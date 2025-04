Potrawy z dyni mogą być przygotowywane zarówno na słodko, jak i wytrawnie. Przez wiele lat dynia była w Polsce mocno niedocenianym warzywem. Kilkanaście lat temu trend uległ zmianie - np. dyniowe zupy stały się szalenie modne.

Smak dyni doskonale komponuje się ze smakiem cytrusów - cytryn i pomarańczy, a także korzennymi i pikantnymi przyprawami - chili, cynamonem, pieprzem, kardamonem, goździkami i imbirem. Zobacz nasze pomysły na to, co zrobić z dyni.

Najpopularniejszym przepisem są dyniowe gnocchi i placki z dyni. Dynia doskonale nadaje się również do wszelkich jednogarnkowych dań wegetariańskich i mięsnych. Możesz z niej przygotować także pyszną zapiekankę - świetnie sprawdzi się w połączeniu z ziemniakami, jak i z makaronem.

Placki z dyni na słono

Placki dyniowe możesz przygotować w wersji na słodko, a także na słono. Doskonale smakują z jogurtowym sosem czosnkowym, ketchupem, a także musztardą. Zamiast dyni możesz wykorzystać także pieczone bataty.

Składniki:

400 g startej dyni,

1 mała cebula,

1 ząbek czosnku,

2 jajka,

1 łyżeczka kurkumy,

1 łyżeczka ostrej papryki mielonej,

200 g mąki,

olej roślinny do smażenia,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Do miski przełóż startą na tarce dynię, cebulę pokrojoną w kostkę, czosnek przeciśnięty przez praskę i przyprawy. Dodaj jajka, mąkę i wszystko dokładnie wymieszaj dużą łyżką. Placuszki układaj na rozgrzanej patelni i smaż po 3 minuty z każdej strony (aż będą złociste). Jeśli dbasz o linię, możesz też upiec je w piekarniku w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Placki z dyni podawaj z ulubionym sosem jogurtowym np. czosnkowym.

fot. Co zrobić z dyni: placki z dyni na słono/Adobe Stock, Janna

Przepis na pieczoną dynię



Pieczona dynia może być bazą do wielu jesiennych potraw. Sprawdzi się do kremowej zupy, a także jako dodatek do rozgrzewającej sałatki czy jako warzywny dodatek do mięsnego obiadu.

Składniki:

1 dynia Hokkaido,

6 łyżek oliwy z oliwek,

3 łyżki sosu sojowego,

3 łyżki sosu teryiaki,

1 papryczka chili,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Dynię umyj, pokrój na mniejsze kawałki i usuń gniazda nasienne. W miseczce wymieszaj oliwę z sosem sojowym, sosem teriyaki i pokrojoną w plasterki papryczką chili. Dynię skrop przygotowanym sosem i oprósz solą i pieprzem. Piecz do miękkości - powinno to zająć nie więcej niż 45 minut.

fot. Pieczona dynia: przepis/Adobe Stock, karepa

Co zrobić z dyni: przepis na dyniową zupę-krem

Aromatyczna zupa z dyni to świetny pomysł na jesienny obiad, zarówno na pierwsze, jak i główne danie. Możesz przygotować ją w wersji neutralnej i lekko słodkiej, a także na ostro, z dodatkiem pieprzu cayenne albo płatków chili.

Składniki:

500 g dyni,

2 duże ziemniaki,

500 ml bulionu warzywnego (lub wody),

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

6 łyżek oliwy z oliwek,

1 łyżeczka kurkumy,

1 łyżeczka startego imbiru,

1 łyżeczka mielonej ostrej papryki,

sok z 1/2 cytryny,

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Dynię obierz ze skórki, usuń nasiona. Pokrój w kostkę razem z ziemniakami. W dużym garnku na oliwie podsmaż cebulę pokrojoną w kostkę. Po 2 minutach dodaj posiekany czosnek. Dodaj pokrojoną dynię i ziemniaki. Dopraw solą, kurkumą, papryką i imbirem. Smaż przez około 5 minut, co jakiś czas mieszając. Całość zalej gorącym bulionem i gotuj pod przykryciem przez 20 minut. Po tym czasie zmiksuj blenderem na jednolitą, gładką masę. Zupę z dyni podawaj z odrobiną śmietany i ulubionymi ziołami. Możesz również dodać prażone pestki dyni lub słonecznika.​

fot. Co zrobić z dyni: zupa-krem z dyni/Adobe Stock, New Africa

Ciasto dyniowe, a także wiele innych słodkości, zrobisz z odmiany Hokkaido, prowansalskiej, piżmowej lub Muscat. Te dynie mają słodszy smak, niż ich kuzynki, a dodatkowo świetnie nadają się do przygotowania masy na ciasto. Większość z nich ma także jadalną skórkę.

