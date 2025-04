Menu na komunię w domu spędza sen z powiek mamom. Korzystając z naszych pomysłów, warto rozpisać sobie przykładowe menu na komunię, które będzie zawierać: przystawki, obiad (zupę oraz drugie danie), deser i przekąski.

Menu na komunię w domu

W zestawie dań na komunię w domu, powinno znaleźć się jedno danie główne. Może to być pieczeń, zupa i kilka świeżych surówek (wiosna w pełni, skorzystajmy więc z nowalijek oraz świeżych warzyw). Przygotowanie pieczeni wołowej jest zawsze uniwersalnym i dobrym pomysłem.

Do obiadu warto podać owocowy kompot. Jako przekąski na naszym stole mogą wystąpić roladki z łososia, kiełbaski w cieście francuskim czy przygotowane wcześniej sałatki.

Oblicz dokładnie, ilu gości się spodziewasz i weź pod uwagę budżet i preferencje gości. Część z nich może nie jeść mięsa, inni mogą mieć alergie pokarmowe. Warto zaplanować menu na komunię tak, by nie stresować się, że ktoś z uczestników przyjęcia jest głodny. Jeśli nie chcesz mieć zbyt wiele pracy lub wydatków - zamroź np. bulion, zupę czy dodatki do mięs (np. buraczki czy pieczarki) i rozmroź w dniu obiadu komunijnego.

Nasz przykładowe menu na komunię jest obliczone na 30 osób. Jeśli planujesz mniejszą lub większą liczbę gości, podpowiadamy, by zaplanować przygotowanie posiłków wg wytycznych w oparciu o książkę kucharską Kuchnia Warszawska 1966:

Ilości potrzebnych artykułów spożywczych na 1 osobę (w gramach)

Mięso z kośćmi 125-200,

mięso bez kości 100-125,

ryby z ośćmi 250,

ryby bez ości 150-200,

kiełbasa 75-100,

ser 50,

twaróg 50-125,

jaja 1-2 szt,

warzywa 125-250,

ziemniaki 250-500,

grzyby świeże 125-250,

owoce 125-250,

artykuły mączne 100-125,

warzywa strączkowe 100-125,

kasza, ryż 100,

pieczywo 100-150.

Dla jednej osoby przyjmuje się średnio następujące ilości potraw gotowanych:

0,35 l zupy,

250 g jarzyn,

250 g ziemniaków,

0,13-0,25 l sosu,

250 g ryb z ośćmi,

125-200 g filetów z ryb,

100-125 g mięsa bez kości,

125 g mięsa z kośćmi.

Przystawki na komunię

Nuggetsy z kurczaka w płatkach kukurydzianych (ok. 50 sztuk)

Składniki:

4 podwójne piersi z kurczaka,

3 szklanki mleka,

1,5 szklanki mąki pszennej,

3 jajka,

paczka płatków kukurydzianych,

3 łyżeczki papryki słodkiej,

3 łyżeczki papryki ostrej,

sól i pieprz,

masło roztopione lub oliwa.

Sposób przygotowania:

Filety umyj, osusz, oczyść i pokrój w paski szer. 2,5 cm. Przygotuj ciasto: mąkę, jajka, mleko, przyprawy zmiksuj i zanurzaj w nich nuggetsy. W międzyczasie nastaw piekarnik na 200°C. Rozkrusz płatki, i obtaczaj w nich namoczone w cieście nuggetsy i układaj na blasze wyłożonej papierem i skrop tłuszczem. Piecz 15 min. Możesz podawać je z domowym sosem czosnkowym.

fot. Adobe Stock

Orzeźwiająca sałatka z kuskusem i serem feta (przepis wegetariański)



Składniki:

5 szklanek ugotowanej kaszy kuskus (ok. 2 opakowania),​

1 kg ogórków gruntowych,

200 g sera feta,

garść mięty,

garść natki pietruszki,

sok z cytryny,

pieprz i sól,

łyżeczka czosnku w proszku.

​Sposób przygotowania:

Ogórki obierz i pokrój w kostkę. Kaszę kuskus przygotuj z instrukcją na opakowaniu i ostudź. Wymieszaj. Posiekaj zioła, dodaj przyprawy. Na końcu wkrusz ser feta i delikatnie zamieszaj całość. Sałatkę wstaw do lodówki.

Zerknij też po więcej inspiracji i przepisów na ciepłe przystawki na komunię i przekąski na zimno, np. na sałatkę z soczewicy, przystawki z ciasta francuskiego.

fot. Adobe Stock

Menu na komunię - zupa krem

Odsyłamy cię do sprawdzonego tradycyjnego przepisu na rosół idealny, jeśli nie szukasz alternatyw dla tego rozwiązania. Jeśli masz w planach urozmaicić jednak menu na komunię o np. wegetariańską zupę krem, to polecamy wykorzystanie nowalijek - szparagów.

Zupa krem ze szparagów (na 30 osób)

Składniki:

10 pęczków szparagów,

5 cukini,

5 cebul,

2,5-3l bulionu warzywnego (warto zrobić go wcześniej i zamrozić),

oliwa,

sól i pieprz,

pokruszone migdały do dekoracji lub pieczywo.

Sposób przygotowania:

Cebulę posiekaj w kostkę, szparagi pozbaw twardych końcówek i umyj. Cukinię obierz i pokrój w półksiężyce. Przygotuj spory garnek i na dnie rozgrzej oliwę. Dodaj pokrojone warzywa i podsmażaj je przez kilka minut. Warzywa zalej bulionem i gotuj do miękkości ok. 5 minut, dopraw solą i pieprzem. Zupę zblenduj i podawaj z pokruszonym migdałami.

fot. Adobe Stock

Menu na komunię - drugie dania gorące

Obiad na komunię kojarzy się z podaniem wybornego mięsa, najczęściej pieczonego. Najpopularniejszymi wyborami jako drugie danie są: pieczony schab lub kaczka, faszerowana pierś z indyka, wyborne polędwiczki wieprzowe z orzechami.

Klasyczny schab pieczony niekiedy wychodzi mało wyrazisty i suchy. By tak się nie stało, kluczowe jest jego długie pieczenie w piekarniku: wtedy jest miękki i soczysty. Sekretem jest także brak soli (schab włóż do piekarnika na ok. 4 godziny przed przybyciem gości). Możesz go podać z wcześniej przygotowanymi kluskami śląskimi oraz bukietem świeżych surówek.

Jeśli wiesz, że kilkoro gości zaniecha spróbowania pieczonego mięsa, przygotuj alternatywę - mogą do być wegańskie kotlety z kaszy jaglanej, które śmiało możesz zestawić z surówką, ziemniakami czy również kluskam śląskimi. To do siebie pasuje! Ciekawszą alternatywą będą jednak kotlety z kalafiora - przepis poniżej.

Schab pieczony (na 30 osób)

Składniki:

4,5 kg schabu bez kości (jeśli zostanie ci upieczonego mięsa, pokrój w plasterki na półmisek)

6 ząbków czosnku,

olej rzepakowy,

opakowanie ziół prowansalskich lub tymianku,

biały pieprz (lub ziołowy).

Sposób przygotowania:

Schab umyj, osusz i oczyść. Czosnek posiekaj drobno wraz z ziołami prowansalskimi, dodaj biały pieprz i wcieraj w mięso. Nastaw piekarnik na 80°C. Rozgrzej patelnię z olejem rzepakowym i połóż na niej mięso - dopilnuj, by z każdej strony zamknęły się pory oraz każda sztuka niech nabierze złotego odcienia. Mięso przełóż do naczynia żaroodpornego. Schab piecz przez ok. 4 godziny - w zależności od tego, czy kawałek schabu jest bardziej wąski, czy szeroki, czas pieczenia może się skrócić lub wydłużyć.

fot. Adobe Stock

Wegańskie kotlety z kalafiora (przepis na 20 kotletów)

Składniki:

2 kalafiory (tak, żeby wyszło 5 szklanki startego),

2 duże cebule,

ząbek czosnku,

3 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej (ok. 1,5 szklanki suchej),

szklanka podprażonych nasion słonecznika,

3 łyżki sosu sojowego,

miód lub syrop z agawy (łyżka),

sól, pieprz ziołowy,

pół szklanki mąki,

pół szklanki oleju.

​Sposób przygotowania:

Kalafiora i cebulę zetrzyj na tarce o dużych oczkach, czosnek na małych oczkach. Dodaj sól, by kalafior mógł puścić sok. Wymieszaj. Nastaw piekarnik na 180°C i przygotuj blachę wyłożoną papierem. Do suchych składników dodaj pozostałe i mieszaj dłońmi, wyrabiając masę. Wilgotnymi dłońmi formuj płaskie kotlety. Układaj na blasze i piecz 20 minut, potem obróć i piecz przez kilka minut. Podawaj na ciepło lub na zimno. Możesz je śmiało mrozić.

fot. Adobe Stock

Tort komunijny

Punktem kulminacyjnym komunijnego obiadu jest oczywiście tort. Warto zdecydować się na lekki tort śmietanowy z owocami - malinami, truskawkami, czereśniami. Sezonowe owoce natomiast dopełnią smaku tego nad wyraz oczekiwanego deseru. Jeśli zamawiasz gotowy tort, ale chcesz zabłysnąć cukierniczymi umiejętnościami, polecamy zerknąć do bazy przepisów na dania z truskawkami, w której znajdziesz deserowe inspiracje.

Tekst na podstawie artykułu Elwiry Szczepańskiej, opublikowany przez Karolinę Wysocką 08.05.2012.

