Maślaki wymaga zdjęcia skóry z kapelusza - jest ona gorzka i śliska, przez co może zepsuć smak potrawy. Nie wszystkie maślaki trzeba obierać, jednak gdy się usunie skórkę, grzyby zyskują delikatny posmak i aromat masła. Dlatego wybornie smakują jako tło do mięs, np. gęsi, kaczki czy wołowiny.

Jak wykorzystać maślaki w kuchni? Tak naprawdę możliwości jest wiele - możesz dodać je do zup, sosów, a także przekąsek, takich jak zapiekanki czy śniadaniowa jajecznica. Duże okazy warto obierać, ale drobne maślaki do słoików na zimę, można pozostawić z maślaną skórką pokrytą śluzem. Trzeba je jednak obgotować przez ok. 10 minut. W przypadku większych maślaków, których nie chcesz marynować, należy ściągnąć skórkę z kapelusza.

Po zjedzeniu maślaków ze skórką mogłyby one długo zalegać w układzie pokarmowym i doprowadzić do niestrawności. Jeśli zastanawiasz się co zrobić z maślaków, to polecamy klasyczne wybory: sosy, zupy i marynowanie.

Kremowy sos z maślaków świetnie sprawdzi się jako dodatek do mięs, makaronów, ryżu, a także przeróżnych placków ziemniaczanych czy warzywnych. Najlepiej smakuje oczywiście na ciepło, ale jako dodatek do przekąsek imprezowych sprawdzi się także na zimno.

Składniki:

250 g maślaków,

1 liść laurowy,

3 ziarenka ziela angielskiego,

120 ml bulionu drobiowego,

1 ząbek czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Maślaki dokładnie oczyść ze skórki na kapeluszu, przepłucz w zimnej wodzie i odsącz. Na patelni rozgrzej masło, wrzuć grzyby i duś przez ok. 4 minuty. Przełóż maślaki do salaterki. Na tej samej patelni podduś pokrojoną w drobną kostkę cebulę, następnie pokrojony w plasterki czosnek. Ponownie wrzuć grzyby na patelnię, zalej domowym bulionem, dodaj przyprawy i duś przez 10 minut. Całość dopraw solą i pieprzem, po 2 minutach zdejmij sos z ognia. Sos z maślaków podawaj z makaronem, mięsem lub pieczonymi ziemniakami.

fot. Co zrobić z maślaków: sos z maślaków/Adobe Stock, kikisora

Maślaki to grzyby, które uwielbiają wszelkiego rodzaju gotowanie, duszenie oraz przyrządzanie w gęstym sosie. Dzięki swojemu maślanemu smakowi bardzo lubią towarzystwo jogurtu, śmietany oraz żółtych i białych serów. Ten przepis na duszone maślaki w śmietanie sprawdzi się jako dodatek do dań obiadowych.

Składniki:

400 g świeżych maślaków,

200 ml śmietany kremówki 30%,

1 cebula,

70 g masła,

3 łyżki soku z cytryny,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Maślaki pozbaw skórki z kapelusza, obmyj i osusz papierowym ręcznikiem. Cebulę pokrój w drobną kostkę i zeszklij na maśle. Po 2 minutach dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę. Po 3 minutach dodaj maślaki - daj im ok. 5 minut, by poddusiły się z cebulą i czosnkiem i nabrały aromatu. Następnie wlej śmietanę, sok z cytryny i dopraw całość solą i pieprzem. Maślaki w śmietanie smakują świetnie z purée ziemniaczanym lub domowymi kluskami śląskimi.

fot. Co zrobić z maślaków? Przepis na maślaki duszone w śmietanie/Adobe Stock, Food Shop

Zupę z maślaków możesz przygotować w formie kremu albo w wersji z dużymi kawałkami grzybów, ziemniaków oraz warzyw korzeniowych. Świetnie smakuje jesienią i zimą, a w połączeniu z aromatycznymi przyprawami działa rozgrzewająco.

Składniki:

włoszczyzna,

500 g maślaków (może to być miks grzybów leśnych),

1 średnia cebula,

1 ząbek czosnku,

pół łyżeczki tymianku,

2 łyżki masła,

500 g ziemniaków,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Grzyby oczyść, opłucz, pozbaw skórki z kapeluszy i osusz na ręczniku papierowym. Na patelni rozgrzej masło i zeszklij cebulkę. Po 2 minutach dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę, ugotuj, przecedź. Pozostałe warzywa obierz i zetrzyj na tarce. Ciepłym wywarem zalej grzyby, gotuj razem 30 min, połącz z ziemniakami, dodaj startą marchew, przypraw do smaku. Podawaj z ciepłymi grzankami.

fot. Maślaki przepis na zupę/Adobe Stock, Maresol

Tarty na słono sprawdzają się idealnie na obiad, kolację, a także rodzinne uroczyste spotkanie. W połączeniu z grzybami tworzą świetną jesienną potrawę, która idealnie dopełni ciepły, złoty klimat za oknem.

Składniki:

150 g zimnego masła,

jajko,

250 g mąki tortowej,

płaska łyżeczka soli,

350-400 g maślaków,

100 ml śmietanki 30 lub 36%,

80 g parmezanu lub grana padano,

2 ząbki czosnku,

mała cebula,

3 jajka,

łyżeczka tymianku,

szczypta pieprzu cayenne,

szczypta gałki muszkatołowej,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Przygotuj ciasto na tartę. Do miski przesiej mąkę, a następnie dodaj pokrojone w kostkę, bardzo zimne masło. Przez chwilę siekaj nożem, a potem dodaj sól, wbij jajko i szybko zagnieć gładkie ciasto. Zawiń je w folię i wstaw do lodówki na pół godziny. Po tym czasie wyjmij i rozwałkuj ciasto, a następnie przełóż na formę do tarty. Nakłuj ciasto widelcem, obciąż specjalnymi kulkami do pieczenia albo dokładnie wyczyszczonymi kamykami. Wstaw do piekarnika (190 stopni) na 15 minut. W tym czasie przygotuj farsz. Cebulę pokrój w drobną kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę, a umyte i obrane maślaki posiekaj lub pokrój w plasterki. Na niewielkiej ilości masła lub oleju zeszklij cebulę, a następnie dodaj maślaki. Podsmażaj na bardzo małym ogniu ok. 5-7 minut, a następnie lekko ostudź. Do miski wbij jajka, dodaj śmietankę i całość wymieszaj. Następnie dodaj ser, przyprawy, czosnek oraz grzyby z cebulką. Gotowy farsz przelej do wystudzonego ciasta i wstaw jeszcze raz do piekarnika na ok. 30-35 minut. Farsz musi się ściąć i zgęstnieć.

fot. Co zrobić z maślaków: tarta na słono z maślakami/Adobe Stock, sashka1313

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.09.2020.

