Cykoria jest w Polsce zdecydowanie niedocenianym warzywem. Zazwyczaj kojarzy nam się wyłącznie z kawą zbożową, podczas gdy może stać się świetną podstawą wielu dań. Co zrobić z cykorii? Może ona być składnikiem sałatek, dań głównych i przekąsek. Często dodaje się ją do paczkowanych miksów sałat.

To warzywo ma dobroczynne właściwości - ma niewiele kalorii, więc mogą ją spożywać osoby pozostające na diecie odchudzającej. Powinny ją jeść także kobiety w ciąży, ponieważ zawiera dużo jodu i kwasu foliowego. Cykoria pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową w organizmie, a także reguluje prawidłowy poziom cukru we krwi. Nie pozostaje nic innego, niż tylko się nią zajadać - zobacz nasze przepisy z cykorią w roli głównej.

Cykoria uwielbia towarzystwo boczku i gęstego, serowego lub beszamelowego sosu. To danie przygotujesz w kilka chwil. Wystarczy tylko otulić cykorie bekonem i zalać ciepłym sosem. Potem musisz jedynie lekko podpiec całość.

Składniki:

po 2 plasterki boczku na każdą cykorię,

6 cykorii,

150 g tartego sera,

150 ml śmietanki 30%,

oregano,

5 łyżek oleju,

6 łyżek łagodnej musztardy,

sól,

3 ząbki czosnku.

Sposób przygotowania:

Cykorie umyj, osusz i owiń boczkiem. Przełóż do naczynia żaroodpornego i posyp solą, pieprzem oraz oregano. Na dnie garnka rozgrzej oliwę i lekko podsmaż przeciśnięty przez praskę czosnek. Kiedy się przyrumieni, dodaj śmietankę oraz musztardę. Dopraw solą i pieprzem. Następnie partiami dodawaj tarty ser, cały czas mieszając. Gotowy sos powinien być gęsty i kremowy. Zalej cykorie sosem i wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 15-20 minut.

fot. Cykoria: przepis na cykorię zapiekaną w boczku/Adobe Stock, Silvia Bogdanski

Cykoria duszona na maśle to idealny dodatek do mięsa. Ta klasyka kuchni francuskiej sprawdzi się jako obiad albo lekka, ale pożywna kolacja. Przygotowanie nie zajmie ci więcej niż pół godziny.

Składniki:

65 g masła,

łyżeczka cukru pudru,

1 kg cykorii,

250 ml wody,

sok z 1/2 cytryny,

pieprz,

gałka muszkatołowa,

sól.

Sposób przygotowania:

Cykorię umyj i osusz. Liście posiekaj, a głąby wykrój i wyrzuć. Na patelni roztop masło. Wrzuć na patelnię pokrojoną cykorię, zamieszaj. Dopraw cukrem pudrem, pieprzem, solą, małą ilością gałki muszkatołowej oraz sokiem z cytryny. Wlej wodę i przykryj. Duś pod przykryciem przez 15-20 minut, tak aby cykoria była miękka.

fot. Co zrobić z cykorii: cykoria duszona na maśle/Adobe Stock, AlexanderD

Cykoria to bardzo miękkie warzywo, a więc z łatwością przygotujesz z niej kremowy sos do makaronu. Dopraw go wedle uznania - cykoria ma łagodny, neutralny smak i przyjmie aromat wszystkich użytych przypraw.

Składniki:

makaron typu tagliatelle,

4 cykorie,

duża cebula,

100 ml śmietanki 30% w temp. pokojowej,

sól i pieprz,

szczypta kardamonu,

łyżeczka majeranku,

150 g serka topionego,

3 łyżki masła.

Sposób przygotowania:

Cebulę i cykorię pokrój, a następnie podsmaż na rozgrzanym maśle. Kiedy się zeszkli, zalej śmietanką i dodaj przyprawy. Wymieszaj i smaż kilka minut, a następnie zblenduj na gładką masę. Następnie dodaj serek topiony i dobrze wymieszaj, aż powstanie gładki, kremowy sos. Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu, a następnie odcedź, przełóż na talerz i polej sosem. Udekoruj wedle uznania.

fot. Co zrobić z cykorii: Makaron z sosem z cykorii/Adobe Stock, Angelica Parisi

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.06.2020.