Pokrojone kawałki upiecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni C i wstępnie przygotuj mus do ciasta. Z dyni możesz równie przygotować pyszne muffiny lub sernik, a także naleśniki i placki na słodko.

Przepis na sernik z dyni



Sernik dyniowy to pyszna propozycja na osłodzenie długich, jesiennych wieczorów. Przygotujesz go w kilka chwil, a on jeszcze szybciej zniknie z talerzy. Jego smakowi nikt się nie oprze!

Składniki:

400 g herbatników lub ciastek korzennych,

100 g masła,

400 g dyni,

3 jajka,

1 kg zmielonego twarogu,

250 mascarpone,

sok z 1/2 pomarańczy,

skórka otarta z 1 cytryny,

100 g cukru,

1 cukier wanilinowy,

2 łyżki mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Dynię upiecz w piekarniku i zmiksuj blenderem. Masło roztop w rondelku. Dodaj do masy sok z pomarańczy, skórkę z cytryny, zmielony twaróg i serek mascarpone. Całość zmiksuj mikserem na jednolitą masę. Dodaj cukier, cukier wanilinowy, jajka i mąkę ziemniaczaną i znów wymieszaj. Herbatniki drobno pokrusz, dodaj roztopione masło, zmiksuj i przełóż na spód tortownicy. Masę serowo-dyniową wyłóż na ciasteczkowy spód i wstaw do piekarnika na około 60 minut. Sernik z dyni podawaj z bitą śmietaną i cynamonem.

fot. Potrawy z dyni na słodko: sernik dyniowy/Adobe Stock, Jenifoto

Co zrobić z dyni? Placki dyniowe na słodko

Dynia doskonale sprawdzi się jako baza słodkich placków. W połączeniu z odrobiną cukru i korzennych przypraw będzie perfekcyjnym pomysłem na drugie śniadanie czy szybki podwieczorek.

Składniki:

300 g purée z dyni,

100 g mąki pszennej,

2 jajka,

opakowanie cukru wanilinowego,

łyżeczka miodu,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Purée dyniowe umieść w misce, dodaj jaka, cukier oraz miód. Wymieszaj, a następnie przesiej mąkę i dodaj cynamon. Przy pomocy dużej łyżki albo silikonowej szpatułki wymieszaj całość, a następnie porcje placków smaż na mocno rozgrzanym oleju. Smaż kilka minut z każdej strony. Podawaj z miodem lub syropem klonowym.

fot. Potrawy z dyni na słodko: placki z dyni/Adobe Stock, pamela_d_mcadams

Najpopularniejszym pomysłem na przetwory z dyni jest dżem z dyni. Doskonale nadaje się zarówno na kanapki, jak i do przełożenia biszkoptu czy wafli. Zagęścisz go dodatkowo sokiem z cytryny, który wiąże pektyny.

Przepis na purée z dyni

Jednak dżem dyniowy nie jest jedynym pomysłem na pyszne przetwory. Możesz przygotować np. aromatyczne purée, które zachowasz na dłużej w słoikach. Możesz je wykorzystać jako bazę do placków, ciast czy gęstych sosów.

Składniki:

1 duża dynia,

sok z 1/2 cytryny (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 190 stopni Celsjusza. Dynię umyj, pokrój na mniejsze kawałki i pozbądź się pestek. Połóż na blaszce, wstaw do piekarnika i piecz przez około 40 minut. Łyżką wydrąż miąższ i zmiksuj blenderem na gładki mus. Mus dyniowy przełóż do garnka i zagotuj. Możesz dodać do niego sok z cytryny. Gorące purée dyniowe przełóż do wyparzonych słoików, zakręć i pasteryzuj przez 20 minut.

fot. Co zrobić z dyni: purée dyniowe/Adobe Stock, M.studio

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.08.2020

