Czosnek niedźwiedzi to pyszny dodatek do potraw. Nadaje im intensywny smak i aromat. Możesz dostać go w wersji naturalnej (w formie liści) albo suszonej (wówczas przypomina posiekany, ususzony szczypior). W obu postaciach idealnie sprawdzi się jako świetna przyprawa. Możesz wykorzystać go do dań obiadowych, ale także używać do posypania porannych czy wieczornych kanapek.

Czosnek niedźwiedzi idealnie sprawdza się nie tylko jako dodatek do zup, ale także jako jego baza. Będzie świetnie smakować w towarzystwie grzanek oraz kleksu ze śmietany. To doskonała propozycja na wiosnę i lato!

Składniki:

250 g świeżego czosnku niedźwiedziego (w liściach),

duża cebula,

litr bulionu warzywnego,

200 g serka topionego lub mascarpone,

3 duże ziemniaki,

2-3 łyżki śmietany 18%,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz, pokrój w średniej wielkości kostkę (nie musisz robić tego dokładnie), a następnie podsmaż na odrobinie oleju w dużym garnku. Kiedy lekko się zeszkli, zalej bulionem i gotuj na małym ogniu przez ok. 20 minut. W tym czasie liście czosnku opłucz pod bieżącą wodą, lekko osusz, a następnie delikatnie ubij, aby puściły sok. Dodaj do bulionu i od tego momentu gotuj jeszcze 15 minut. Następnie dodaj serek topiony lub mascarpone i dokładnie wymieszaj - możesz użyć trzepaczki. Dopraw do smaku, a następnie pogotuj jeszcze chwilę (ok. 15 minut), aby wszystkie smaki się połączyły. Całość wystudź i zblenduj na gładki krem. Podawaj z kleksem śmietany.

fot. Czosnek niedźwiedzi: przepis na zupę/Adobe Stock, Elena Schweitzer

Ten przepis jest szybki i prosty, dzięki czemu sprawdzi się na lekki obiad albo imprezową przekąskę czy kolację. Wystarczy mniej niż pół godziny, aby przygotować te pyszne koperty.

Składniki:

płat ciasta francuskiego,

250 g ricotty,

100 g sera feta,

200 g świeżych liści czosnku niedźwiedziego,

jajko,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Ciasto francuskie rozłóż na blasze, a piekarnik nastaw na 200 stopni. Czosnek opłucz, osusz, a następnie posiekaj. W misce wymieszaj ze sobą oba typy serów, przyprawy oraz posiekany czosnek niedźwiedzi. Ciasto francuskie podziel na równe kwadraty, a na każdy z nich wyłóż porcję farszu. Następnie złącz ze sobą przeciwległe rogi ciasta, tworząc kopertę. Całość posmaruj rozbełtanym jajkiem, a następnie wstaw do piekarnika na ok. 20 minut. Kiedy ciasto się zrumieni z wierzchu, przekąska jest gotowa.

fot. Co zrobić z czosnku niedźwiedziego/Adobe Stock, locrifa

Wiosna kojarzy się przede wszystkim z twarożkiem z dodatkiem rzodkiewki i szczypiorku. To jednak też czas, kiedy obficie rośnie czosnek niedźwiedzi. Wykorzystaj go więc do stworzenia lekkiej i orzeźwiającej pasty kanapkowej!

Składniki:

250 g półtłustego twarogu,

50 g jogurtu naturalnego,

100 - 150 g świeżych liści czosnku niedźwiedziego,

sól i pieprz,

łyżeczka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Twaróg przełóż do miski i zgnieć widelcem, a następnie połącz z jogurtem. Powinna powstać w miarę gładka, ale nie aksamitna masa. Czosnek opłucz, osusz i posiekaj drobno. Dodaj do twarogu. Dopraw do smaku, dodaj sok z cytryny i wymieszaj wszystko bardzo dokładnie. Odstaw na ok. 15 minut, zanim wykorzystasz pastę do kanapek czy ciepłych tostów.

fot. Czosnek niedźwiedzi: przepis na pastę kanapkową/Adobe Stock, Lumixera

Tarty na słono to zawsze dobry pomysł na obiad albo kolację. Możesz wykorzystać do jej przygotowania dowolne składniki. Śmietanowy farsz idealnie smakuje w towarzystwie pieczarek oraz czosnku niedźwiedziego - możesz wykorzystać go w formie świeżej albo suszonej. Oba przepisy wyjdą pyszne, ale świeże liście wydadzą o wiele więcej smaku i aromatu.

Składniki na tartę:

250 g mąki tortowej,

125 g zimnego masła,

65 ml zimnej wody,

pół łyżeczki soli,

łyżka oleju.

Składniki na farsz:

200 g pieczarek,

cebula,

200 g świeżego czosnku niedźwiedziego,

łyżka oliwy,

100 ml śmietany,

jajko,

100 g żółtego sera,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Przygotuj ciasto. Mąkę przesiej do miski i dodaj sól. Następnie dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i chwilę posiekaj razem z mąką. Masło musi być dobrze obtoczone. Dodaj olej i od razu zacznij zagniatać ciasto. Powinno być miękkie i się nie lepić. Zawiń gotowe ciasto w folię i wstaw do lodówki na ok. 30 minut. W tym czasie nagrzej piekarnik do 180 stopni i zacznij przygotowywać farsz. Cebulę pokrój w kostkę, a pieczarki w plasterki. Składniki podsmażaj na oliwie, aż zmiękną. Zdejmij z ognia. Gotowe ciasto rozwałkuj i umieść w formie do tart. Nakłuj widelcem, przykryj papierem do pieczenia i obciąż specjalnymi kulami ceramicznymi lub czystymi kamykami. Wstaw do piekarnika na 10-12 minut. W tym czasie do usmażonych pieczarek dodaj śmietanę, jajko, posiekany czosnek niedźwiedzi, a także starty żółty ser. Całość dokładnie wymieszaj i dopraw do smaku, a następnie przełóż na upieczoną, lekko wystudzoną tartę. Ponownie włóż tartę do piekarnika na ok. 25-30 minut (nie zmieniaj temperatury).

fot. Co zrobić z czosnku niedźwiedziego/Adobe Stock, A_Lein

