Co zrobić z czerwonej kapusty? Jej charakterystyczny, lekko ostry smak idealnie sprawdza się do surówek i sałatek, ale także do zup oraz wielu innych potraw. Zobacz najlepsze przepisy na czerwoną kapustę.

Przepisy na czerwoną kapustę to przede wszystkim pyszne surówki, które możesz podawać jako dodatek do obiadu.

Składniki:

100 g białej kapusty,

350 g czerwonej kapusty,

średnie jabłko,

sól i pieprz,

pęczek świeżego koperku,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Białą i czerwoną kapustę umyj, poszatkuj, a następnie umieść w misce i zasyp łyżeczką soli. Dokładnie wymieszaj i odstaw na ok. pół godziny. Jabłko umyj, usuń gniazda nasienne, a następnie obierz i pokrój w kostkę lub cienkie paski. Kapustę odciśnij, jeśli puściła dużo wody. Dodaj jabłko, pieprz oraz sok z cytryny. Wymieszaj całość i posyp koperkiem.

fot. Czerwona kapusta: przepis na surówkę/Adobe Stock, yuliiaholovchenko

Czerwona kapusta to nie tylko pyszne surówki, ale także rozgrzewające zupy. Z jednej główki możesz przygotować aksamitny krem dla całej rodziny.

Składniki:

główka czerwonej kapusty,

litr bulionu,

duża cebula,

2 ząbki czosnku,

łyżeczka słodkiej papryki,

sól i pieprz,

szczypta chilli,

szczypta kardamonu.

Sposób przygotowania:

Kapustę umyj i poszatkuj. Cebulę pokrój w kostkę lub piórka. Bulion zagotuj, a następnie dodaj kapustę. Gotuj na małym ogniu ok. 20 minut, aż kapusta zmięknie i puści soki. Dodaj cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Gotuj jeszcze chwilę, a następnie wystudź i zblenduj na gładki krem. Dodaj przyprawy i jeszcze raz zagotuj. Podawaj z grzankami.

fot. Czerwona kapusta: przepis na zupę-krem/Adobe Stock, M.studio

Spring rolls, czyli tradycyjne azjatyckie rolki z papieru ryżowego, możesz przygotować na wiele sposobów, także z czerwoną kapustą.

Składniki:

10 arkuszy papieru ryżowego,

300 g kapusty czerwonej,

300 g marchewki,

300 g makaronu ryżowego,

pęczek szczypiorku,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Warzywa umyj. Kapustę poszatkuj, marchew obierz i pokrój w paski, a szczypiorek pokrój na kilkucentymetrowe kawałki. Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Do miski lub głębokiego talerza wlej gorącą wodę. Następnie zamocz w niej arkusz papieru ryżowego na kilka sekund. Wyjmij, na środku ułóż część kapusty, marchewki, szczypiorku oraz makaronu. Zwiń rolkę. Podawaj z sosem sojowym.

fot. Czerwona kapusta: przepis na spring rolls/Adobe Stock, timolina

