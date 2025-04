Co zrobić z drożdży? Pomysłów na pyszne chleby, drożdżówki, a także słone przekąski jest mnóstwo. Drożdże to mikroorganizmy zaliczane do grupy grzybów. Ich zadaniem w wypiekach jest wspomaganie wyrastania ciasta. Dzięki temu chleby i ciasta są puszyste. Drożdże mają charakterystyczny, piwny zapach i można z nich korzystać na wiele sposobów.

Reklama

Spis treści:

Drożdże, dzięki swoim właściwościom nadają się do wszelkich wypieków, zarówno na słodko, jak i słono. Idealnie sprawdzają się do pieczenia domowych chlebów i chrupiących bułeczek. Są także nieodzownym składnikiem aromatycznych drożdżówek, ciast z owocami, a także tzw. cinammon rolls, czyli bułeczek cynamonowych. Drożdże możesz wykorzystać nie tylko w kuchni, ale np. w ogrodzie. Drożdże w ogrodzie dzięki swoim właściwościom są doskonałym nawozem, szczególnie owoców i warzyw.

Jeśli nie masz pod ręką świeżych drożdży lub nie chcesz ich używać, możesz sięgnąć po drożdże suche, tzw. drożdże instant. Są one dostępne w sklepach i marketach w niewielkich saszetkach o pojemności 7 lub 8 g. Zdarzają się także większe opakowania.

Jak przeliczyć drożdże świeże na te suszone? Szacuje się, że 25 g świeżych drożdży to ok. 7 g drożdży suszonych (instant). Uwaga – w sklepach dostępne są także tzw. płatki drożdżowe. Są one nieaktywną postacią drożdży i nie nadają się do wypieków.

Nie ma to jak domowa pizza albo ciepły, chrupiący, świeży chleb. Bez drożdży domowe wypieki by się nie udały, a dzięki nim możesz przygotować pyszne śniadanie, obiad i słone przekąski dla całej rodziny.

Pizza to jedna z najczęściej wykonywanych potraw z drożdży. Do przygotowania ciasta potrzebujesz jedynie kilka składników – możesz mieć pewność, że ten przepis zawsze się uda!

Składniki:

2 szklanki mąki,

pół łyżeczki soli,

50 g drożdży (pół kostki),

szczypta cukru,

pół szklanki ciepłej wody,

pół szklanki ciepłego mleka,

łyżka oleju.

Sposób przygotowania:

Woda i mleko muszą być ciepłe, ale nie gorące – zbyt wysoka temperatura zabije drożdże i ciasto nie wyrośnie. Do miski wsyp mąkę i sól. W drugim, najlepiej wysokim, naczyniu rozkrusz drożdże, dodaj cukier i zalej wodą oraz mlekiem. Zasyp 4 łyżkami mąki, nie mieszaj. Przykryj czystą ściereczką i odstaw na ok. 20 minut w ciepłe miejsce. Kiedy drożdże zaczną pracować i mieszanka wyrośnie, przelej je do miski z mąką, dodaj olej i wyrób ciasto. Powinno być sprężyste i lekko lepkie. Jeśli zagniatanie sprawia kłopot, możesz wysmarować dłonie olejem lub wodą. W trakcie możesz dosypywać mąki, jeśli ciasto jest zbyt lepkie, jednak nie za dużo, bo po upieczeniu będzie twarde. Gotowe ciasto rozłóż na blaszce, ułóż na nim ulubione składniki i włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piecz ok. 20-30 minut, aż ciasto się zarumieni.

fot. Ciasto na pizzę/Adobe Stock, Mikhaylovskiy

Domowy chleb kojarzy się z rodzinnymi porankami na wsi, kiedy babcia przygotowywała pyszne kanapki ze świeżego pieczywa i domowego twarożku. Warto zrobić go także w domu, np. w niedzielę, kiedy masz więcej czasu na rodzinne posiłki. Chleb przygotowany na drożdżach jest łatwiejszy w wykonaniu, niż chleb na zakwasie, a także szybszy.

Składniki:

30 g świeżych drożdży albo 10 g drożdży instant,

560 g mąki pszennej (tortowej lub specjalnej chlebowej),

400 ml letniej wody,

2 łyżki miękkiego masła,

płaska łyżeczka soli,

2-3 łyżeczki cukru,

ziarna i dodatki według uznania.

Sposób przygotowania:

Najpierw zrób rozczyn drożdżowy – w misce rozkrusz drożdże (lub wsyp, jeśli używasz suszonych), dodaj cukier i łyżkę mąki. Następnie wlej ok. 50 ml letniej wody. Całość dobrze wymieszaj, przykryj ściereczką i odstaw na ok. 10-15 minut do wyrośnięcia. Jeśli używasz suchych drożdży, pomijasz ten etap i od razu mieszasz wszystkie składniki razem. Do miski przesiej mąkę, dodaj masło, resztę wody, płaską łyżeczkę soli i rozczyn lub suszone drożdże. Całość wyrób ręcznie lub przy pomocy robota kuchennego z hakiem do ciast. Gotowe ciasto powinno być elastyczne, ale lekko rzadkie. Jeśli chcesz, możesz dodać ulubione pestki, nasiona lub mak. Tak przygotowane ciasto przykryj ściereczką i odstaw na ok. godzinę. Ciasto musi podwoić objętość. Po godzinie jeszcze raz zagnieć ciasto, przełóż je do keksówki i odstaw na kolejne 30 minut, a następnie posmaruj delikatnie wierzch wodą, odstaw jeszcze na 10 minut. Następnie posyp makiem lub ziarnami i piecz w 220 stopniach przez 20 minut. Następnie zmniejsz temperaturę do 190 stopni i piecz jeszcze przez 15 minut. Gotowy chleb wyjmij z keksówki i studź na kratce.

