Co zrobić z ogórków szklarniowych? Możesz wykorzystać je jako dodatek do kanapek oraz składnik sałatek. Świetnie sprawdzają się także w mizerii oraz… w przetworach. Możesz zapakować je do słoików i sięgać zawsze, kiedy masz ochotę.

Tak przygotowane ogórki szklarniowe w octowej zalewie nazywane są sałatką szwedzką. Świetnie sprawdzają się podczas rodzinnych spotkań, a także jako dodatek do obiadu.

Składniki:

2 kg ogórków szklarniowych,

200 g marchewek,

2.9 l wody,

150 g soli,

500 ml octu spirytusowego,

400 g cukru,

2 łyżeczki gorczycy w ziarenkach,

kilkanaście ziarenek ziela angielskiego,

kilka listków laurowych,

kilkanaście ziaren czarnego pieprzu.

Sposób przygotowania:

Ogórki bardzo dokładnie opłucz pod bieżącą wodą, a następnie pokrój w cienkie plasterki. Odetnij też końcówki. Nie obieraj. W dużej misce rozpuść sól w dwóch litrach wody (resztę zostaw do zalewy), a następnie dodaj pokrojone ogórki. Wymieszaj i odstaw na ok. 2.5 godziny. Bardzo cienkie plasterki wystarczy moczyć ok. 1.5 godziny. Po tym czasie odlej wodę, a ogórki zostaw w misce. Marchewkę umyj, obierz i pokrój w plasterki. Następnie równo rozłóż w wyparzonych, suchych słoikach (powinno wyjść ich ok. 5-7). Następnie w każdym słoiku umieść przyprawy, a następnie ogórki. Układaj je tak, aby zajęły maksymalnie ¾ wysokości słoika. Przygotuj zalewę: w pozostałej wodzie rozpuść cukier, zagotuj i mieszaj, aż całość dobrze się połączy i powstanie syrop. Następnie dodaj ocet i ponownie zagotuj. Gorącą zalewę rozlej do słoików i bardzo ostrożnie wymieszaj całość. W tym momencie zalewa może opaść przez rozbicie bąbelków powietrza między ogórkami. Dolej więc jeszcze zalewy i przemieszaj, a następnie szczelnie zakręć słoiki i zapasteryzuj.

fot. Co zrobić z ogórków szklarniowych: sałatka szwedzka/Adobe Stock, Maksim Shebeko

Ogórki szklarniowe możesz także pokroić w słupki i włożyć do zalewy. Dzięki temu zimą szybko przygotujesz sałatki, a także zdrowe, kolorowe kanapki.

Składniki:

ok. 2 kg ogórków szklarniowych,

3 l wody,

500 ml octu spirytusowego,

100 g cukru,

3 łyżki soli.

Dodatki do każdego słoika:

2 gałązki i baldachy kopru,

2 ząbki czosnku,

mały kawałek chrzanu,

listek laurowy,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

łyżeczka gorczycy w ziarenkach.

Sposób przygotowania:

Ogórki dokładnie opłucz i pokrój w słupki. Ułóż ciasno w słoikach. Następnie do każdego słoika dodaj przyprawy. Przygotuj zalewę: rozpuść cały cukier i sól w wodzie i doprowadź do wrzenia. Gotuj kilka minut, a następnie dodaj ocet i ponownie zagotuj. Gorącą, świeżą zalewę rozlej do słoików, a następnie szczelnie je zamknij i zapasteryzuj.

fot. Co zrobić z ogórków szklarniowych: ogórki do słoików/Adobe Stock, Przemyslaw Iciak

Co zrobić z ogórków szklarniowych? Poza przetworami możesz wykorzystać je także do przygotowania pysznych i zdrowych sałatek.

Składniki:

dowolna sałata,

garść świeżego szpinaku,

kilka pomidorków koktajlowych,

duży ogórek szklarniowy,

pół szklanki ugotowanej cieciorki,

sól i pieprz,

łyżka majeranku,

łyżka bazylii,

łyżeczka soku z cytryny,

2 łyżki oleju roślinnego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa umyj. Sałatę posiekaj i ułóż na talerzu lub w misce. Dodaj szpinak i pokrojone pomidorki koktajlowe oraz ogórka. Ciecierzycę możesz od razu dodać do sałatki albo wcześniej podsmażyć ją z ulubionymi przyprawami na niewielkiej ilości oleju. Przygotuj sos, mieszając olej, przyprawy oraz sok z cytryny. Dodaj do sałatki i całość wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem według uznania.

fot. Co zrobić z ogórków szklarniowych: sałatka/Adobe Stock, anna_shepulova

