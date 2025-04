Por to kuzyn czosnku i cebuli, ma też podobne właściwości. Zawiera m.in. mangan, żelazo, fosfor, witaminę A i C, a także kwas foliowy. Jest ostry w smaku, ale znakomicie podkręca mięsne potrawy, śmietanowo-majonezowe przystawki. Podczas pieczenia i smażenia traci cierpkość, ale nie swój charakter.

Surówka z pora do obiadu

Surówka to jeden z najlepszych pomysłów na to, co zrobić z pora, jeśli chcesz zaakcentować danie lub dodać mu temperamentu. Surówka z pora sprawdzi się do mięs czy np. warzywnych kotletów, ale też solo.

Składniki:

1 średni por,

3 jabłka,

1 marchew,

150 ml śmietany lub jogurtu naturalnego,

3 łyżki majonezu,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Jabłka i marchew obierz ze skórki i zetrzyj na tarce. Przełóż do miski. Pora dokładnie umyj, odetnij liście. Przekrój kilkakrotnie wzdłuż i pokrój w drobne paski. Majonez, śmietanę i przyprawy wymieszaj, możesz dodać kilka kropel soku z cytryny. Sałatkę z pora dokładnie wymieszaj, schłódź w lodówce i podawaj do obiadu.

Tarta z porem - niezawodny przepis

Jeśli spodziewasz się gości lub nie masz pomysłu na obiad - quiche lub tarta to odpowiedź na to, co zrobić z pora. Jest to stosunkowo niedrogie warzywo, a możesz podać je wykwintnie. Odwdzięczy się za główną rolę w posiłku słodko-ostrym smakiem i esencjonalnym aromatem. Gwarantujemy, że ten smak długo pozostanie w pamięci.

Składniki:

300 g mąki,

200 g masła,

łyżka oliwy,

3-4 dorodne pory (wybieraj sztuki z długą białą częścią),

150 g średnio tłustego wędzonego boczku lub tofu,

180 ml śmietany 18%,

2 jajka,

gałka muszkatołowa,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej, uformuj kopczyk. Wyjęte z lodówki masło włóż w to wgłębienie i posiekaj składniki. Wlej 2 łyżki bardzo zimnej wody, zagnieć ciasto i uformuj kulę (klasyczne ciasto na tartę robi się bez jaj). Owiń kulę folią i wstaw na godzinę do lodówki. W tym czasie, kiedy ciasto na tartę z porem się chłodzi, odetnij zielone końce porów - pamiętaj, że mogą przydać się do domowego bulionu warzywnego. Odkrój korzeń, opłucz pory i pokrój w talarki. Tofu lub boczek na tartę z pora pokrój w paski lub kostkę. Podsmaż na patelni. Rozgrzej oliwę w rondelku, wrzuć pokrojone pory, dodaj odrobinę wody, lekko posól, przykryj i duś na średnim ogniu nie dłużej niż 12-15 minut. Zamieszaj je kilka razy, żeby się nie zrumieniły - mają się tylko zeszklić. Odkryj garnek, zdejmij pory z ognia i dodaj usmażony boczek lub tofu, odstaw. Śmietanę połącz z jajkami, szczyptą świeżo startej gałki muszkatołowej, solą i ubij rózgą lub widelcem na jednolitą masę. Na tace zetrzyj na tarce i wymieszaj z masą śmietanowo-jajeczną. Włącz piekarnik na 200°C. Ciasto na tartę z pora wyjmij z lodówki, wyłóż nią starannie formę o średnicy ok. 23 cm. Na niej umieść pory, następnie zalej masą śmietanową. Tartę z porem wstaw do piekarnika na 25 min, następni przykryj folią aluminiową, zmniejsz temperaturę do 160° C i piecz jeszcze 25 min.

Zupa porowa



Zupa krem z pora jest błyskawiczna i prosta w przygotowaniu, ale wymaga też innych warzyw, by nie być zbyt jednostajną smakowo. Na pewno masz je w kuchni. Por świetnie komponuje się z marchewką, selerem, ziemniakiem. Całość jest zdrowa, niskokaloryczna i bogata w smak i aromat.

Składniki:

4 średnie pory,

500 g ziemniaków,

1 cebula,

1 l bulionu, warzywnego lub rosołu,

50 g masła klarowanego.

Sposób przygotowania:

Pora umyj, oczyść, odetnij korzenie i zielone liście, pokrój w cienkie półksiężyce, ziemniaki obierz i pokrój w kostkę, podobnie cebulę. W garnku z grubym dnem rozpuść masło, wrzuć warzywa i podduś je ok 5 minut, by zmiękły. Następnie wlej gorący bulion i gotuj całość ok 15 min. Zblenduj. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Kremowa konsystencja zupy porowej nie wymaga dodania śmietanki, ale możesz to zrobić. Serwuj zupę krem z pora z grzankami, groszkiem ptysiowym.

