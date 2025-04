Ciasto, nalewka, a może dżem? Podpowiadamy, co zrobić z mirabelek

Nie wiesz, co zrobić z mirabelek? Z pomocą przychodzą pyszne ciasta, przetwory, a także domowej roboty soki i nalewki, które idealnie sprawdzają się podczas spotkań ze znajomymi czy wieczorów we dwoje. Zobacz, co można zrobić z mirabelek, aby cieszyć się ich smakiem nie tylko w sezonie, ale także jesienią czy zimą.