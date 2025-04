Ogórki są przerośnięte? Sprawdź, do czego je wykorzystać

Co zrobić z dużych ogórków, jeśli są wyraźnie przerośnięte, czasem także lekko pożółkłe? Możesz śmiało wykorzystać je do przygotowania zimowych przetworów. Zdecyduj się na przykład po kiszone ogórki na zupę, sos do sałatek lub mięs, a także przetwory na każdy dzień. Sprawdź nasze propozycje na przerośnięte, duże ogórki.