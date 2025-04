Gęsina to nie tylko prawdziwie jesienne mięso, ale także od jakiegoś czasu symbol dnia 11 listopada. Związane jest z dniem Świętego Marcina i króluje na polskich stołach w podobny sposób, w jaki indyk rządzi Świętem Dziękczynienia. Co zrobić z gęsi, aby była pyszna i doskonale doprawiona?

Pieczona gęś idealnie sprawdzi się jako danie główne. Jeśli upieczesz ją w całości i podasz na stole w brytfance czy naczyniu żaroodpornym, będzie pięknie wyglądać i doskonale smakować. Gęsina lubi towarzystwo pieczonych ziemniaków.

Składniki:

ok. 4,5 kg wypatroszonej, przygotowanej do obróbki gęsi,

2 średnie jabłka,

szklanka świeżego soku jabłkowego,

łyżka soli,

2 łyżeczki pieprzu,

łyżka kminku,

świeży tymianek,

4 ząbki czosnku,

garść żurawiny (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Piekarnik nastaw na 130 stopni. Gęsinę odpowiednio przygotuj - jeśli w środku jest woreczek z podrobami, należy go wyjąć. Gęś dokładnie natrzyj solą, pieprzem, tymiankiem oraz kminkiem, a do środka włóż obrany czosnek i część przypraw. Całość włóż do naczynia żaroodpornego, obłóż umytymi, przekrojonymi w ćwiartki jabłkami i podlej sokiem. Zamiast soku możesz użyć także cydru. Tak przygotowane mięso przykryj i włóż do piekarnika na ok. 7 godzin. Po tym czasie zdejmij pokrywkę i zwiększ temperaturę do 220 stopni, aby skórka dobrze się zarumieniła. Piecz jeszcze ok. 20 minut, a następnie przełóż na deskę.

fot. Co zrobić z gęsi: pieczona gęś/Adobe Stock, Natasha Breen

Pieczona lub smażona pierś z gęsi jest soczysta i doskonale smakuje jako dodatek do sałatki lub element dania głównego. Możesz podać ją na obiad lub wykorzystać jako sycącą wczesną kolację. Nie wymaga stosowania wielu przypraw, bo sama w sobie świetnie smakuje.

Składniki:

podwójna pierś z kurczaka,

2 ząbki czosnku,

łyżeczka tymianku,

sól i pieprz,

łyżeczka oleju lub oliwy.

Sposób przygotowania:

Pierś dokładnie umyj i osusz. W naczyniu wymieszaj przyprawy wraz z olejem i przeciśniętym przez praskę czosnkiem, a następnie dokładnie natrzyj mięso i odstaw do lodówki na ok. godzinę. Po tym czasie mięso w całości usmaż na oleju, po ok. 5-7 minut z każdej strony. Możesz przykryć patelnię, wówczas po usmażeniu gęsina będzie bardziej soczysta i równomiernie się podsmaży. Gotową pierś pokrój w plastry i podawaj z ulubionymi dodatkami.

fot. Co zrobić z gęsi: pierś z gęsi/Adobe Stock, Nelea Reazanteva

Pierogi to zawsze dobry pomysł na obiad. Do przygotowania farszu do pierogów możesz wykorzystać niemal wszystkie mięsa, warzywa czy owoce.

Składniki:

400 g mąki pszennej typ 550,

3 łyżki oleju,

3/4 szklanki ciepłej wody,

jajko,

łyżeczka soli,

ok. 650 g piersi z gęsi,

duża cebula,

ząbek czosnku,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Gęsinę umyj, osusz i ugotuj w bulionie warzywnym lub wodzie. Gotuj przez ok. godzinę. Następnie zmiel w maszynce lub dokładnie zmiksuj / zblenduj. Dodaj podsmażoną na smalcu z gęsi cebulkę pokrojoną w kostkę i dodaj do mięsa razem z przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz przyprawami. Całość wystudź. Kiedy farsz wystygnie, mąkę przesiej na stolnicę lub do miski. Zrób niewielkie wgłębienie w kopcu z mąki, a do środka wbij jajko, wlej olej oraz dodaj sól. Następnie stopniowo wlewaj wodę i wyrabiaj ciasto - najpierw rób to łyżeczką, aby składniki się połączyły. Kiedy woda "zabierze" całą mąkę, wyrób ciasto ręcznie. Rozwałkuj i wytnij kółka. Następnie na każde kółko nałóż odrobinę farszu i zalep pierogi. Tak przygotowane pierogi ugotuj w mocno osolonej wodzie. Następnie delikatnie opłucz pod bieżącą wodą.

fot. Co zrobić z gęsi: pierogi z gęsiny/Adobe Stock, myviewpoint

Pasztet z gęsi do świetny dodatek do kanapek czy ciepłych, chrupiących tostów. Możesz podać go na śniadanie, kolację lub jako element szwedzkiego stołu podczas rodzinnego spotkania.

Składniki:

pęczek włoszczyzny,

600 ml wody,

ziele angielskie i listki laurowe,

ok. kilograma gęsich udek lub piersi,

200 g wątróbki z gęsi,

2 średnie cebule,

gałązka rozmarynu i tymianku,

2 czerstwe bułki,

4 jajka,

sól i pieprz,

pół łyżeczki gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Przygotuj bulion warzywny. Gęsinę umyj, osusz, a następnie wrzuć na zimną patelnię i poczekaj, aż wytopi się tłuszcz. Smaż, aż skórka lekko się przyrumieni. Dodaj pokrojoną w ćwiartki cebulę i smaż wszystko razem kilka minut. Całość zalej bulionem, aby całe mięso było przykryte. Dodaj także wszystkie przyprawy, przykryj i duś ok. 20 minut. Bułki namocz w wodzie i włóż do gotującej się gęsiny. Całość dokładnie zmiel, dodaj jajka i dobrze wymieszaj, wyrabiając tym samym masę. Przełóż ją do keksówki i włóż do piekarnika (180 stopni) na ok. 45-50 minut. Studź w foremce.

fot. Co zrobić z gęsi: pasztet z gęsiny/Adobe Stock, marysckin

