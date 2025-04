Co zrobić z truskawek? Te owoce są pyszne same w sobie i właściwie nie potrzebują towarzystwa. Czasem mamy jednak ochotę na apetyczne kombinacje - ciasta z truskawkami, drożdżówki, desery bez pieczenia czy przetwory.

Ale z truskawek możesz również zrobić nadzienie do pierogów lub knedli, przygotować z nich zupę idealną na upały albo dodać do ulubionej sałatki.

Specjalnie dla ciebie mamy w jednym miejscu aż 96 przepisów na truskawkowe pyszności. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

Jednym z najszybszych przepisów na truskawki jest wymieszanie ich z serkiem twarogowym i odrobiną cukru waniliowego. Jeśli masz nieco więcej czasu, przygotuj truskawkowy mus z jogurtem albo naleśniki razowe z truskawkami.

Idealny przepis na truskawki na obiad? Makaron z odrobiną cukru i kwaśną śmietaną - pokochają go wszyscy domownicy. Z tych pysznych owoców możesz również przygotować knedle z truskawkami albo pierogi.

fot. Pierogi z truskawkami/fot. Adobe Stock

Truskawki doskonale nadają się również do przyrządzenia zupy, którą możesz podać na ciepło lub zimno - idealnie orzeźwi w upalne dni. Owoce wystarczy zasypać cukrem, odstawić na 30 minut aż puszczą sok, dodać wodę i zagotować. Można dodatkowo zagęścić ją kisielem truskawkowym. Taką zupę je się z makaronem.

Truskawki świetnie podkręcają też smak sałatek. Szczególnie dobrze komponują się z rukolą i balsamico. W najprostszej wersji do kilku garści rukoli dodaj umyte i pokrojone truskawki, a także pokruszony ser feta. Całość wzbogać odrobiną sosu balsamico i kilkoma kroplami miodu, a na końcu posyp płatkami migdałów lub pestkami dyni.

Co zrobić z truskawek, aby zaserwować smakowity deser? Absolutnym hitem jest brownie z truskawkami, tiramisu z truskawkami i klasyczny placek drożdżowy. Doskonale smakuje również tarta z budyniowym kremem i truskawkami oraz dietetyczny krem brulee.

A co zrobić z mrożonych truskawek? Chociaż nie będą nadawać się do sałatek, możesz z nich przyrządzić niemal wszystko - ciasto, knedle czy dodać je do makaronu.

Jeśli nie planujesz miksować ich na gładką masę, warto wcześniej je rozmrozić i odsączyć nadmiar wody. Jeśli tego nie zrobisz, z ciasta z truskawkami może powstać zakalec.

Oto najlepsze pomysły na to, co zrobić z truskawek: