Co można zrobić z jabłek, jeśli masz ich dużo, ale nie chcesz przygotowywać kolejnych przetworów? Z jabłek możesz zrobić nie tylko dania na słodko - kruche ciasta, racuchy, placki i biszkopty, ale również pyszny, wytrawny dodatek do pieczonych mięs. Sezon na jabłka trwa od lipca do września, ale jeśli są dobrze przechowywane - możesz się nimi cieszyć przez cały rok. Najchętniej sięgamy po nie jesienią, dlatego potrawy często mają mocny aromat jesienny - pachną cynamonem, goździkami i karmelem.

Reklama

Spis treści:

Najpopularniejszym przepisem jest kaczka pieczona z jabłkami, którą możesz zrobić na kilka sposobów: pokroić jabłka w plasterki, dodać dżem lub moczyć drób w soku jabłkowym.

Dużym powodzeniem cieszy się również wątróbka drobiowa z jabłkami – delikatne podroby z kurcząt dobrze komponują się ze słodko-kwaśnymi owocami. Kultowe polskie danie, które serwowane jest na św. Marcina, to gęś z jabłkami. Jabłka w wersji wytrawnej są bardzo popularne podczas okresu halloweenowego, a także jako potrawa na święto dziękczynienia, które w Polsce nie jest popularne, a mimo to chętnie sięgamy po przepisy z za Wielkiej Wody.

Składniki:

1 cały kurczak,

4 jabłka,

2 łyżeczki słodkiej papryki mielonej,

2 łyżeczki przyprawy do kurczaka,

1 łyżeczka pieprzu cayenne,

1 łyżeczka ziół prowansalskich,

5 łyżek oleju roślinnego,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 200 stopni Celsjusza. W miseczce wymieszaj składniki na marynatę: olej, paprykę, pieprz cayenne, zioła prowansalskie, sól i pieprz. Natrzyj nimi kurczaka i wstaw na godzinę do lodówki. Ułóż kurczaka w naczyniu żaroodpornym. Jedno jabłko przekrojone na pół włóż do środka kurczaka i zepnij wykałaczkami. Resztę owoców pokrój na ćwiartki i ułóż wokół mięsa. Dodaj również 2 nieobrane ząbki czosnku i obraną cebulę pokrojoną w ósemki. Wstaw do nagrzanego piekarnika na około godzinę. Po pół godzinie dodaj łyżkę masła na wierzch mięsa i co jakiś czas polewaj powstałym sosem. Kurczaka pieczonego z jabłkami podawaj z ziemniakami i ulubioną surówką.

fot. Co zrobić z jabłek: kurczak z jabłkami/Adobe Stock, irinayurchenko

Najprostszym i najszybszym przepisem na danie na słodko z jabłek są zapiekane jabłka w cieście np. francuskim. Wystarczy połówki jabłek z odrobiną cukru i cynamonu owinąć ciastem i piec przez około 15-20 minut w temperaturze 180 stopni.

Rekordy popularności biją za to kojarzące się z dzieciństwem racuchy z jabłkami, przez nasze mamy i babcie nazywane "plackami na kefirze". Aby ciasto było maksymalnie pulchne i kremowe, warto dodać do nich właśnie maślankę, jogurt lub kefir.

Przepis na naleśniki z jabłkami

Naleśniki z jabłkami możesz przygotować w nietypowy sposób. Zamiast wykorzystywać owoce w formie dżemu, pokrój je na kawałki i włóż bezpośrednio do ciasta. W ten sposób powstanie coś na kształt racuchów z jabłkami, ale przygotowanych na bazie ciasta naleśnikowego.

Składniki:

3 jabłka,

500 ml mleka,

3 jajka

300 g mąki pszennej,

50 g masła,

1 łyżeczka cynamonu,

1 łyżeczka cukru.

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, obierz i pozbądź się gniazd nasiennych. Pokrój na cienkie plasterki. Białka oddziel od żółtek. Mleko, żółtka, cukier i mąkę wymieszaj na jednolitą masę. Białka ubij na sztywno i przełóż do masy naleśnikowej. Na patelnię dodaj łyżkę masła. Wylej ciasto naleśnikowe i ułóż na nim kawałki jabłka. Smaż, aż naleśnik będzie złocisty od spodu. Posyp cynamonem, posmaruj masłem i przełóż na drugą stronę. Naleśniki z jabłkami podawaj z bitą śmietaną i rodzynkami.

fot. Co zrobić z jabłek: naleśniki z kawałkami jabłek/Adobe Stock, FomaA

Co zrobić z jabłek? Przepis na jabłka w cieście



Jabłka w cieście to idealna przekąska, która sprawdzi się na pierwsze i drugie śniadanie, lekki lunch, a także na imprezach i rodzinnych spotkaniach. Przygotujesz je w kilka chwil praktycznie z niczego. Możesz przygotować ciasto naleśnikowe lub bardziej gęste, przypominające te na racuchy. Do ciasta możesz dodać ulubione przyprawy, a także chrupiący akcent, np. orzechy czy kawałki karmelu.

