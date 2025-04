Rzodkiewki mają charakterystyczny smak i wymagają starannie dobranego towarzystwa. Co zrobić z rzodkiewki, by nie przyćmiła swą ostrością innych składników?

Co zrobić z rzodkiewki

W większości przypadków rzodkiewkę spożywa się na surowo jako dodatek do kanapki lub twarożku. Warto jednak wiedzieć, że rzodkiewkę można dusić lub gotować - jej smak wciąż pozostanie charakterystyczny. Co ciekawe zielone części, czyli liście rzodkiewki również są jadalne: możesz je potraktować jako dodatek do sałatki lub przyrządzić pesto. Poza tym rzodkiewka może też grać pierwsze skrzypce - zobacz przepisy z rzodkiewką w roli głównej.

Kiszone rzodkiewki

Podczas kiszenia rzodkiewka traci nieco na kolorze, ale za to jej białe wnętrze zyskuje bladoróżowy odcień. Zazwyczaj ostra i piekąca rzodkiewka, pod wpływem pobytu w słoiku, w smaku przypomina kiszone ogórki, choć jest nieco delikatniejsza. Stanowi atrakcyjny smakowo i wizualnie dodatek do obiadu czy przekąsek. Czas kiszenia rzodkiewek w słoiku to ok 7 dni.

Składniki:

4 pęczki rzodkiewki,

1 l wody,

1,5 łyżeczki soli,

pół szklanki zalewy po kiszonych ogórkach lub roztworu wody z octem 1:1,

1 łyżeczka gorczycy,

2 liście laurowe,

ząbek czosnku,

kilka ziarenek pieprzu,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

opcjonalnie: kawałek chrzanu lub kwiat kopru.

Sposób przygotowania:

W garnku zagotuj wodę z solą, ostudź. Umyte rzodkiewki, przyprawy wrzuć do czystego słoika lub słoików. Zalej wodą. Dodaj sok z kiszonek. Rzodkiewki nie powinny wypływać ponad powierzchnię płynu. Słoiki przykryj spodkiem lub wieczkiem, odstaw w ciemne i chłodne miejsce. Od czasu do czasu otwieraj je, by uwolniło się powietrze. Rzodkiewki kiszone są gotowe od 6 do 14 dni. Mniejsze egzemplarze są pyszne już po tygodniu.

fot. iStock by Getty Images

Pieczona rzodkiewka

Warzywa z piekarnika, a zwłaszcza pieczone ziemniaki, staja się stałymi elementami menu w polskich domach i często goszczą już nie tylko przy niedzieli. Pieczone rzodkiewki są banalne w przygotowaniu, a smakują fantastycznie.

Składniki:

4 pęczki rzodkiewek,

sól i pieprz,

oliwa,

ocet balsamiczny,

zioła prowansalskie.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nastaw na 190°C. Rzodkiewki umyj, przekrój wzdłuż na pół. Pozostaw 0,5 cm zielonych liści. Przygotuj marynatę z octu balsamicznego, oliwy i przypraw. Dodaj do rzodkiewek, Rzodkiewki wyłóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia lub w naczyniu do zapiekania. Wstaw na 30 min do piekarnika. Rzodkiewka pieczona smakuje świetnie na ciepło i zimno - wbrew pozorom jest bardziej słodka, niż ostra!

fot. iStock by Getty Images

Sałatka z rzodkiewką, ogórkiem i szynką

Sycąca sałatka, w której rzodkiewka równoważy smaki, komponując się ze świeżym ogórkiem i jajkiem. Podawaj ją z chrupiącym pieczywem - np. domowym chlebem bez drożdży.

Składniki:

pęczek rzodkiewek,

5 plasterków wędliny,

2 jajka na twardo,

15 dag sera żółtego,

3 ogórki gruntowe,

pęczek szczypiorku,

180 g kukurydzy z puszki,

sól i pieprz,

majonez.

Sposób przygotowania:

Ogórki i rzodkiewki obierz i pokrój w kostkę. Ser żółtym jajka i wędlinę również pokrój w kostkę. Dodaj do warzyw Kukurydzę odsącz na sitku i dodaj do pozostałych składników. Szczypiorek posiekaj, dodaj do bazy. Składniki połącz dwiema łyżkami majonezu i dopraw solą i pieprzem. Sałatkę z rzodkiewką przechowuj w lodówce.

Artykuł pierwotnie opublikowany 16.04.2015.

