Dania dla dzieci można szykować w krótkim czasie i tak, aby były kolorowe i smakowicie wyglądały. Komponując je warto pamiętać o tym, aby zawierały bogate w składniki odżywcze produkty, które dostarczą białka, węglowodanów i zdrowych tłuszczów oraz witamin i mikroelementów. Zwracaj uwagę na jakość produktów, z których szykujesz dania dla dzieci i dodatki do nich, aby w ich składzie było jak najmniej sztucznych dodatków, „dosładzaczy itp.

Przygotowywanie zdrowych dań dla dziecka to ważny element dbania o jego rozwój i zdrowie. Oto kilka zasad dotyczących przygotowywania potraw dla dzieci:

Zapewnij dziecku różnorodność składników odżywczych, takich jak warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, białka, tłuszcze i produkty mleczne. Unikaj nadmiernego skupiania się na jednym rodzaju jedzenia.

Dostosuj wielkość porcji do wieku i aktywności fizycznej dziecka. Pamiętaj, że małe dzieci zazwyczaj jedzą mniejsze porcje. Nie wmuszaj dziecku jedzenia.

do wieku i aktywności fizycznej dziecka. Pamiętaj, że małe dzieci zazwyczaj jedzą mniejsze porcje. Nie wmuszaj dziecku jedzenia. Staraj się ograniczać ilość żywności przetworzonej i produktów zawierających sztuczne barwniki, konserwanty czy dodatki. Wybieraj naturalne i świeże składniki.

Wprowadzaj do diety dziecka źródła zdrowego białka, takie jak mięso, drób, ryby, jaja, orzechy, nasiona i rośliny strączkowe – oczywiście wykluczając produkty, na które dziecka ma alergię.

Unikaj smażenia i używania dużych ilości soli. Wybieraj zdrowe metody gotowania, takie jak gotowanie na parze, duszenie czy pieczenie.

, takie jak gotowanie na parze, duszenie czy pieczenie. Jeśli chcesz wprowadzić nowe smaki czy dania, rób to stopniowo , dając dziecku czas na dostosowanie się do nowości.

, dając dziecku czas na dostosowanie się do nowości. Prezentuj jedzenie w atrakcyjny sposób. Kreatywne dania i kolorowe talerze mogą zwiększyć apetyt dziecka.

W żywieniu dzieci wszystkie posiłki są ważne. Zdrowe śniadanie dla dziecka to początek jadłospisu, w którym głównym posiłkiem powinien być obiad. I właśnie przede wszystkim zdrowymi daniami obiadowymi dla dzieci zajmiemy się w tym materiale.

3 główne posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) powinny być uzupełnianie zdrowymi przekąskami dla dzieci. Oczywiście w szczególnych okolicznościach, np. podczas urodzin można nieco odejść od tych zasad. Szczególną kategorią są też potrawy wigilijne dla dzieci.

Poniżej podajemy 6 fajnych przepisów na dania dla dzieci – sprawdzone w praktyce na własnym potomstwie. Warto z nich korzystać, bo nie są bardzo czasochłonne, ale dobrze skomponowane i naprawdę smaczne.

Dania dla dzieci niejadków

Dania dla dzieci-niejadków powinny być szczególnie apetyczne, czyli barwne i podane w atrakcyjnej formie. Nie od dziś wiadomo, że „je się oczami” i warto tę prawdę wykorzystać, aby zachęcić niejadka do jedzenia. Owszem, przygotowanie takiego posiłku wymaga nieco więcej czasu, ale warto go poświęcić, gdyż szansa na to, że dziecko jednak zacznie jeść, znacząco rośnie.

Przepisów na obiady dla niejadka jest naprawdę dużo. Tutaj podajemy jeden z nich, według nas najlepszy – bo które dziecko nie lubi pomidorówki. Ale to jest nie bylejaka zupa pomidorowa. To pełnowartościowe danie!

Składniki:

duża butelka passaty,

pół pęczka włoszczyzny (1 marchewka, mała pietruszka, mały kawałek selera i pora),

3-4 kurze skrzydełka,

liść laurowy,

5 ziarenek pieprzu,

3 ziarenka ziela angielskiego,

ok. litra wody,

małe opakowanie jogurtu naturalnego,

2 garści makaronu w postaci literek lub innego, drobnego i atrakcyjnego dla dzieci,

odrobina posiekanej pietruszki.

Sposób przygotowania:

Do garnka z zimną wodą włóż skrzydełka oraz obraną włoszczyznę. Wrzuć przyprawy i gotuj 30-40 minut na wolnym ogniu. Wyjmij z garnka, przyprawy, skrzydełka i włoszczyznę (najlepiej przelać zupę przez sito do innego garnka) i wystudź je na tyle, abyś mogła oddzielić mięsko od skóry i kostek. Podziel marchewkę i pietruszkę na 2-3 mniejsze kawałki i wrzuć do zupy razem z mięsem ze skrzydełek. Dolej passatę i całość zblenduj. Doprowadź zupę do wrzenia i gotuj jeszcze ok. 5 minut. Ugotuj makaron z godnie z instrukcją na opakowaniu. Nałóż porcję makaronu na talerz, zalej zupą i zrób na niej kleksy z jogurtu – możesz nim „namalować” na zupie uśmieszek. Udekoruj pietruszką.

Uwagi: Jeśli dziecko nielubi zieleniny, może ją zblendować. Makaron można zastąpić ryżem, jeśli twój niejadek woli go od makaronu.

fot. Danie dla niejadka – pełnowartościowa pomidorówka/ Adobe Stock, M.studio

Ciepłe dania na urodziny dla dzieci

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podczas przyjęcia urodzinowego podać dzieciom ich ulubione obiadowe dania – zupę pomidorową, spaghetti czy inne proste danie. Urodzinowy poczęstunek jest wyjątkowy i może rządzić się nieco innymi prawami niż codzienne menu dzieci. Najważniejszy jest sposób podania, bo urodzinowa oprawa z każdej zwykłej potrawy uczyni wyjątkowe danie dla dzieci.

Z ciepłych dań na urodziny warto polecić pewniaki:

klopsiki w sosie pomidorowym,

barszczyk z tłuczonymi ziemniaczkami,

spaghetti z bogatym warzywnym sosem na bazie pomidorów,

rosół z wrzywami pokrojonymi w drobną kosteczkę.

Jeśli chcesz przygotować coś ekstra, proponujemy minipizze – zdrowe, apetyczne i pyszne.

Składniki:

ciasto na pizzę, możesz użyć razowej mąki, – minipizze będą zdrowsze,

plastry dobrej jakości szynki,

kawałek parmezanu,

różnokolorowe warzywa (papryki, ogórki, marchewka, oliwki itp.),

dobry ketchup z krótkim składem.

Sposób przygotowania:

Przygotuj ciasto zgodnie z wybranym przepisem. Formuj z niego niewielkie okrągłe spody. Posmaruj je ketchupem, oprósz pokrojoną w paseczki wędliną i tartym serem. Wstaw do piekarnika i piecz, aż się ser roztopi i zrumieni (ok. 10-15 minut). W międzyczasie pokrój warzywa w różne kształty, z których zrobisz dekoracje na minipizzach. Po wyjęciu minipizz z piekarnika od razu je dekoruj, tworząc na nich wesołe „obrazki”. Układaj na dużym talerzu lub talerzach, aby wszystkie były wyeksponowane. Podawaj od razu po udekorowaniu.

Drugie danie dla dzieci

Proponujemy to, co dzieciaki uwielbiają, ale w domowej, zdrowej wersji: nugetsy w chrupiącej panierce. Będą się piekły, a nie smażyły, więc nie będą tak tłuste!

Składniki:

pierś kurczaka,

jajko,

1,5 szklanki płatków kukurydzianych,

sól, pieprz, majeranek,

mizeria,

gotowane ziemniaczki posypane posiekanym koperkiem.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Pierś kurczaka pokrój w kostkę. Jajko rozbełtaj, dodaj przyprawy, wymieszaj i wlej na talerz. Płatki kukurydziane pokrusz na mniejsze kawałki i wsyp do głębokiego talerza. Maczaj kurczakowe kostki w jajku i obtaczaj w płatkach kukurydzianych. Układaj na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 20 minut. Podawaj z mizerią, ziemniaczkami posypanymi koperkiem i sosem pomidorowym lub keczupem.

fot. Drugie danie dla dzieci – domowe nuggetsy/ Adobe Stock, M-Production

Danie z parówek dla dzieci

Szykując dania z parówek dla dzieci należy upewnić się, że parówki są dobrej jakości. To naprawdę ważne, aby danie było naprawdę zdrowe.

