Kalafior ma to do siebie, że jest łatwy i wdzięczny w obróbce, a dodatkowo ma neutralny smak, więc łatwo przejmuje go od przypraw i aromatycznych dodatków. To sprawia, że jest chętnie wykorzystywany w wielu kuchniach na całym świecie. Przepisy możesz dowolnie modyfikować według własnego uznania.

Kalafior ceniony jest nie tylko ze względu na smak, lecz także na wartości odżywcze. Możesz nawet jeść kalafior na surowo. Warto włączyć to warzywo do swojego menu - dania z kalafiora mają mało kalorii, a dodatkowo obfitują w cenne składniki - sód, potas, magnez, żelazo, cynk, jod i witaminy.

Jakie są najlepsze przepisy na kalafior? To warzywo jest świetną bazą dla wielu potraw - zup, przekąsek, sałatek i dań obiadowych. Wiele osób lubi również smak surowego kalafiora - wystarczy podjadać go z ziołowym sosem, aby stał się pyszną przystawką.

Jedynym problemem może być nieprzyjemny zapach, który pojawia się podczas gotowania kalafiora. Istnieje jednak prosta metoda, aby go zneutralizować. Do wrzątku wystarczy dodać suchą skórkę chleba lub listek laurowy. Kalafior jest także dobrym zamiennikiem mięsa czy glutenu. Z jego pomocą możesz przygotować aromatyczny wegański stek, a także zdrową wersję spodu do pizzy - bez dodatku mąki!

Najprostszym sposobem na podanie kalafiora jest jego ugotowanie w lekko osolonej lub lekko posłodzonej wodzie. Można go ugotować w całości albo podzielić na mniejsze różyczki. Pamiętaj jednak, aby gotował się na małym ogniu w całości zanurzony w wodzie. Dobrze jest też robić to pod przykryciem, choć nie jest to konieczne.

Kalafior wkłada się na wrzątek, nigdy do zimnej wody. Gotuj go przez około 15-20 minut (jeśli podzielisz go na mniejsze kawałki, skróć czas gotowania do 10 minut). Najlepiej smakuje podany z bułką tartą i masłem albo ziołową oliwą z oliwek. Gotowany kalafior to doskonały dodatek do każdego obiadu.

Bardzo szybkim i prostym pomysłem na obiad bez mięsa jest kalafior pieczony z kremowym sosem (np. holenderskim). Jeśli nie masz pasty tahini, możesz wykorzystać hummus, który jest dużo tańszy i dostępny w większości sklepów i marketów.

Składniki:

cały kalafior,

1 łyżka tahiny,

4 łyżki oliwy z oliwek,

1/2 cytryny,

1/2 pęczka pietruszki,

szczypta chili,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Kalafiora podziel na różyczki (najlepiej tej samej wielkości, wtedy upieką się równomiernie) i dokładnie umyj. W małej miseczce wymieszaj 4 łyżki oliwy z oliwek z posiekaną drobno natki pietruszki, solą i sokiem z cytryny. Marynatę odstaw do lodówki. Na blachę do pieczenia wyłożoną papierem, poukładaj różyczki kalafiora i za pomocą silikonowego pędzelka posmaruj tahiną. Dopraw solą i zmielonym chili. Wstaw do piekarnika na 20-25 minut. Przed podaniem posmaruj kalafiora wcześniej przygotowaną marynatą pietruszkową. Pieczonego kalafiora możesz podawać samodzielnie, albo jako dodatek do dania głównego.

fot. Przepisy na kalafior: pieczony kalafior

Pyszne placki warzywne możesz zrobić niemal z każdego warzywa. Kalafior idealnie się do tego nadaje, bo ma neutralny smak i możesz wzbogacić go o ulubione przyprawy. Kotlet na zielono, z tymiankiem i rozmarynem, a może na ostro - z kurkumą i papryczką chili? Wybór należy do ciebie!

Składniki:

1 kalafior,

1 kajzerka,

1 jajko,

3 łyżki mielonego siemienia lnianego,

1 średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

pęczek koperku,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżka oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 190 stopni. Kalafiora podziel na różyczki i ugotuj w mocno osolonej wodzie. Ugotowanego kalafiora przełóż do dużej miski i rozgnieć widelcem albo zmiażdż praską do ziemniaków. Cebulę pokrój w drobną kostkę, czosnek przepuść przez praskę i dodaj oba składniki do kalafiora. Następnie dodaj jajko, siemię lniane, paprykę, posiekany koperek, a na koniec dopraw solą i pieprzem. Z masy formuj małe kotlety i układaj je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Za pomocą silikonowego pędzelka posmaruj je z wierzchu oliwą (będą złociste). Wstaw do nagrzanego piekarnika na około 30 minut. Podawaj kotlety z kalafiora z sosem czosnkowym lub ziołowym.

fot. Przepis na kotlety z kalafiora

Risotto to pyszna propozycja na lekki obiad we włoskim stylu. Możesz je przygotować na wiele ciekawych sposobów: z kurczakiem, grzybami leśnymi, a nawet owocami. Świetnie smakuje także w wersji z kalafiorem.

Składniki:

300 g ryżu do risotto (najlepiej arborio),

1 średniej wielkości kalafior,

1 cebula,

1 l bulionu warzywnego,

100 ml wytrawnego białego wina,

100 g masła,

100 g parmezanu,

1 ząbek czosnku,

odrobina oliwy z oliwek,

płatki chili (może być też zmielone),

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Pokrój kalafiora na niewielkie różyczki, dokładnie umyj i wyłóż na blaszkę do pieczenia. Skrop oliwą z oliwek, dopraw solą i pieprzem i wstaw na 20 minut do piekarnika. W tym czasie na dużej patelni rozpuść masło. Dodaj pokrojoną w kostkę cebulę i podsmażaj, aż się zeszkli. Dodaj czosnek i smaż jeszcze minutę. Następnie dodaj surowy ryż - dokładnie go wymieszaj tak, aby każde ziarenko było pokryte masłem. Po 2-3 minutach ryż zmieni swój kolor z białego na bardziej szklisty - to czas, aby wlać pierwszą partię bulionu (około 100 ml). Całość dopraw solą i pieprzem. Gdy ryż wchłonie bulion, dodaj wino i kolejne 100 ml bulionu. Przed dodaniem kolejnej porcji, ryż powinien „wypić" poprzednią (w ten sposób musisz dodać litr bulionu). Zestaw patelnię z ognia. Dodaj upieczone różyczki kalafiora i starty parmezan. Risotto z kalafiora podawaj z natką pietruszki i płatkami chili.

fot. Co zrobić z kalafiora: risotto

Zupa-krem z warzyw to doskonały sposób na lekkie danie obiadowe. Sprawdza się szczególnie jako lekki obiad na upalne dni, ale z dodatkiem kurkumy, imbiru i szczypty chili będzie rozgrzewać także podczas jesiennych, długich wieczorów.

Składniki:

1 cały kalafior,

1 pietruszka,

1 marchewka,

3 ziemniaki,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

700 ml bulionu warzywnego,

1/2 natki pietruszki (opcjonalnie do podania)

płatki migdałowe (opcjonalnie do podania)

szczypta gałki muszkatołowej,

5 łyżek oleju roślinnego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku rozgrzej olej roślinny. Wrzuć drobno pokrojoną cebulę i smaż, aż się zeszkli. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i jeszcze chwilę podsmażaj. Dodaj pokrojone na mniejsze kawałki kalafior, marchewkę, pietruszkę i ziemniaki. Po 5 minutach smażenia zalej całość bulionem warzywnym. Dopraw gałką, solą i pieprzem. Gotuj przez około 20 minut, aż wszystkie warzywa zmiękną. Lekko ostudź zupę, a następnie zblenduj je na krem - powinien być idealnie aksamitny. Podawaj krem z kalafiora z płatkami migdałowymi i natką pietruszki.

fot. Co zrobić z kalafiora: zupa-krem

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.06.2020.