Składniki:

​4 jabłka,

300 g mąki pszennej,

2 jajka,

400 ml jogurtu greckiego,

4 łyżki oleju roślinnego,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 opakowanie cukru waniliowego,

szczypta cukru.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski. Dodaj proszek do pieczenia, cukier waniliowy i szczyptę soli, wymieszaj. Jabłka obierz, pozbądź się gniazd nasiennych i pokrój na grube plasterki. Jajka wymieszaj mikserem z jogurtem greckim i 2 łyżkami oleju. Do masy dodawaj stopniowo wszystkie wymieszane suche składniki. Każdy plasterek jabłka zanurz w cieście i od razu przełóż na patelnię z rozgrzanym olejem. Smaż po 2-3 minuty z każdej strony na złoto. Jabłka podawaj oprószone cukrem pudrem lub z łyżką jogurtu i miodu.

fot. Co zrobić z jabłek: przepis na jabłka w cieście/Adobe Stock, lilechka75

Przepis na tartę z jabłkami

Najpopularniejszym jabłkowym przysmakiem jest szarlotka z cynamonem i wanilią oraz strudel z jabłkami, czyli wiedeński deser z pokrojonymi w kostkę jabłkami i rodzynkami. Z jabłek jednak możesz stworzyć także pyszną, aromatyczną tartę. Możesz ją przygotować na wiele sposobów i dowolnie modyfikować składniki "farszu".

Tarty jabłkowe uwielbiają słodkie sery, cynamon, a także dodatek bakalii czy orzechów. Świetnie smakują także z domowym słonym karmelem.

Składniki:

200 g mąki,

100 g masła,

5 łyżek cukru pudru,

3 łyżeczki cukru waniliowego,

1 jajko,

3 jabłka,

1 łyżeczka cynamonu,

200 ml śmietany kremówki.

Sposób przygotowania:

Zagnieć ciasto: do miski dodaj przesianą mąkę, cukier, cukier waniliowy, jedno jajko i chłodne masło. Zagnieć i włóż do lodówki na 30 minut. Ciasto przełóż do formy do tarty, ponakłuwaj widelcem i wstaw do piekarnika nagrzanego na 190 stopni Celsjusza na 15 minut. Jabłka pokrój na cienkie plasterki i układaj po okręgu. Śmietankę kremówkę wymieszaj z dwoma jajkami, cukrem pudrem, cukrem waniliowym i dwiema łyżkami mąki. Zalej sosem jabłka, oprósz cynamonem i wstaw do nagrzanego na 180 stopni Celsjusza i piecz przez 30 minut. Tarta z jabłkami to doskonały deser wieńczący niedzielny obiad. Wskazówka: możesz także odłożyć kawałek ciasta i na koniec rozwałkować je, podzielić na paski i ułożyć na wierzchu tarty.

fot. Co zrobić z jabłek: przepis na tartę z jabłkami/Adobe Stock, Sea Wave

Co zrobić z jabłkami? Przepis na pieczone jabłka z miodem

Z jabłek możesz również przygotować pyszne desery. Kasza jaglana z jabłkami, która jest bogata w witaminy i minerały, zastąpi tradycyjna owsiankę, a ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem będzie świetnym pomysłem na słodką kolację. W okresie jesiennym bardzo popularne są także pieczone jabłka.

Składniki:

4 jabłka,

2 łyżki miodu,

garść rodzynek,

100 g serka mascarpone,

cynamon.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 180 stopni Celsjusza. Jabłka umyj, zetnij górę owocu. Usuń gniazda nasienne. Owoce ułóż na blaszce do pieczenia. Do środka nałóż po łyżeczce serka, kilka rodzynek, łyżce miodu i posyp cynamonem. Jabłka przykryj ściętym wierzchem i wstaw do piekarnika. Piecz przez około 25 minut.

fot. Co można zrobić z jabłek: pieczone jabłka/Adobe Stock, colnihko

Do zrobienia dżemu z jabłek najlepsze będą papierówki, Szara Reneta lub Jonagold. To doskonały dodatek nie tylko do pieczywa i białego sera, ale również jako dodatek do szarlotki, naleśników lub innych deserów. Z jabłek możesz również przygotować pyszne domowe wino.

Składniki:

2 kg jabłek,

300 g cukru,

sok z 1/2 cytryny,

100 ml wody.

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, obierz ze skórki i pozbądź się gniazd nasiennych. Pokrój w drobną kostkę i przełóż do garnka. Dodaj sok z cytryny, żeby owoce nie ściemniały i wodę. Doprowadź do wrzenia, dodaj cukier i gotuj na średnim ogniu przez godzinę. Zestaw z ognia i odstaw w chłodne miejsce na całą noc. Następnego dnia ponownie zagotuj i gotuj na małym ogniu przez 90 minut, aż owoce zaczną się rozpadać. Pod koniec gotowania dodaj łyżkę cynamonu. Gorący dżem z jabłek przełóż do wyparzonych wcześniej słoików i postaw do góry dnem, aż ostygną.

fot. Co zrobić z jabłek: dżem jabłkowy/Adobe Stock, ricka_kinamoto

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.08.2020.

Reklama

Zobacz więcej przepisów na to, co zrobić z jabłek: