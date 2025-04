Co zrobić z czarnej porzeczki? To przede wszystkim doskonały składnik przetworów. Jeśli chcesz zatrzymać ten letni, orzeźwiający smak, postaw na dżemy i konfitury. Czarną porzeczkę możesz też wykorzystać do przygotowania puszystego ciasta, słodkich naleśników albo pierogów. Ogranicza cię tylko wyobraźnia! Zobacz, co możesz zrobić z czarnej porzeczki.

Spis treści:

Jeśli nie wiesz, co zrobić z czarnej porzeczki, postaw na przetwory. Dżem z czarnej porzeczki to pyszna, słodko-kwaśna przekąska, która idealnie sprawdza się na ciepłej grzance, gofrach i naleśnikach.

Składniki:

kilogram czarnej porzeczki,

ok. 450-500 g cukru.

Sposób przygotowania:

Porzeczki przebierz, usuń ogonki, a następnie dokładnie opłucz pod bieżącą wodą. Przełóż do garnka i wymieszaj z cukrem. Doprowadź całość do wrzenia, cały czas mieszając. Gotuj na minimalnym ogniu ok. 1.5 godziny bez przykrycia. Pamiętaj o mieszaniu. Kiedy większość wody odparuje, a dżem będzie miał odpowiednią, gęstą i żelową konsystencję, przełóż go do wyparzonych, suchych słoikowi zapasteryzuj.

fot. Co zrobić z czarnej porzeczki: dżem porzeczkowy/Adobe Stock, Максим Слесарчук

Sok z czarnej porzeczki to idealny dodatek do lemoniady, gazowanej wody z lodem, a także jesiennej herbaty.

Składniki:

kilogram czarnej porzeczki,

500 ml wody.

Sposób przygotowania:

Porzeczki przebierz, usuń ogonki i przepłucz pod bieżącą wodą. Następnie przełóż do garnka. Wlej połowę wody i gotuj pod przykryciem. Kiedy woda zacznie wrzeć, zmniejsz ogień i gotuj ok. 15 minut. W tym czasie porzeczki pękną i puszczą sok. Całość zdejmij z ognia i przecedź przez sitko albo gazę. Sok odstaw, a odcedzoną papkę owocową przełóż z powrotem do garnka, wlej pozostałą wodę, wymieszaj i znowu zagotuj. Ponownie odcedź, przelewając sok do poprzedniej porcji. Papkę owocową dodatkowo przeciśnij przez gazę, aby cały sok spłynął, a pestki i skórki stały się blade. Tak przygotowany sok rozlej do słoików i zapasteryzuj.

fot. Co zrobić z czarnej porzeczki: sok z czarnej porzeczki/Adobe Stock, samael334

Ciasta z czarną porzeczką idealnie sprawdzają się w upalne dni. Są puszyste, a słodko-kwaśny smak dodaje im rześkiego charakteru. To jogurtowe ciasto z czarną porzeczką jest wilgotne i świetnie dopełnia smak popołudniowej kawy.

Składniki:

550 g czarnych porzeczek,

200 g drobnego cukru,

300 g mąki pszennej,

3 jajka,

400 g gęstego jogurtu naturalnego (może być grecki),

150 ml oleju roślinnego,

łyżeczka proszku do pieczenia,

łyżeczka sody oczyszczonej.

Sposób przygotowania:

Porzeczki oczyść z ogonków i listków, a następnie opłucz pod bieżącą wodą i dokładnie wysusz na czystej ściereczce lub ręczniku papierowym. Do dużej miski przesiej mąkę, proszek do pieczenia i sodę. Piekarnik nastaw na 170 stopni, a formę do pieczenia wyłóż papierem. Do suchych składników dodaj rozbełtane jajka, olej, jogurt oraz cukier. Lekko wymieszaj do połączenia wszystkich składników. Gotową masę przełóż do formy i wyrównaj wierzch szpatułką. Porzeczki obtocz w łyżce mąki, a następnie wyłóż na wierzch ciasta, lekko wciskając owoce w masę. Piecz ok. 35-40 minut (do suchego patyczka). Po wyjęciu z piekarnika udekoruj cukrem pudrem.

fot. Co zrobić z czarnej porzeczki: ciasto z czarną porzeczką/Adobe Stock, Natallya Naumava

Konfiturę od dżemu wyróżnia konsystencja – gęsta, ale mnie zbita i żelowa. Konfitury świetnie sprawdzają się jako intensywny w smaku sos do naleśników, dodatek do lodów albo kanapek na słodko.

Składniki:

kilogram czarnej porzeczki,

kilogram cukru,

2 szklanki wody.

Sposób przygotowania:

Porzeczki przebierz, oczyść z ogonków i umyj pod bieżącą wodą. Możesz zostawić kilka listków, jeśli chcesz (je też dokładnie umyj), Do garnka wlej wodę i rozpuść w niej cały cukier. Lekko podgotuj, aby powstał syrop cukrowy. Do gorącej wody z cukrem dodaj porzeczki, wymieszaj i odstaw do wystudzenia, aby smaki się przeszły, a owoce lekko popękały. Następnie doprowadź do wrzenia i gotuj na niewielkim ogniu przez kilka godzin – konfitura musi mieć zbitą, ale niezbyt gęstą konsystencję. Przełóż do wyparzonych słoików i zapasteryzuj.

fot. Co zrobić z czarnej porzeczki: konfitura z czarnej porzeczki/Adobe Stock, Alusha

