Orzechy włoskie: przepisy na każdą okazję

Nie wiesz, co zrobić z orzechów włoskich? Wykorzystasz je zarówno jako dodatek do śniadania, jak i element zdrowych sałatek. Świetnie sprawdzą się też do marynowania, przygotowania przetworów, a także mięsnych panierek. Orzechy włoskie to pyszny dodatek do deserów. Zobacz, co z nich zrobić.