Co zrobić z pomidorków koktajlowych? Są niewielkie i mają łagodny, słodki smak. Dzięki temu idealnie nadają się do przygotowania szybkich dań obiadowych, sałatek, przekąsek czy przetworów. Możesz przygotować także domowe suszone pomidory i wykorzystywać jako pyszny dodatek do potraw. Zobacz, co zrobić z pomidorków koktajlowych.

Pomidorki koktajlowe bardzo lubią towarzystwo serów oraz makaronu. W tym przepisie możesz wykorzystać mozzarellę albo fetę – wybierz smak, który najbardziej ci odpowiada.

Składniki:

200 g makaronu penne,

200 g pomidorków koktajlowych,

50 g sera feta,

ząbek czosnku,

sól i pieprz,

świeży tymianek,

majeranek,

bazylia,

łyżka oliwy.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente w osolonej wodzie. Fetę pokrój w kostkę lub rozdrobnij w palcach. Na patelni rozgrzej oliwę i wrzuć przeciśnięty przez praskę czosnek. Smaż tylko chwilę, aby nic się nie przypaliło. Dodaj umyte i osuszone pomidorki i zmniejsz ogień. Podsmażaj, cały czas mieszając, aż pomidorki się rozpadną. Dodaj ugotowany makaron, dopraw do smaku i smaż jeszcze chwilę wszystko razem. Przełóż na talerz i dodaj fetę. Na koniec udekoruj całość listkami tymianku.

fot. Co zrobić z pomidorków koktajlowych: makaron z pomidorkami/Adobe Stock, annapustynnikova

Co zrobić z pomidorków koktajlowych? Oczywiście sałatkę! To kolorowa, zdrowa i pyszna propozycja na szybką przekąskę, kolację albo drugie śniadanie.

Składniki:

miks sałat,

garść pomidorków koktajlowych,

pół czerwonej cebuli,

kilka kulek mini mozzarelli,

sól i pieprz,

oliwa z oliwek,

łyżeczka soku z cytryny,

majeranek,

bazylia.

Sposób przygotowania:

Sałatę i pomidorki umyj. Pomidorki pokrój na połówki i umieść wszystko w misce. Dodaj pokrojoną w piórka cebulę oraz odsączone z zalewy kulki mozzarelli. Przygotuj sos. Wymieszaj łyżkę oliwy, łyżkę wody oraz sok z cytryny. Dodaj przyprawy, dokładnie wymieszaj i od razu polej sałatkę. Posyp całość przyprawami i podawaj razem z chrupiącą grzanką.

fot. Co zrobić z pomidorków koktajlowych: sałatka/Adobe Stock, Mikhailov Studio

Spaghetti to szybkie i proste danie obiadowe, które smakuje niemal każdemu. Możesz dowolnie modyfikować jego smak, dodając bardziej łagodne lub ostre przyprawy.

Składniki:

200 g makaronu spaghetti,

350 g pomidorków koktajlowych,

2 ząbki czosnku,

oliwa z oliwek,

łyżeczka słodkiej papryki,

łyżeczka bazylii,

łyżeczka oregano,

łyżka grana padano.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente w osolonej wodzie. Pomidorki umyj, osusz i pokrój na połówki. Na patelni rozgrzej oliwę i wrzuć przeciśnięty przez praskę czosnek oraz pomidorki. Smaż kilka minut na wolnym ogniu, aż pomidorki praktycznie całkiem się rozpadną i stworzy się lekki sos. Dopraw do smaku i dokładnie wymieszaj. Dodaj ugotowany makaron i podsmażaj jeszcze chwilę, a następnie przełóż na talerz. Udekoruj listkami bazylii i posyp grana padano.

fot. Co zrobić z pomidorków koktajlowych: spaghetti/Adobe Stock, Katecat

Pomidorki koktajlowe to także pyszna przekąska między głównymi posiłkami. Podane na ciepłej grzance sprawdzą się jako kolacja lub szybki dodatek do wieczornego serialu.

Składniki:

grube kromki chleba,

pół łyżeczki masła,

kulka mozzarelli,

pomidorki koktajlowe,

świeża bazylia,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 160 stopni. Pomidorki umyj i pokrój na połówki. Mozzarellę pokrój w cienkie plasterki albo poszarp w palcach. Wersja 1: Kromki chleba posmaruj minimalną ilością masła. Ułóż pomidorki oraz mozzarellę. Posyp solą i pieprzem, a następnie włóż do piekarnika na ok. 10 minut. Udekoruj bazylią. Wersja 2: Kromki chleba posmarowane masłem podpiecz w piekarniku, a dopiero później wyłóż pomidorki, mozzarellę oraz bazylię.

fot. Co zrobić z pomidorków koktajlowych: grzanki z mozzarellą/Adobe Stock, karandaev

Jeśli masz ochotę na przetwory z pomidorków koktajlowych, sięgnij po aromatyczny, domowy przecier. Możesz go dodawać do spaghetti, wykorzystać do zup albo przygotować pyszny sos do pizzy.

Składniki:

2 kg pomidorków koktajlowych,

łyżeczka soli,

2 łyżeczki cukru.

Sposób przygotowania:

Pomidorki umyj, przekrój na pół i umieść w rondelku. Zasyp solą i cukrem, a następnie zagotuj. Przykryj i duś kilkanaście minut, aż pomidorki się rozpadną. Wystudź całość, a następnie zblenduj na gładki krem i przetrzyj przez sito, aby gotowy przecier nie zawierał pestek ani niezblendowanych resztek. Następnie jeszcze raz go zagotuj i rozlej do słoików. Najlepsze będą małe słoiczki “na raz”. Szczelnie zamknij i zapasteryzuj.

fot. Co zrobić z pomidorków koktajlowych: przecier/Adobe Stock, Esin Deniz

