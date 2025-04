Co zrobić z dużej cukinii, jeśli jest już przejrzała? Wówczas najczęściej ma grubą skórkę i widoczne, duże pestki. Na szczęście przerośnięta cukinia świetnie sprawdza się do wielu dań. Zobacz, co możesz z niej zrobić.

Placki z cukinii to pyszny pomysł na obiad i kolację. Podane z gęstym sosem tzatziki lub musem warzywnym to prawdziwe bogactwo witamin i minerałów.

Składniki:

duża cukinia,

średnia cebula,

2 łyżki mąki pszennej,

sól i pieprz,

jajko,

dowolne przyprawy,

łyżka oleju lub oliwy.

Sposób przygotowania:

Cukinię umyj, osusz, a następnie zetrzyj na grubych oczkach. Jeśli skórka jest bardzo gruba, możesz wcześniej obrać cukinię. Następnie cukinię posól i przełóż ją do miski i postaw naczynie lekko pod kątem, aby woda z cukinii mogła spłynąć – dzięki temu łatwiej będzie ją odlać. Miskę odstaw na ok. 25 minut. Po tym czasie odlej wodę, dodaj przyprawy oraz olej. Dodaj pokrojoną w drobną kostkę lub startą na grubych oczkach cebulę. Następnie dodaj jajko i mąkę, a następnie całość wymieszaj. Jeśli masa będzie zbyt rzadka, dodaj jeszcze mąki. Na patelni rozgrzej oliwę lub olej, a następnie wykładaj po łyżce masy. Smaż kilka minut z każdej strony. Podawaj z sosem i świeżymi przyprawami.

fot. Co zrobić z dużej cukinii: placki z cukinii/Adobe Stock, Максим Слесарчук

Jeśli cukinia jest już przejrzała i ma twardą skórkę, możesz ją nafaszerować. To świetny pomysł na danie główne lub przekąskę.

Składniki:

duża cukinia,

średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

łyżka przecieru pomidorowego,

100 g białego ryżu lub dowolnej kaszy,

kilka pieczarek,

sól i pieprz,

majeranek,

bazylia,

słodka papryka,

szczypta chilli (opcjonalnie),

100 g tartego sera.

Sposób przygotowania:

Cukinię umyj i przekrój wzdłuż na pół. Wydrąż miąższ, a następnie zasyp cukinię solą, podlej olejem i włóż do piekarnika na ok. 25-30 minut (temp. 180 stopni). W tym czasie przygotuj farsz. Cebulę pokrój w kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę. Podsmaż chwilę na rozgrzanym oleju. Następnie dodaj pokrojone w plastry pieczarki. Kiedy zmiękną i lekko się podduszą, dodaj miąższ z cukinii. Przykryj patelnię i duś przez kilkanaście minut. Pilnuj, aby nic nie przywierało i żeby woda nie odparowała (dolewaj do jakiś czas, jeśli jest taka potrzeba). Ryż lub kaszę ugotuj do miękkości i dodaj do farszu. Dodaj przecier pomidorowy, a na koniec dopraw do smaku. Cukinię wyjmij z piekarnika i chwilę ostudź. Jeśli w “łódeczce” zebrała się woda, odlej ją. Następnie wypełnij każdą połówkę farszem i posyp żółtym serem. Włóż do piekarnika jeszcze na ok. 10 minut.

fot. Co zrobić z dużej cukinii: faszerowana cukinia/Adobe Stock, irina

Zupa-krem idealnie sprawdza się w upalne dni. Możesz podać ją z kleksem śmietany albo z kawałkami sera pleśniowego.

Składniki:

duża cukinia (ok. 800-1000 g),

600 ml bulionu,

średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

łyżka masła,

sól i pieprz,

dowolne przyprawy,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Cukinię umyj, pokrój na kawałki. Możesz wcześniej ją obrać, jeśli uznasz, że skórka jest już za gruba. Cebulę pokrój w kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę lub posiekaj. Podsmaż na rozgrzanym maśle, a następnie dodaj cukinię. Smaż jeszcze chwilę, aż całość się zrumieni i przełóż do rondelka. Zalej bulionem i gotuj ok. 15 minut na małym ogniu. Następnie lekko ostudź gotową zupę i zblenduj na gładko. Podawaj ze śmietaną lub serem pleśniowym oraz prażonymi pestkami.

fot. Co zrobić z dużej cukinii: zupa-krem/Adobe Stock, Ildi

Co zrobić z dużej cukinii? Aromatyczne przetwory! Ketchup z cukinii to doskonała alternatywa dla klasycznego sosu pomidorowego.

Składniki:

ok. kilogram cukinii,

3 średnie cebule,

łyżka soli,

120 ml octu spirytusowego lub jabłkowego,

łyżeczka słodkiej papryki,

łyżeczka ostrej papryki (opcjonalnie),

350 g przecieru pomidorowego,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Cukinię umyj i obierz ze skórki. Odetnij też końcówki. Tak przygotowane warzywo zetrzyj na grubych oczkach i przełóż do miski. Dodaj bardzo drobno posiekaną cebulę oraz sól. Całość wymieszaj, przykryj miskę folią i wstaw do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Następnego dnia dodaj ocet i przyprawy. Wymieszaj całość i przełóż do rondelka. Dodaj przecier pomidorowy i gotuj ok. 15 minut bez przykrycia – całość musi zgęstnieć. Następnie lekko ostudź i zblenduj na gładki krem. Przełóż do czystych, wyparzonych słoików i zapasteryzuj.

fot. Co zrobić z dużej cukinii: ketchup cukiniowy/Adobe Stock, DEMI VAA SUNILA

