truskawkami i kremem/Adobe Stock, istetiana

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.01.2020.