Składniki:

długa parówka,

łyżka ugotowanego ryżu,

jajko,

łyżka pokrojonej w kosteczkę: czerwonej papryki i gotowanej marchwi,

łyżka kukurydzy z zielonym groszkiem,

łyżeczka oleju rzepakowego,

odrobina soli i pieprzu.

Sposób przygotowania:

Rozbełjtaj w misce jajko, dodaj sól, pieprz oraz ryż i warzywa. Dobrze wymieszaj. Parówkę natnij od jednego końca i uformuj z niej serduszko, spinając w razie potrzeby końce wykałaczkami. Rozgrzej na patelni tłuszcz, połóż serduszko z parówki, wlej do niego mieszankę warzywno-jajeczną, przykryj i podsmażaj aż mieszanka się zetnie, a parówka podgrzeje. Podawaj od razu z odrobiną ketchupu.

fot. Danie z parówek dla dzieci – minipizze/ Adobe Stock, KANJANA

Szybkie danie dla dzieci – makaronowe

Królem dań dla dzieci z makaronem jest spaghetti. Jednak na bazie makaronu można szykować też inne potrawy. My proponujemy penne z kremowym sosem, warzywami i indykiem.

Składniki:

pół gotowanej piersi kurczaka,

porcja makaronu penne,

pomidorki koktajlowe,

zielona fasolka szparagowa, ale można też dodać cukinię, dynię, marchewkę,

jajko,

listki bazylii,

odrobina soli i pieprzu,

2 łyżki śmietanki 12% tłuszczu.

łyżka oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Mięso z piersi pokrój w plastry w poprzek włókien, a następnie w kosteczkę. Ugotuj makaron, zachowując ¾ szklanki wody z jego gotowania. Na głebokiej patelni rozgrzej olej, wrzuć pokrojoną fasolkę szparagową i inne starte na grubych oczkach warzywa. Podsmaż 5 minut. Dodaj mięso z kurczaka i podsmażaj jeszcze 5 minut. W szklance rozbełtaj jajko, dodaj śmietanę, przyprawy i wymieszaj. Wrzuć na patelnię ugotowany makaron, wlej wodę z jego gotowania i przykryj na 5 minut, zostawiając na małym ogniu. Następnie wlej jajko ze śmietaną do dania, zwiększ nieco ogień i mieszaj aż danie pokryje się kremowym sosem. Podawaj dekorując bazylią.

fot. Szybkie danie dla dzieci makaronowe/ Adobe Stock, nadianb

Danie na grilla dla dzieci

Na grillu można upiec mięso, rybę, warzywa i z nich skomponować danie dla dziecka. Ważne, aby były to rodzaje pokarmów, które dziecko lubi. W przypadku mięs i ryb, najlepiej piec je na tackach lub w folii aluminiowej, aby odizolować jedzenie od dymu, który powstaje w wyniku wytapiania się tłuszczu – nie jest on zdrowy.

Podajemy sprawdzony, prosty przepis na grillowaną pierś drobiową, ale przyprawioną tak, że dzieci się nią zajadają.

Składniki:

mięso z piersi kurczaka lub indyka,

łyżka płynnego miodu,

cytryna,

2 łyżki sosu sojowego,

patyczki szaszłykowe.

Sposób przygotowania:

Pokrój pierś drobiową w dość cienkie plastry albo w nie za duże kawałki. W sporej misce wymieszaj świeżo wyciśnięty sok z cytryny z miodem i sosem sojowym. Wrzuć mięso do marynaty, dokładnie wymieszaj, aby wszystkie kawałki zostały zamoczone. Odstaw na 2 godziny do lodówki. Wyjmij miskę z mięsem i nadziewaj je na patyczki szaszłykowe. Układaj gotowe szaszłyczki na aluminiowej tacce na grillu. Grilluj, często obracając i uważając, aby się nie przypaliły. Podawaj z sałatką ze świeżych warzyw i sosem zrobionym z jogurtu naturalnego i ketchupu.

fot. Danie na grilla dla dzieci/ Adobe Stock, topntp

Artykuł pierwotnie opublikowano 27.05.2014 r.

