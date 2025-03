Schab to jedno z najpopularniejszych mięs w polskiej kuchni, a jego klasycznym zastosowaniem są oczywiście kotlety schabowe. Jednak ten rodzaj mięsa skrywa w sobie znacznie więcej kulinarnych możliwości. Jeśli szukasz pomysłów na coś nowego, sprawdź, jak wykorzystać schab w kreatywny sposób. Od soczystych pieczeni i roladek, przez dania duszone, aż po nowoczesne interpretacje - schab to więcej niż schabowe!

Zanim zdecydujesz się na zakup schabu i zaczniesz planować, co z niego przygotować, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim nie ulegaj promocjom i okazjom, a zwróć uwagę na jakość mięsa. Wybieraj schab o różowym kolorze - powinien być naturalnie barwny, a nie jasny czy blady. Szukaj kawałków z delikatnymi białymi żyłkami tłuszczu, czyli tzw. przerostami, które zapewniają soczystość i miękkość potrawy.

Jeśli masz wybór, sięgaj po schab od strony karczku. Mięso z tej części jest bardziej soczyste, miękkie i trudniej je przesuszyć podczas obróbki. Zdecydowanie unikaj za to schabu sprzedawanego w kawałkach na tackach - producenci często ukrywają pod atrakcyjnie wyglądającymi fragmentami gorszej jakości mięso. Zrezygnuj również z zakupu schabu całkowicie pozbawionego tłuszczu - będzie suchy, niesmaczny i twardy po przygotowaniu.

Podczas pieczenia schabu w kawałku pamiętaj o długim pieczeniu w niższej temperaturze. To klucz do uzyskania miękkiego i soczystego mięsa. Zamiast soli zastosuj zioła - nadadzą one wyjątkowego smaku, a mięso pozostanie delikatniejsze i bardziej soczyste.

Schab najczęściej piecze się w jednym kawałku, który jest odpowiednio przyprawiony oraz podsmażony. Schab pieczony to klasyka niedzielnego obiadu, ale warto postawić na inny wariant tego dania, czyli schab w sosie własnym w kawałkach.

Składniki:

1,5 kg schabu bez kości,

700 g białej cebuli,

ok. 180-200 ml bulionu warzywnego lub rosołu,

3 łyżki mąki,

7 łyżek oleju,

sól,

pieprz.

​Sposób przygotowania:

Mięso umyj i osusz. Pokrój na plastry na grubość ok. 2 cm. Nie tłucz ich tłuczkiem. Dopraw solą i pieprzem z każdej strony. Cebule obierz i pokrój na półplastry. Plastry schabu delikatnie obtocz w mące uważając, by nie było jej w nadmiarze. Na dużej patelni rozgrzej 4 łyżki oleju, połóż mięso i smaż krótko (2-3 minuty z każdej strony). Przełóż do naczynia żaroodpornego. Do patelni po smażeniu mięsa dodaj 3 łyżki oleju, mocno rozgrzej i dodaj cebulę, aby się zeszkliła. Przełóż ją do mięsa. Następnie do mięsa wlej bulion - powinien sięgać do połowy kawałków schabu, nie mogą się w nim „topić”. Na mięso wyłóż cebulę, przykryj całość folią aluminiową, umożliwiając parowanie. Schab wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz przez ok. 2 godziny. Po tym czasie wyłącz piekarnik, zdejmij folię i pozostaw schab pieczony w kawałkach w gorącym piekarniku przez ok. kwadrans. Schab pieczony w sosie własnym podawaj z ziemniakami i surówkami.

fot. Co zrobić ze schabu zamiast schabowych: schab duszony w sosie własnym/Adobe Stock, istetiana

To genialne danie jednogarnkowe odmieni każdy obiad! Możesz podać go z ziemniakami lub samodzielnie - z kromką chrupiącego chleba.

Schab duszony w garnku ma niestety jedną wadę - potrafi się przypalić, gdy nawet na chwilę pozostawi się go na większym ogniu. W przypadku duszenia mięsa w sosie, należy pokrojone kawałki potłuc tłuczkiem na bitki. To danie obiadowe wybornie smakuje z buraczkami oraz domowymi kopytkami lub kluskami śląskimi.

Składniki:

750 g schabu bez kości,

1 duża cebula,

150-180 ml wody,

sól,

biały pieprz,

1,5 łyżka mąki,

50 ml śmietany 18%,

natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Schab umyj i osusz, pokrój w plastry na grubość ok. 1 cm. Rozgrzej patelnię bez tłuszczu. Na rozgrzaną patelnię (ok. 150 stopni) połóż mięso i delikatnie je „przypal” przez 3-4 minuty. Gdy schab się zarumienił i zostawił aromat na patelni, włóż cebulę pokrojoną w plastry. Po kilku minutach, aż cebula się zeszkli i zalej schab wodą tak, by kawałki były przykryte. Całość posyp solą i pieprzem. Przykryj i duś schab ok 50-60 minut na małym ogniu. Mąkę rozmieszaj w niewielkiej ilości zimnej wody (ok. 10 ml), wymieszaj i zalej schab w sosie. Śmietanę w temp. pokojowej dodaj do mięsa. Lekko wymieszaj, by całość się połączyła i zdejmij z ognia. Pietruszkę posiekaj na drobno i dodaj do schaby w sosie własnym.

fot. Co zrobić ze schabu zamiast schabowych: schab duszony/Adobe Stock, fkruger

Klasyczne kotlety schabowe to jedna z najczęściej wykonywanych potraw ze schabu. Złocista, chrupiąca panierka z bułki tartej może jednak się znudzić, a sam proces smażenia dyskwalifikować to danie. Kotlety można przygotować nieco inaczej i pokusić się o wersję fit, która nie będzie znacząco odbiegać od tradycyjnego schabowego, ale wprowadzi trochę różnorodności i będzie mniej kaloryczna. Kotlet pieczony w piekarniku ma ok. 100 kcal mniej, niż ten smażony, zakładając, że porcja to ok. 80-90 g.

Składniki:

1,5 kg schabu,

5 jaj,

250 gramów bułki tartej,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

pół łyżeczki czosnku mielonego,

pieprz czarny,

sól.

Sposób przygotowania:

Schab umyj i osusz, pokrój na kawałki i ubij lekko tłuczkiem. Posyp solą i pieprzem. W misce roztrzep jaja (dokładnie) i dodaj paprykę i czosnek. Wymieszaj. W drugiej misce umieść bułkę tartą. Kotlety maczaj w jajkach, następnie panieruj w bułce i przekładaj na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piekarnik rozgrzej do temperatury 200 stopni z termoobiegiem. Kotlety wstaw do piekarnika, po 15 minut obróć na drugą stronę i piecz jeszcze 10 minut. Podawaj z surówkami do obiadu i np. kaszą lub ziemniakami.

fot. Co zrobić ze schabu: schabowe z piekarnika/Adobe Stock, 안구정화

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.12.2020.

