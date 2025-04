Nie masz pomysłu na to, co zrobić z gruszek, a sezon na te owoce trwa w najlepsze? Słodko-kwaśny smak gruszek najlepiej pasuje do deserów - ciast lub tart, ale ciekawie komponuje się również z wytrawnymi daniami z dodatkiem pleśniowego sera i orzechów.

Reklama

Istnieje tyle odmian gruszek, że właściwie każda z nas jest w stanie znaleźć taką, która będzie jej smakować - wszystkie gatunki różnią się nie tylko wielkością, lecz także smakiem i zapachem.

Spis treści:

Ciasto z gruszkami można przygotować na wiele sposobów. Mogą przypominać jabłkową szarlotkę albo być typowym ciastem drożdżowym z owocami, a także bogatym tortem z kremem i bitą śmietaną.

Składniki:

300 g mąki pszennej,

3 gruszki,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

100 g cukru,

150 g masła,

2 łyżeczki ekstraktu wanilii,

3 jajka,

100 ml mleka,

cukier puder do podania.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni C. Gruszki przekrój na pół, usuń gniazda nasienne i pokrój wzdłuż na plasterki. W misce ubij ciepłe masło z cukrem. Dodaj ekstrakt wanilii, jajka i mleko i mieszaj aż do uzyskania gładkiej masy. Dodaj przesianą mąkę, proszek do pieczenia i szczyptę soli i mieszaj jeszcze przez 2 minuty na wolnych obrotach. Formę do pieczenia wysmaruj masłem i przełóż ciasto. Na wierzchu ułóż plastry gruszek. Piecz około 45 minut. Ciasto z gruszkami podawaj posypane cukrem pudrem.

fot. Co zrobić z gruszek: przepis na ciasto z gruszkami/Adobe Stock, timolina

Tartę można przygotować w wersji słodkiej i wytrawnej. Gruszki lubią towarzystwo słonych smaków, dlatego z powodzeniem możesz przygotować tę potrawę jako przekąskę, śniadanie lub danie obiadowe. Tarta z gruszkami będzie także świetnie smakować na słodko - w tej wersji wykorzystaj mascarpone, miód oraz bakalie.

Składniki:

300 g mąki pszennej,

2 gruszki,

150 g masła,

150 g sera gorgonzola,

120 g sera ricotta,

2 jajka,

200 ml śmietany 18%,

świeży tymianek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania ciasta. Mąkę przesiej do miski, dodaj sól, masło posiekane w kostkę i zagnieć. Uformuj kulę, zawiń w folię spożywczą i włóż na godzinę do lodówki. Nagrzej piekarnik na 190 stopni Celsjusza. Ciasto rozwałkuj i przełóż do formy na tartę (o średnicy 28 cm). Podziurkuj spód widelcem i włóż do piekarnika na 15 minut. Do miski wbij jajka, dodaj śmietanę, gorgonzolę i ricottę. Dodaj świeży tymianek i dopraw solą oraz pieprzem. Na podpieczony spód tarty wylej serową masę i ułóż gruszki pokrojone w cieniutkie plasterki. Piecz około 20 minut. Tartę z gruszkami możesz podawać zarówno na ciepło, prosto z piekarnika, jak i na zimno.

fot. Co zrobić z gruszek: przepis na wytrawną tartę z gruszkami/Adobe Stock, Africa Studio

Pyszne przetwory z gruszek to nie tylko dżemy i soki, ale także gruszki w syropie oraz zalewie octowej. Będą one idealne jako dodatek do owsianek, ciast, a także ciepłych tostów francuskich na słodko.

Składniki:

2 kg gruszek,

4 szklanki wody,

sok z 1 cytryny,

2 szklanka octu 10%,

1 szklanka cukru,

goździki.

Sposób przygotowania:

Gruszki umyj, obierz ze skórki i pokrój na plasterki. Skrop sokiem z cytryny, aby nie ściemniały. W garnku zagotuj wodę z cukrem i octem, dodaj pokrojone gruszki i gotuj przez około 5 minut. Owoce przełóż do wyparzonych słoików, do każdego z nich dodając kilka goździków. Zalej zalewą, zakręć i pasteryzuj około 20 minut od momentu zagotowania wody. Gruszki w occie to doskonały dodatek do wegeteriańskich pasztetów i pieczonych mięs.

fot. Co zrobić z gruszek: gruszki w occie na słodko/Adobe Stock, Daniel Vincek

Pieczone gruszki to pyszna przekąska, którą możesz połączyć z wybranymi dodatkami. Mogą być to słodkie sery, takie jak ricotta, a także bakalie, miód czy posiekane orzechy. Idealnie smakują z cynamonem lub ekstraktem waniliowym, a także z lodami śmietankowymi.

Składniki:

6 gruszek,

sok z 1/2 cytryny,

100 g sera mascarpone,

5 łyżek miodu,

kilka orzechów włoskich,

1 łyżeczka cynamonu.

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Gruszki umyj, przekrój wzdłuż na pół i wydrąż gniazda nasienne. Skrop sokiem z cytryny, aby nie ściemniały. Owoce ułóż w naczyniu żaroodpornym, wypełnij serkiem mascarpone, posyp cynamonem i polej miodem. Piecz przez około 15 minut (sprawdź drewnianym patyczkiem albo widelcem czy są miękkie). Pieczone gruszki posyp utłuczonymi orzechami włoskimi i podawaj jako deser.

fot. Co zrobić z gruszek: pieczone gruszki/Adobe Stock, rome2015

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.08.2020.

Reklama

Zobacz więcej przepisów na to, co zrobić z gruszek: