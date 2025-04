Z poziomek można zrobić niemal te same przetwory i dania co z truskawek - to w końcu ich kuzynki - są równie soczyste i pyszne, chociaż nieco mniej słodkie. Pewnie dlatego nie cieszą się aż tak oszałamiającą popularnością.

Przyrządzanie poziomkowych przetworów nie jest zbyt popularne z jeszcze jednego powodu - na jeden słoiczek dżemu potrzeba ich o wiele więcej, niż truskawek czy innych sezonowych owoców.

Plusem jest natomiast to, że sezon na poziomki jednak o wiele dłuższy! Niektóre krzaczki owocują aż do października. Te małe, czerwone owoce zawekowane na zimę, będą świetnym dodatkiem do drożdżowych i ucieranych ciast, muffinów czy tart, a także jako zwieńczenie niedzielnego obiadu w postaci pysznego soku lub kompotu.

Składniki:

1 kg poziomek,

0,5 kg cukru,

1 opakowanie żel-fixu,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Poziomki umyj, przełóż do garnka, zasyp cukrem i żel-fixem. Gotuj około 30 minut na wolnym ogniu tak, aż poziomki się rozgotują. Dodaj sok z cytryny. Gotowy gorący dżem poziomkowy przelej do wyparzonych słoików i szczelnie zakręć. Odstaw do góry dnem do ostygnięcia.

Składniki:

1 kg poziomek,

0,5 kg cukru.

Sposób przygotowania:

Poziomki przebierz i umyj. Przełóż owoce do dużej miski i zasyp cukrem. Po kilku godzinach zawartość miski przełóż do garnka i smaż na małym ogniu przez 5 minut. Garnek zdejmij z kuchenki i wystudź. Cały proces powtórz 3-4 razy - tylko w ten sposób owoce wchłoną cukier, a konfitura stanie się idealnie gęsta. Wyparzone wcześniej słoiki wypełnij gorącymi konfiturami z poziomek, dokładnie zakręć i ustaw do górny dnem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

1 kg poziomek,

500 g cukru,

200 ml wody,

sok z 1 cytryny,

0,2 l spirytusu,

0,5 l wódki.

Sposób przygotowania:

Poziomki przebierz, umyj, przełóż do słoja i zalej alkoholem. Szczelnie zamknij i odstaw w ciepłe miejsce. Po 24 godzinach przefiltruj przez gazę. Przygotuj syrop na bazie cukru i 200 ml wody. Nalewkę z poziomek zalej schłodzonym syropem i dodaj sok z cytryny. Przelej do butelek, szczelnie zamknij i odstaw w chłodne, ciemne miejsce na około 3-4 miesiące.

fot. Adobe Stock

Składniki:

1 kg poziomek,

400 g cukru,

200 ml wody,

sok z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

Poziomki umyj i przełóż do garnka. Przygotuj syrop - w drugim garnku zagotuj wodę i dodaj do niej cukier. Owoce zalej gorącym syropem i gotuj dalej pod pokrywką aż do rozgotowania się poziomek. Sok wylej na sitko i pozwól mu ścieknąć do naczynia. Gdy ostygnie, przelej go do wyparzonych butelek i szczelnie zamknij. Sok poziomkowy pasteryzuj około 15 minut.

Składniki:

1 kg poziomek,

750 ml wody,

200 g cukru.

Sposób przygotowania:

Poziomki umyj i przełóż do słoików - najlepiej sprawdzą się 2 po 500 ml. Przygotuj zalewę cukrową z wody i cukru. Gorącym syropem zalej owoce i szczelnie zamknij. Kompot z poziomek pasteryzuj przez około 10 minut.

