Co zrobić z liczi? Liczi można podawać na różne sposoby. Najczęściej rozłupuje się skorupkę i zjada szklisty, perłowobiały miąższ na surowo. Można też miąższ wydobyć i ugotować, zmieniając w kompot lub syrop. Liczi jada się również z lodami lub polane likierem, a także do dań na ciepło - świetnie pasuje np. do owoców morza.

Po rozpołowieniu owocu wyczuwalny jest lekko różany zapach, smak miąższu jest delikatny, słodki, ale z wyraźną kwaśną nutą. Ma orzeźwiający charakter, więc można go dodawać do rozmaitych letnich sałatek. W krajach azjatyckich owoce są też suszone i jedzone jako tak zwane orzeszki liczi, przypominające nieco duże rodzynki.

Liczi bywa zwane też śliwką chińską, co jasno wskazuje miejsce jego pochodzenia - to właśnie Azja jest jego rodzimym terytorium, ze względu na korzystny subtropikalny klimat, który gwarantuje odpowiednią wilgotność i stabilną temperaturę.

W przeciwieństwie do wielu owoców z ciepłych krajów, liczi nie dojrzewa po zerwaniu, dlatego trzeba go zrywać dopiero, gdy dojrzeje. Po kupieniu też nie należy go zbyt długo trzymać, trzeba zjeść w ciągu 2-4 dni. Dojrzały owoc jest równomiernie czerwony, gdy poleży zbyt długo, ciemnieje i staje się prawie czarno brązowy, a jego miąższ zaczyna fermentować. Lepiej więc zjeść go szybko.



Składniki:

400 ml jogurtu naturalnego,

15 owoców liczi,

3 banany,

1 łyżka miodu,

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Liczi obierz ze skórki, pozbaw pestek i przełóż do blendera. Dodaj pokrojone banany i zalej jogurtem. Dodaj kostki lodu i zmiksuj. Na koniec dodaj miód i ponownie wymieszaj. Smoothie z liczi udekoruj listkami świeżej mięty.

Składniki:

250 ml gorącej wody,

10 owoców liczi,

kilka malin,

20 ml soku malinowego,

sok z 1/2 cytryny,

1 łyżka miodu,

1 łyżka żelatyny.

Sposób przygotowania:

Do miseczki wlej gorącą wodę. Dodaj żelatynę i wymieszaj całość do jej całkowitego rozpuszczenia się. Dodaj miód oraz sok z połówki cytryny. Zamieszaj i odstaw do przestudzenia. Weź dwie mniejsze miseczki - na dno nalej sok malinowy i ostrożnie przelej niestężałą jeszcze galaretkę. Dodaj obrane i przekrojone na pół owoce liczi oraz maliny. Galaretkę z liczi odstaw do lodówki na około 6 godzin - do stężenia.

fot. Adobe Stock

Składniki:

1 puszka liczi,

szklanka kostek lodu,

500 ml wody gazowanej.

Sposób przygotowania:

Do blendera przełóż liczi razem z całym syropem. Całość zmiksuj. Dodaj kostki lodu i ponownie zmiksuj. Resztę szklanki uzupełnij wodą gazowaną. Napój z liczi podawaj ze świeżymi ziołami - rozmarynem albo miętą.

fot. Adobe Stock

Składniki:

10-12 krewetek,

10 owoców liczi,

1 marchewka,

1/2 cukinii,

kiełki fasoli mung,

sezam do podania,

100 g makaronu ryżowego,

50 ml sosy sojowego,

4 łyżki sosu rybnego,

olej roślinny do smażenia,

sok z 1/2 limonki,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron ryżowy przygotuj według instrukcji na opakowaniu. Przelej zimną wodą i przełóż do miski. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju i usmaż oczyszczone wcześniej krewetki - po 1-2 minuty z każdej strony (powinny być sprężyste). Oprósz je solą, pieprzem i dodaj do makaronu. Cukinię pokrój na bardzo cienkie plasterki za pomocą obieraczki i wrzuć na wrzątek na 30 sekund - ten zabieg sprawi, że będzie bardziej miękka, ale pozostanie chrupka. Do sałatki dodaj kiełki fasoli mung, obrane owoce liczi i pokrojoną w bardzo cienkie słupki marchewkę. Dopraw całość sosem rybnym, sojowym i sokiem z limonki. Sałatkę z liczi podawaj oprószoną sezamem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

10-12 owoców liczi,

kilka pieczarek,

kilka pomidorków koktajlowych,

50 ml mleka kokosowego,

200 g sera tofu,

1 l wody,

pomidory z puszki (bez soku),

3 łyżki pasty tom yum,

3 liście kaffiru,

kawałek trawy cytrynowej,

sok z 1/2 limonki,

świeże chili,

olej roślinny do smażenia,

świeża kolendra do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Do garnka wlej wodę i zagotuj. Dodaj pastę tom yum, mleko kokosowe, trawę cytrynową, liście kaffiru, pieczarki, liczi obrane ze skórki i pomidory pokrojone w kostkę i gotuj przez 10 minut. W tym czasie pokrój tofu na cienkie plastry i smaż na złoto na oleju roślinnym (po 3 minuty z każdej strony). Dodaj pomidorki koktajlowe przekrojone na pół i dopraw całość sokiem z cytryny. Gotuj jeszcze 2 minuty. Tajską zupę z liczi podawaj z usmażonym tofu, posiekanym chili i ze świeżym szczypiorkiem lub kolendrą.

fot. Adobe Stock