fot. Domowy chleb/Adobe Stock, master1305

Drożdże to idealny składnik ciast, drożdżówek i słodkich bułeczek. Są one także nieodzownym elementem domowych pączków.

Chałka to słodki chlebek, który idealnie pasuje do dżemów, kremów czekoladowo-orzechowych, świetnie smakuje także z ciepłym mlekiem lub kakao.

Składniki:

550 g mąki (najlepiej tortowej),

szklanka letniego mleka,

ok. 8 g suszonych drożdży,

80 g cukru,

szczypta soli,

110 g masła.

Sposób przygotowania:

Najpierw przygotuj kruszonkę. Wymieszaj ze sobą 50 g mąki, 30 g masła oraz 30 g cukru. Połącz wszystkie składniki, a następnie rozetrzyj ciasto w dłoniach, aby powstały niewielkie grudki. Odstaw kruszonkę. Do dużej miski przesiej 500 g mąki oraz 50 g cukru. Dodaj sól i drożdże. Całość wymieszaj. Dodaj mleko (najlepsze będzie pełnotłuste) oraz roztopione i lekko przestudzone masło. Całość dokładnie wymieszaj. Wyrób ciasto ręcznie lub przy użyciu robota z hakiem. Powinno być gładkie i sprężyste. Wyrabiaj ok. 10 minut. Następnie przykryj miskę czystą ściereczką i odstaw na ok. 2 godziny w ciepłe miejsce. Po tym czasie ciasto powinno podwoić lub potroić swoją objętość. Wyjmij je na blat i podziel na dwa lub 3 mniejsze kawałki. Możesz też upiec jedną dużą chałkę. Każdy kawałek ciasta podziel na 4 części i zroluj w sznurki. Następnie złącz ich początki i zapleć chałkę tak, jak plecie się np. kłosa. Końcówkę dobrze sklej. Gotowe chałki umieść na blaszce, pamiętając o zachowaniu dużych odstępów między nimi. Przykryj ściereczką i odstaw jeszcze na ok. 20 minut. Następnie ciasto posmaruj mlekiem lub rozbełtanym jajkiem i posyp przygotowaną wcześniej kruszonką. Piecz ok. 30 minut w 175 stopniach.

fot. Chałka z kruszonką/Adobe Stock, irina2511

Jagodzianki to drożdżówki, które kojarzą się ze szkołą lub szybkim drugim śniadaniem w pracy. Są pyszne, aromatyczne, a przygotowane w domu dodatkowo będą znacznie zdrowsze, niż te ze sklepu.

Składniki:

50 g świeżych drożdży,

szklanka ciepłego mleka + łyżka do posmarowania ciasta,

500 g mąki pszennej,

1 jajko i 6 żółtek,

ok. 100 g drobnego cukru (może być cukier puder),

100 g masła,

300 g jagód.

Sposób przygotowania:

Drożdże muszą mieć temperaturę pokojową. Po wyjęciu z lodówki i ogrzaniu ich pokrusz je do wysokiego naczynia, dodaj pół szklanki mleka, łyżeczkę cukru i dwie łyżeczki mąki. Przykryj ściereczką i odstaw na ok. 15 minut, aby rozczyn wyrósł. Jajko i 5 żółtek ubij z cukrem tak, aby powstała puszysta masa. Mąkę przesiej do dużej miski, dodaj rozczyn drożdżowy oraz roztopione, lekko ostudzone masło. Dokładnie wyrób ciasto, aby było gładkie i łatwo odchodziło od ręki. Przykryj ściereczką i odstaw na 10-15 minut. Po tym czasie wyłóż ciasto na stolnicę lub blat. W zależności od tego ile chcesz zrobić jagodzianek, podziel ciasto na tyle równych kawałków. Każdy z nich lekko spłaszcz, wyłóż po 2-3 łyżeczki jagód, a następnie zlep jak pierogi. Odstaw na blachę łączeniem w dół. Powtórz ze wszystkimi kawałkami, a następnie ułóż na blaszce, zachowując odstępy. Odstaw na pół godziny, a następnie posmaruj bułeczki mieszanką jajka i mleka. Piecz w 180 stopniach przez ok. 20 minut. Gotowe jagodzianki możesz posypać cukrem pudrem lub polać lukrem.

fot. Jagodzianki/Adobe Stock, Michał

Reklama

Zobacz inne pomysły na to, co zrobić z drożdży: