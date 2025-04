Nie wiesz, co zrobić z winogron? Pomimo że to dość słodkie owoce, ich smak świetnie pasuje również do dań obiadowych. Winogrona są także nieodłącznym elementem wielu przetworów, przystawek, win i deserów. Możesz z nich zrobić wina, soki, słodkie przekąski oraz pyszne dżemy.

Reklama

Spis treści:

Najlepszy dżem winogronowy przygotujesz z dojrzałych, ciemnych winogron. Wykorzystaj także nutę kardamonu, który podkreśli winność owoców. Możesz zmniejszyć ilość cukru, jeśli chcesz, aby dżem był bardziej wyrazisty i kwaskowy, a także dodać do środka kilka listków mięty.

Składniki:

0,5 kg ciemnych winogron,

70 g cukru,

sok z 1 cytryny,

szczypta kardamonu.

Sposób przygotowania:

Winogrona umyj, a następnie umieść w garnku. Zasyp cukrem i kardamonem. Odstaw do lodówki na około 2 godziny, aż owoce puszczą sok. Zagotuj, doprowadź do wrzenia, od czasu do czasu mieszając. Winogrona na dżem gotuj 10 minut, aż owoce zaczną się rozpadać, następnie masę przetrzyj przez sitko. Gotuj, aż powstanie gęsty mus. Do winogron dodaj sok z cytryny i gotuj przez ok. 15 minut. Przelej dżem do wyparzonych wcześniej słoików, zakręć je i ustaw do góry dnem. Gotowy dżem z winogron paster​yzuj przez 10 minut w dużym garnku z wrzącą wodą. Możesz spróbować także pasteryzacji w zmywarce.

fot. Co zrobić z winogron/Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

Do winogron pasują również inne sezonowe owoce, w tym jabłka słodkich (szczególnie te słodkich odmian), gruszki oraz pigwa. Taki dżem winogronowy smakuje najlepiej z chrupkim pieczywem albo na ciepłym, francuskim toście.

Składniki:

2,5 kg ciemnych winogron,

1,5 kg jabłek,

1 l wody,

40 dag cukru dag.

Sposób przygotowania:

Winogrona opłucz, zalej wodą, umieść w garnku i zagotuj - od tego momentu gotuj przez ok. 10 min. Gotowe winogrona przetrzyj przez sitko. Jabłka opłucz, oczyść z gniazd nasiennych, zalej 1/4 szklanki wody, zagotuj, a następnie zblenduj. Dodaj do winogron. Do owoców na dżem winogronowo-jabłkowy, dodaj cukier i zagotuj. Dżem przełóż do wyparzonych słoików. Zakręć i post​aw denkiem do góry na 30 minut.

fot. Przetwory z winogron: dżem z winogronami i jabłkiem/Adobe Stock, Lana_M

Kompot winogronowy to jeden z ciekawszych sposobów na przetwory z tych owoców i jeden z najprostszych przepisów na to, co zrobić z winogron - w zależności o koloru owoców, kompot jest jasnoróżowy lub jasnozielony. Niech blady kolor cię nie zwiedzie - smak kompotu jest intensywny i słodki, podobnie jak w przypadku kompotu z czereśni.

Składniki:

3,5 kg winogron,

30 dag cukru,

1,5 l wody.

Sposób przygotowania:

Winogrona ponakłuwaj szpilką, a następnie umieść w słoikach. W garnku zagotuj wodę z cukrem i zalej nią winogrona na kompot. Słoiki obróć do góry dnem i odstaw pod przykryciem na jakiś czas po to, by się domknęły.

fot. Co zrobić z winogron: kompot z winogron/Adobe Stock, muratani

Galaretka z winogron to pyszny pomysł na deser. Najlepiej podać ją w salaterce, z dodatkiem świeżych owoców i bitej śmietany. Świetnie sprawdzą się także lody oraz bakalie. Domową galaretkę przygotujesz w kilka chwil.

Składniki:

1,5 kg winogron,

3 szklanki cukru,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

sok z 1 cytryny,

1 łyżeczka kardamonu,

woda.

Sposób przygotowania:

Winogrona umyj, umieść w garnku z cukrem, sokiem z cytryny i doprowadź do wrzenia. Owoce powinny gotować się ok. 15-20 minut. Następnie przetrzyj je przez sito. Umieść w garnku i gotuj na małym ogniu. Do winogron dodaj kardamon, a w szklance połącz mąkę ziemniaczaną z wodą. Dodaj do owoców i wymieszaj. Galaretka z winogron powinna zacząć zmieniać konsystencję przez ok. 15 minut gotowania. Przełóż ją do słoików i pasteryzuj w gotującej się wodzie przez ok. 10 minut.

fot. Co można zrobić z winogron: galaretka winogronowa/Adobe Stock, zigzagmtart

Czerwone wino domowe smakuje wybornie - do jego przygotowania potrzebny jest balon z rurką fermentacyjną i cierpliwość. Winogrona mają delikatny nalot, który ułatwia proces fermentacji, dlatego nie ma potrzeby dodawania drożdży winiarskich. Sam proces fermentacji trwa około 6 tygodni, ale tak naprawdę wino potrzebuje miesięcy, by dojrzeć.

Składniki:

5 kg winogron,

1,5 l wody,

1,5 kg cukru.

Sposób przygotowania:

Winogrona oberwij z kiści, nie myj, tylko rozgnieć. Miazgę z winogron wlej do gąsiora o pojemności ok. 10 l. W garnku zagotuj wodę z cukrem i ostudź, zalej winogrona. Gąsior dokładnie zamknij, do rurki fermentacyjnej nalej trochę wody, co pomoże ci weryfikować, czy wino pracuje. Wino pozostaw w ciemnym miejscu na 3-4 miesiące. Kiedy płyn przestanie pracować, a osad opadnie, ściągnij wino za pomocą gumowej rurki do butelki. Jeśli płyn jest nadal gęsty, możesz go przelać przez gazę - powinien być on przejrzysty i klarowny, bez osadu. Gotowe wino z winogron zakorkuj i trzymaj w ciemnym miejscu.

fot. Co zrobić z winogron: wino domowe/Adobe Stock, caftor

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 15.10.2014.

Reklama

Więcej przepisów na to, co zrobić z winogron: