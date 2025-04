Co zrobić z czereśni, gdy pojawiają się w warzywniaku i kuszą ciemnoczerwonym kolorem? Przedstawiamy sprawdzone przepisy z czereśni na dżemy, ciasta i inne pyszności.

Jeśli posiadasz sporo czereśni i zastanawiasz się co z nimi zrobić, by się nie zmarnowały, polecamy wykonanie dżemu z czereśni. Można te owoce miksować z wiśniami lub truskawkami. Warto mieć pod ręką drylownicę - łatwiej w ten sposób usuniesz pestki.

Składniki:

1 kg czereśni,

200 g cukru,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Odszypułkuj, umyj, i dokładnie osusz czereśnie. Następnie wydryluj i przełóż do dużego garnka. Czereśnie zasyp cukrem i odstaw na ok. 3 godziny, żeby owoce puściły sok. Czereśnie podgrzej na średnim ogniu, kiedy zaczną się gotować, zacznij mieszanie owoców co jakiś czas. Warto zestawić z ognia na parę minut i ponownie postawić na palniku. Czereśnie z cukrem gotuj jeszcze kilka minut aż zaobserwujesz, że konsystencja dżemu z czereśni jest akceptowalna. Dżem z czereśni przekładaj do słoików, zakręć i odstaw do ostygnięcia do góry dnem.

fot. iStock by Getty Images

Jeżeli szukasz inspiracji na niebanalne desery z czereśni podpowiadamy, że efektownie będą prezentować się tarty z czereśniami połączone z owocami jagodowymi – truskawkami, borówkami lub jagodami. Można pokusić się też o zrobienie chrupiących domowych gofrów i obsypać je owocami. Nasz ulubiony patent na to, co zrobić z czereśni na słodko, to tarta z czereśniami.

Składniki:

300 g mąki pszennej,

150 g masła,

5 łyżek cukru pudru,

ok. 3 łyżki zimnej wody,

500 g czereśni,

pół łyżeczki cynamonu.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski, dodaj cukier. Pokrój masło w kostkę i dodaj do mąki i cukru. Masło i sypkie składniki zacznij rozcierać w palach lub mikserem na kruszonkę. Dolewaj stopniowo wodę, uważaj by nie dodać jej za dużo. Ciasto podziel na dwie części i schłódź w lodówce przez 30 minut. Po wyjęciu jedną część rozwałkuj i wyłóż na otłuszczoną formę na tartę o średnicy 23 cm. Drugą część rozwałkuj i pokrój na 2-centymetrowe paski. Czereśnie umyj, osusz, wydryluj. Wyłóż na ciasto i owoce przykryj paskami ciasta. Ciasto z czereśniami wstaw do piekarnika nagrzanego do 190°C i piecz ok 45 minut.

fot. Adobe Stock

Co zrobić z czereśni, gdy nie masz czasu na wypieki? Polecamy mus ze zmiksowanych czereśni, który można jeść solo lub potraktować jako bazę do domowych lodów z czereśni. Jak zrobić domowe lody czereśniowe?

Składniki:

500 g dojrzałych i słodkich czereśni,

800 ml jogurtu naturalnego,

opcjonalnie: 4 łyżki cukru.

Sposób przygotowania:

Czereśnie odszypułkuj, umyj, osusz i pozbaw pestek. Zblenduj. Do czereśni dodaj cukier i zmiksuj. Na końcu wlej jogurt. Jeśli posiadasz maszynę do lodów, masa na lody z czereśni jest gotowa i możesz postępować zgodnie z instrukcją. Jeśli nie posiadasz takiego urządzenia: lody umieść w pojemniku i wstaw do zamrażalnika na ok. 6 godzin, wyjmując co godzinę, by je zamieszać.

fot. iStock by Getty Images

Kompot czereśniowy nie cieszy się zbyt dużym uznaniem, bo wychodzi dość blady i lekki. Jeśli jednak jesteś wielbicielką czereśni, a na stanie masz dużo dojrzałych egzemplarzy i zastanawiasz się co z nimi zrobić, kompot to bardzo dobre wyjście.

