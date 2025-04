Z pomidorów można zrobić wszystko. Dosłownie. Podstawą jest oczywiście zupa pomidorowa, która istnieje w nieliczonej ilości wersji - od tej zabielanej śmietaną, przez gazpacho aż po krem pomidorowy przyrządzany po włosku.

Pomidory to również niezastąpiony składnik sosów do makaronów i pizzy, a także jedna ze składowych wielu jednogarnkowych dań. Na smak pomidorowych dań duży wpływ ma to, czy użyjesz pomidorów świeżych, czy tych z puszki.

Świeże pomidory, poza tym, że świetnie nadają się do każdej letniej sałatki, m.in. ukochanej przez wszystkich sałatki greckiej, szopskiej czy nicejskiej, to także baza kremowych zup, zarówno w wersji włoskiej, jak i hiszpańskiej.

Przepis na krem pomidorowy (ze świeżych pomidorów)

Jeśli nie przepadasz za klasyczną zupą pomidorową zabielaną śmietaną, wypróbuj krem pomidorowy we włoskim stylu.

Składniki:

2,5 kg dojrzałych pomidorów,

1 cebula,

3 ząbki czosnku,

1 łyżeczka suszonego oregano,

1 łyżeczka suszonej bazylii,

4 łyżki oliwy z oliwek,

100 g sera mozzarella,

pęczek świeżej bazylii,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Zacznij od sparzenia pomidorów. Przełóż je do dużego garnka i zalej wrzątkiem. Po minucie wylej gorącą wodę i wlej lodowatą. Po tym zabiegu skórka z pomidorów odejdzie błyskawicznie. Pomidory pokrój na w kostkę. W drugim garnku rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę pokrojoną w piórka. Po 2 minutach smażenia dodaj czosnek pokrojony w plastry i pokrojone pomidory. Smaż kilka minut. Dodaj suszone zioła, dopraw solą, pieprzem i całość zmiksuj blenderem. Krem ze świeżych pomidorów podawaj gorący ze startą mozzarellą i listkami świeżej bazylii. Świetnie będą pasować również czosnkowe grzanki.

fot. Adobe Stock

Pomidory w puszce zawsze warto mieć w kuchennej szafce - to jeden z tych produktów, które ratują w awaryjnej sytuacji. Stanowią świetną bazę do sosów - do mięs, ryby, makaronów czy pizzy. Świetnie odnajdują się również w jednogarnkowych daniach wegetariańskich w kuchniach z całego świata.

Przepis na najlepszy sos pomidorowy do makaronu

Składniki:

2 puszki pomidorów w całości,

5-6 filetów anchois (z oleju),

2 ząbki czosnku,

1 cebula,

7 łyżek oliwy z oliwek,

100 g sera gorgonzola (albo innego pleśniowego),

odrobina chili w płatkach,

mieszanka włoskich ziół,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W garnku rozgrzej oliwę z oliwek i dodaj pokrojoną w kostkę cebulę. Po 2 minutach wrzuć czosnek przeciśnięty przez praskę i fileciki anchois pokrojone na mniejsze kawałki. Do smażenia dodaj łyżeczkę oliwy z zalewy z anchois. Po 3-4 minutach dodaj pokrojone w kostkę pomidory z puszki, dopraw solą, pieprzem, płatkami chili i wybraną mieszanką włoskich ziół. Gotuj wszystko, aż sos zgęstnieje i nieco się zredukuje - około 30 minut. Sos z pomidorów z puszki podawaj z dowolnym makaronem i serem gorgonzola.

fot. Adobe Stock

Suszone pomidory to jeden ze składników pysznego pesto rosso. To również świetny dodatek do hummusu, sałatek, sosów do makaronu czy do marynaty do mięsa lub ryby.

Można z nich przygotować również doskonale finger food, czyli przekąski na jeden raz - np. jako nadzienie do roladek z grillowanego bakłażana albo roladek z tortilli.

Przepis na pesto z suszonych pomidorów (pesto rosso)

Składniki:

12-14 suszonych pomidorów z oleju,

1 ząbek czosnku,

garść orzeszków pinii,

50 g parmezanu,

100 ml oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Parmezan zetrzyj na tarce. Do wysokiego naczynia przełóż pomidory, orzeszki, czosnek i zmiksuj powoli dolewając oliwę z oliwek. Na koniec miksowania dodaj parmezan i dopraw całość solą i pieprzem. Pesto z suszonych pomidorów to doskonały dodatek do makaronów i pieczywa.

fot. Adobe Stock

Pomidorki koktajlowe sprawdzą się w każdej sałatce. Upieczone na grillu w całości razem z gałązką pasują do dań z grilla - mięsa i ryb. Możesz je również dodać do tarty albo focacci.

Dużym plusem jest to, że można je kupić w sklepie przez okrągły rok i zawsze smakują wyśmienicie.

Przepis na sałatkę z pomidorkami koktajlowymi

Składniki:

200 g pomidorków koktajlowych,

100 g rukoli,

2 jajka,

kilka plastrów szynki parmeńskiej,

8 łyżek oliwy z oliwek,

sok z 1/2 cytryny,

1 łyżeczka ziół prowansalskich,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Rukolę wyłóż na talerz i ułóż na niej przekrojone na pół pomidorki. Teraz przygotuj jajka w koszulce. Do miseczki dodaj składniki sosu: oliwę, sok z cytryny, zioła prowansalskie oraz sól i pieprz. Dokładnie wymieszaj. Na wierzch sałatki wyłóż plastry szynki parmeńskiej i jajko. Całość polej sosem. Sałatkę z pomidorkami koktajlowymi podawaj razem ze świeżą bagietką.

fot. Adobe Stock

