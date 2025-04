Co zrobić z brzoskwiń? Przepisem bijącym rekordy popularności jest przepis na placek z brzoskwiniami. Przygotowuje się go na bazie mąki pszennej, jajek, mleka i oleju. Brzoskwinie świetnie odnajdą się również w tartach, muffinach czy ucieranych ciastach pod kruszonką.

Ale te słodkie owoce to nie tylko dodatek do deserów. Możesz nimi urozmaicić smak ulubionej sałatki albo przygotować pyszny sos do kurczaka lub wieprzowiny.

Brzoskwinie to doskonały owoc do ciast biszkoptowych, tart, serników i muffinek. Ich smak świetnie komponuje się z wanilią i korzennymi przyprawami.

Przepis na szybki placek z brzoskwiniami

Składniki:

3 brzoskwinie,

3 jajka,

600 g mąki,

100 g cukru,

150 ml oleju roślinnego,

100 ml mleka,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 opakowanie cukru waniliowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Jajka utrzyj z cukrem. Dodaj olej, mleko, mąkę i proszek do pieczenia. Całość zmiksuj na gładką masę i przełóż do formy posmarowanej odrobiną oleju. Brzoskwinie obierz, pokrój na mniejsze kawałki i ułóż na cieście, lekko je dociskając. Piecz ciasto z brzoskwiniami około 50 minut (do suchego patyczka).

fot. Adobe Stock

Przepis na prosty sernik z brzoskwiniami



Składniki:

brzoskwinie z puszki (razem z syropem),

1 kg mielonego twarogu z wiaderka,

opakowanie biszkoptów,

150 g cukru,

5 łyżeczek żelatyny,

250 ml śmietany 30%,

galaretka brzoskwiniowa.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania galaretki brzoskwiniowej - powinna być chłodna przed przelaniem jej na sernik. 3-4 brzoskwinie pokrój w kostkę, resztę na ćwiartki. Zmiksuj twaróg razem z cukrem i syropem z brzoskwiń. Śmietanę zmiksuj na sztywno. Żelatynę rozpuść w odrobinie wody i wlej ją do twarogu cały czas miksując. Dodaj pokrojone owoce oraz ubitą śmietanę i delikatnie wymieszaj. Na dno foremki wyłóż biszkopty, wylej masę twarogową i wstaw do lodówki na godzinę. Po tym czasie poukładaj na wierzchu pozostałe brzoskwinie i wylej galaretkę. Sernik z brzoskwiniami wstaw do lodówki na 2-3 godziny.

fot. Adobe Stock

Brzoskwinie - zarówno z puszki jak i świeże, mogą być dodatkiem do sałatki lub mięsa - drobiu i wieprzowiny.

Przepis na sałatkę z brzoskwinią

Składniki:

1 brzoskwinia świeża,

100 g rukoli,

5 łyżek oliwy z oliwek,

8 plastrów szynki parmeńskiej,

sok z 1/2 cytryny,

1 łyżeczka miodu,

1 łyżeczka papryki słodkiej,

kilka orzechów włoskich,

100 g sera feta,

świeży estragon lub mięta,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W małej miseczce przygotuj sos do sałatki: oliwę z oliwek wymieszaj z sokiem z cytryny, papryką i miodem. Dopraw solą i pieprzem. Rukolę umyj i przełóż na talerz. Dodaj pokrojoną w cienkie plasterki brzoskwinię, plastry szynki i pokruszoną fetę. Sałatkę z brzoskwiniami podawaj z drobno posiekanymi orzechami i świeżym pieczywem.

fot. Adobe Stock

Przepis na kurczaka z brzoskwinią

Składniki:

2 piersi z kurczaka,

4 łyżki oleju roślinnego,

2 łyżeczki miodu,

2 łyżki brązowego cukru

1 łyżeczka kurkumy,

1 łyżka masła,

2 dojrzałe brzoskwinie,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Przygotuj marynatę do kurczaka: oliwę z oliwek wymieszaj z sokiem z cytryny, kurkumą i dopraw solą i pieprzem. Piersi z kurczaka umyj, oczyść z błonek i przełóż do miski. Zalej marynatą, nakryj i wstaw do lodówki na godzinę. Na patelni usmaż kurczaka - po 3-4 minuty z każdej strony, aż pięknie się zrumieni. Obierz brzoskwinie i pokrój w kostkę. W małym rondelku rozgrzej masło i dodaj do niego brzoskwinie. Smaż przez 2 minuty, a następnie duś pod przykryciem przez około 10 minut. Pod koniec gotowania dodaj miód, sól i pieprz. Piersi z kurczaka polej sosem brzoskwiniowym i podawaj z kaszą kuskus lub ryżem.

fot. Adobe Stock

Brzoskwinie to wymarzony owoc do wszelkich przetworów - jest słodki i soczysty. Możesz z niego przygotować dżemy, konfitury, sosy i kompoty.

Przepis na dżem brzoskwiniowy

Składniki:

2 kg brzoskwiń,

500 g cukru,

sok z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

Brzoskwinie umyj, obierz i pokrój w kostkę. Przełóż do garnka, dodaj cukier i sok z cytryny. Zagotuj na średnim ogniu i zbierz powstałą pianę. Zmniejsz ogień i gotuj, aż dżem zacznie gęstnieć. Pamiętaj, by od czasu do czasu przemieszać owoce, aby nie przywarły do dna. Gorący dżem brzoskwiniowy przełóż do wyparzonych słoików, zakręć i odstaw do całkowitego ostygnięcia.

fot. Adobe Stock

