Jeżyny to niezwykle wdzięczne owoce - można z nich zrobić wszystkie domowe przetwory. Co więcej, ich słodko-kwaśny smak świetnie komponuje się zarówno w słodkich dżemach i konfiturach, jak i wytrawnych sosach do mięs czy serów. Sezon na jeżyny trwa niezwykle krótko, dlatego warto sprawdzić, co przygotować z letnich zbiorów.

Reklama

Spis treści:

Naturalne pektyny zawarte w pestkach jeżyn sprawiają, że możesz zmniejszyć ilość cukru żelującego, który dodasz do przetworów z jeżyn. Jeśli chcesz podkreślić kwasowość owoców, możesz dodać sok i skórkę z cytryny.

Najsmaczniejszy dżem wychodzi z proporcji 300 g cukru na każdy kilogram owoców - jeżeli wolisz słodsze przetwory, możesz ilość cukru podwoić. Jeżyny warto jest łączyć z innymi owocami - świetnie komponują się z malinami i porzeczkami, które pojawiają się w tym samym okresie.

Przepis na dżem jeżynowy

Składniki:

1 kg jeżyn,

5 łyżek wody,

300 g cukru.

Sposób przygotowania:

Jeżyny umyj i przełóż do garnka. Dodaj wodę i gotuj na małym ogniu, aż owoce zaczną się rozpadać. Miękkie owoce przetrzyj przez sito i odparuj na małym ogniu, aby dżem z jeżyn zgęstniał (zajmie to około 2 godzin). Dodaj cukier i dokładnie wymieszaj, aż się rozpuści. Zestaw garnek z ognia i odstaw w chłodne miejsce, aż do następnego dnia. Ponownie zagotuj na małym ogniu i gotuj przez około godzinę. Gorący dżem z jeżyn przełóż do wyparzonych słoików, zakręć i postaw do górny dnem aż do całkowitego wystygnięcia.

fot. Adobe Stock

Kompot z jeżyn możesz przygotować na 2 sposoby. Najprostszy polega na zmiksowaniu całych owoców z odrobiną wody i przeciśnięciu ich przez ściereczkę - zawiąż ją na pętelkę i odstaw do obcieknięcia nad słoikiem lub karafką. Taki sok jest mocno skoncentrowany - idealny do rozcieńczania.

Inną metodą jest zalanie świeżych owoców gorącym syropem cukrowym i pasteryzacja. Kompot z jeżyn uświetni każdy niedzielny obiad.

Przepis na kompot z jeżyn

Składniki:

3 kg jeżyn,

500 g cukru,

1 l wody,

sok z 1/2 cytryny.

Sposób przygotowania:

Jeżyny opłucz i przełóż go wyparzonych słoików. Przygotuj zalewę: zagotuj wodę z cukrem i sokiem z cytryny. Owoce zalej słodkim syropem, szczelnie zakręć i pasteryzuj około 20 minut.

fot. Adobe Stock

Jej właściwości zdrowotne mają zastosowanie przy wielu schorzeniach. Nalewka z jeżyn jest stosowana najczęściej przy leczeniu przeziębienia naturalnymi metodami. Reguluje również pracę serca oraz wspomaga działanie układu krwionośnego.

Do jej przygotowania potrzebujesz około kilograma owoców, pół litra spirytusu, pół litra wódki i cukier. Możesz do niej dodać również miód gryczany, cynamon lub inne przyprawy korzenne.

Jeżyny mogą być składnikiem wielu deserów i ciast na zimno. Doskonale smakują w galaretkowcach i jogurtowcach. Możesz ich również użyć do pieczonych serników, brownie, ciast ucieranych, tart lub muffinek.

Ze względu na swój intensywny kolor i smak, mogą również zastąpić dżem porzeczkowy lub śliwkowy do przekładania tortów - dodadzą mu charakterystycznego kwaskowego posmaku.

Przepis na ciasto z jeżynami

Składniki:

750 g jeżyn,

300 g mąki pszennej (na ciasto) + 200 g mąki (na kruszonkę),

200 g masła,

3 jajka,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

100 g cukru,

pół łyżeczki soli.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski. Dodaj cukier, proszek do pieczenia, sól, masło i jajka, wyrób mikserem na jednolitą masę. Ciasto zawiń w folię spożywczą i wstaw do lodówki na pół godziny. Podziel je na 3 części - 2 z nich to spód ciasta, a jedna to kruszonka. 2/3 ciasta wyłóż do formy i poukładaj na wierzchu jeżyny. Trzecią część ciasta zetrzyj na tarce i posyp nią owoce. Piecz około 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Ciasto z jeżynami podawaj posypane cukrem pudrem.

fot. Adobe Stock

Z jeżyn przygotujesz również przepyszny, słodko-kwaśny sos do mięs i serów. W sosie możesz zostawić kawałki owoców, ale jeśli zależy ci na gładkiej konsystencji, przetrzyj sos przez gazę lub sitko, aby pozbyć się pestek.

Przepis na sos jeżynowy

Składniki:

200 g jeżyn,

1 łyżeczka cynamonu,

2 łyżki cukru,

1 łyżka masła,

szczypta soli,

100 ml czerwonego wina.

Sposób przygotowania:

Na patelni lub w rondelku podsmaż jeżyny. Po około 5 minutach, gdy zaczną się rozpadać, dodaj czerwone wino, cynamon i cukier. Duś na małym ogniu przez 15 minut. Tuż przed zdjęciem z patelni dodaj łyżkę masła i dopraw solą. Sos jeżynowy to doskonały dodatek do pieczonej kaczki lub schabu.

Jeżyny są wprost stworzone do pierogów! To jeden z tych obiadów na słodko, którym nikt się nie oprze. Pierogi wypełnij całymi owocami lub zmiksuj je na mus i połącz z białym serem twarogowym lub homogenizowanym. Przygotuj delikatne ciasto na pierogi, które będzie idealnie miękkie po ugotowaniu.

W wersji dietetycznej podaj je z wody, a w tej odświętnej zrób na bazie ciasta drożdżowego i oprósz cukrem pudrem.

Reklama

Więcej przepisów na to, co zrobić z jeżyn: