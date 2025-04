Kurki: przepisy i pomysły na pyszne dania z kurek. Zrobisz z nich coś ciekawego na obiad i kolację

Co zrobić z kurek? Najprostszy przepis na kurki to uduszenie ich na patelni z cebulą, czosnkiem, przyprawami i śmietaną. Możesz je dodać także do jajecznicy albo wykorzystać do przygotowania obiadu z makaronem. Kurki doskonale sprawdzą się także jako dodatek do tarty, a jeśli masz ich dużo, możesz zamarynować je na zimę.