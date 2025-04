Niewiele osób wie, że cukinia jest odmianą dyni. Pochodzi z Włoch, więc polska nazwa wzięła się od oryginalnej "zucchina". W niektórych regionach Polski cukinię nazywa się też kabaczkiem. Chociaż najpopularniejszą odmianą cukinii jest zielona, spotyka się też jej żółtą wersję. 100 g cukinii zawiera tylko 15 kalorii - oczywiście, mówimy o surowym warzywie bez żadnych dodatków. Cukinia świetnie smakuje z grilla, pod postacią zapiekanki, w wersji faszerowanej, a także w formie apetycznych placków z cukinii, frytek z cukinii i leczo z cukinii.

Przepis na cukinię faszerowaną

Oto składniki na faszerowaną cukinię:

4 cukinie,

50 dag mięsa mielonego,

cebula,

czosnek,

1/2 puszki kukurydzy,

sól,

pieprz,

zioła prowansalskie,

ser żółty,

olej.

Jak zrobić cukinię faszerowaną mięsem? Cebulę oraz czosnek obierz i posiekaj. Cukinie umyj, przekrój wzdłuż na pół, a następnie wydrąż miąższ, tworząc łódeczki. Miąższ cukinii pokrój na mniejsze kawałki. Pokrojony miąższ dodaj do mięsa mielonego i usmaż na patelni z dodatkiem posiekanej cebuli, czosnku i przypraw. Po usmażeniu mięso połącz z kukurydzą.

Cukinie nafaszeruj usmażonym mięsem, posyp startym serem. Łódeczki cukinii ułóż na blasze, wyłożonej papierem do pieczenia lub w brytfannie. Piecz w 180 stopniach C przez mniej więcej 30 minut. Cukinię faszerowaną podawaj na gorąco z ostrym sosem pomidorowym.

Przepis na placki z cukinii

Oto składniki na placki z cukinii:

1 kg cukinii,

6 łyżek mąki,

2 cebule,

3 jajka,

15 dag wędzonego boczku,

sól,

pieprz,

olej.

Jak zrobić placki z cukinii? Cukinię obierz, usuń środek z pestkami. Zetrzyj na tarce o grubych oczkach, posyp odrobiną soli i odstaw na 15 minut. Przełóż cukinię na sitko i odciśnij z soku. Boczek i cebule pokrój w drobną kostkę. Podsmaż na odrobinie oleju.

Dodaj do cukinii, połącz z mąką, jajkami i dopraw solą i pieprzem. Nabieraj łyżką porcje masy i smaż zgrabne placki z cukinii na rozgrzanym oleju. Osącz na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu. Placki z cukinii podawaj na gorąco z sosem.

Przepis na zapiekankę z cukinii i ryby

Oto składniki na zapiekankę z cukinii i ryby:

1/2 kg ziemniaków,

2 marchewki,

3 cebule,

4 łyżki oliwy,

1 kg filetów z ulubionej ryby,

2 łyżki soku z cytryny,

2 cukinie,

ogórek,

3 łodygi selera naciowego,

4 łyżki śmietany 22%,

2 łyżki majonezu,

10 dag sera żółtego,

ząbek czosnku,

łyżeczka suszonego oregano,

pęczek szczypiorku,

sól,

pieprz.

Jak zrobić zapiekankę z cukinii i ryby? Ziemniaki umyj, obierz i pokrój na ćwiartki. Marchewki obierz i pokrój w talarki. Razem z pokrojonymi w plastry cebulami ułóż warzywa na blasze wysmarowanej dwiema łyżkami oliwy. Posól i posyp pieprzem.

Wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni C. Po 20 minutach, gdy warzywa zmiękną, dodaj skropione sokiem z cytryny, posolone kawałki ryby oraz pokrojoną w półplasterki cukinię ze skórką. Polej pozostałą oliwą. Piecz przez 15 minut. Ogórek zetrzyj na tarce, seler drobno pokrój.

Wymieszaj ze śmietaną, majonezem i żółtym serem startym na tarce o małych oczkach. Dopraw czosnkiem przeciśniętym przez praskę, oregano, solą i pieprzem. Polej zapiekankę śmietanowo-majonezowym sosem i zapiekaj jeszcze 5 minut. Przed podaniem zapiekankę z cukinii i ryby posyp posiekanym szczypiorkiem.