Składniki:

3 kg czereśni,

5 l wody,

3/4 szklanki cukru.

Sposób przygotowania:

Czereśnie pozbaw ogonków, umyj, wydryluj. Wodę zagotuj z cukrem w wysokim garnku. Słoiki wstaw do połowy jej wysokości, następnie zalej wodą z cukrem. Owoce przełóż do słoików, zakręć i gotuj w osobnym garnku z wodą ok 5 min. tak, by bulgocząca woda sięgała wieczka. Następnie wyciągnij słoiki i postaw do góry dnem, zostaw do ostygnięcia. Otwarty kompot z czereśni chroń przed muszkami owocówkami, które są silnie wabione słodkim zapachem. Gotowe słoiki mogą spokojnie przezimować w spiżarce.

fot. iStock by Getty Images

Warto przemyśleć co zrobić z czereśni, jeśli jesteś miłośniczką alkoholi smakowych: polecamy naszą bazę przepisów na nalewki oraz sprawdzony przepis na nalewkę czereśniową, którą można wykonać zarówno z dojrzałych owoców czerwcowych, jak i tych późniejszych odmian.

Składniki:

1 kg czereśni,

0,5 l spirytusu,

0,5 l wódki,

0,5 kg cukru,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Umyte i wydrylowane czereśnie skrop sokiem z cytryny. Owoce przesyp do wysokiego słoika i zalej alkoholem. Możesz dorzucić do nich kilka pestek, by jeszcze bardziej wydobyć czereśniowy smak. Słoik zakręć i odstaw na parapet na 6 tygodni. Po tym czasie odlej alkohol z czereśni do innego naczynia, a same czereśnie zasyp cukrem. Po kilku dniach utworzy się syrop z czereśni, który przelej do płynu alkoholowego. Następnie przefiltruj płyn przez położone na sitku chusteczki higieniczne. Czereśnie możesz wykorzystać do deserów, np. do gofrów.

fot. Adobe Stock

Chutney sprawdzi się jako dodatek do mięs, bo świetnie komponuje się z kaczką, kurczakiem, pieczonym łososiem lub polędwiczką wieprzową. Czereśnie warto połączyć z sokiem z pomarańczy lub cytryny, a także z chili. Możesz urozmaicić czereśnie mielonym pieprzem i np. kardamonem.

Składniki:

0,5 kg czereśni,

15 dag cukru,

ząbek czosnku,

ćwiartka łyżeczki chilli,

goździk,

ćwiartka łyżeczki soli,

szczypta kardamonu,

szczypta cynamonu,

50 ml octu winnego.

Sposób przygotowania:

Umyte i wydrylowane owoce podsmaż w garnku z czosnkiem i octem przez mniej więcej kwadrans. Dodaj cukier, przyprawy i chilli i gotuj na małym ogniu przez ok. 45 minut. Gotowy chutney z czereśni przełóż do słoików, zakręć i odwróć dnem do góry, pozostawiając do ostygnięcia.

fot. Adobe Stock

Zdrowe, jędrne czereśnie są idealne na przetwory. Pamiętaj, aby nie sięgać po owoce z nieznanych źródeł lub z tych drzew, które znajdują się blisko ruchliwej drogi. W ich miąższu często gromadzą się białe larwy składane przez nasionnicę trześniówkę. Jak sprawdzić, czy wybrane przez ciebie czereśnie nie są ich siedliskiem?

Sprawdź, czy na powierzchni nie pojawiło się drobne uwypuklenie z niewielką dziurką. Jeżeli czereśnia jest miękka i matowa, istnieje spore ryzyko, że w środku znajdziesz siedlisko pasożytów.

Artykuł pierwotnie opublikowany 30.06.2016.

